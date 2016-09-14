Хроника кинофестиваля «Меридианы Тихого»: «Жёлтый платочек счастья: кино и мода»

Выставка «Жёлтый платочек счастья: кино и мода» открылась в здании будущего центра «Эрмитаж-Владивосток» на Светланской, 38 в рамках 14-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«Платок отражает тесную взаимосвязь моды и кино. На протяжении ХХ века мода очень сильно влияла на образы кино и наоборот – кино влияло на модельеров и даже на уличную моду», - пояснил идею экспозиции куратор выставки Кирилл Гаврилин.

В экспозиции представлено несколько платков с изображением амурского тигра. Все они созданы по мотивам фильма, завоевавшего «Оскар» в 1976 году, – «Дерсу Узала» Акиро Куросавы. «Магический мотив тигра проходит через весь фильм и решает судьбу героя», – отмечает Гаврилин.

На платке «Розовые лепестки» изображён не просто декоративный мотив – дизайнер воспроизвёл пол из майоликовых плиток на вилле князя Горчакова в Сорренто. Именно здесь Андрей Тарковский хотел снять эпизоды своей ленты «Ностальгия», однако владелец виллы отказался сотрудничать с режиссёром. А шёлковый платок «Модный парус» должен напомнить зрителю об экранизации «Алых парусов» Александра Грина 1961 года.

Основой выставки стала коллекция шёлковых платков Приморской краевой картинной галереи. Все они произведены на российской дизайнерской студии Radical Chic, где работают молодые художники из разных регионов России.

В рамках проекта 14 сентября также состоится встреча за круглым столом на тему «Кино и мода: мода или кино?». А выставка платков продлится до 21 сентября.