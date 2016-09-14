Во Владивостоке свой самый полезный фильм показал Владимир Хотиненко

Мастер-класс Владимира Хотиненко собрал полный зал, любопытствующие занимали очередь заранее. «Лично я стою тут уже несколько часов, боюсь, что уйду, и мне не достанется контрамарки на встречу», – рассказала одна из пришедших на урок профессионала Людмила. По её словам, Владимир Хотиненко – один из любимых режиссёров и её не смутила узконаправленная тематика лекции.

Режиссёр таких фильмов, как «Зеркало для героя», «Мусульманин», «Поп», «72 метра» рассказал любителям кино о специфике создания короткометражных лент и о том, как важен подобный опыт в становлении режиссёров.

Мастер-класс начался со слов режиссёра о том, что для любого человека, который хочет научиться снимать кино, важно сначала поработать с малыми формами.

«Надо понимать специфику короткометражного фильма: должно быть не много персонажей, локальное место действия. У него должна быть история с интересной драматургией. Создание короткометражной картины – прежде всего опыт, ведь если человека сразу бросить в сумасшествие съёмочной площадки, то вряд ли он с этим справится. Он не сможет поставить задачу перед актёром, организовать работу большого количества людей», – объяснил Владимир Хотиненко.

Он также показал одну из своих работ, которую назвал «самой полезной» в своей фильмографии – 5-минутный короткометражный фильм, сделанный для аукциона Светланы Бондарчук. Деньги, полученные таким способом, переводят для больных детей. Картину «Кузнечик» у Хотиненко купили за 65 тысяч евро. «Я почувствовал радость, что благодаря моему фильму такая приличная сумма идёт на помощь детям», – поделился автор своими впечатлениями.

В конце встречи Хотиненко также ответил на вопросы зрителей, не касающиеся фестиваля. Он признался, что вскоре в свет выйдет его новый проект, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.