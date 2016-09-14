Владимир Хотиненко поддержал создание киношколы во Владивостоке

На пресс-конференции жюри основного конкурса 14-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке председатель судейской коллегии, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России и руководитель кафедры режиссуры игрового кино во ВГИКе Владимир Хотиненко высказал своё мнение по поводу идеи открыть на базе Дальневосточного федерального университета киноотделение.

По словам программного директора кинофестиваля Юрия Гончарова, разговоры о том, что при главном вузе Приморья нужно открывать киношколу, ходят давно: «У нас очень много талантливых ребят буквально для всех основных специальностей. Вопрос в том, поедут ли к нам преподавать, если создавать всё на серьёзном государственном уровне? Основные кадры ведь все в Москве».

Преподаватель ВГИКа в целом эту идею одобрил, назвав её «хорошим делом», сообщает РИА «Восток-Медиа». Однако сразу оговорился, что этот вопрос очень сложный. На его памяти имеется только один положительный пример реализации подобного проекта – кинорежиссёр Александр Сокуров курировал выпуск киностудии в Нальчике. Сам Хотиненко знаком с работами подопечных Сокурова и крайне высоко их оценивает.

«Там нашлась какая-то система. Он какое-то время туда-сюда мотался. Вопрос кадров, конечно, всегда ключевой – нужно, чтобы они приехали сюда по какому-то поводу. Чтобы этот процесс начался, должно пройти какое-то время, около пяти - шести лет. Если серьёзно, важно понимать, что это довольно сложно, – отметил председатель жюри «Меридианов Тихого». – Специфика Дальнего Востока в том, что он далеко, поэтому и пути нужно искать необычные. Главное, как говорил один из наших президентов, – нАчать. Тогда процесс пойдёт».

Но кроме создания во Владивостоке киношколы предлагалось открыть на Дальнем Востоке, в Приморье киностудии. Правда, идея вызвала неоднозначные мнения, так, на прошлом, 13 фестивале «Меридианы Тихого» генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров высказал своё резко негативное отношение к этой идее. По его словам, киностудия — очень сложное и дорогостоящее дело при маловероятной её рентабельности. Кроме того, нужны кадры — режиссёры, сценаристы и инженерно-технический состав. Руководитель «Мосфильма» выразил уверенность в том, что в ближайшее время во Владивостоке не появится подобного проекта, а если вдруг это случится, то на него потратятся огромные бюджетные деньги, что не совсем правильно.

Среди событий 14-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» одним из заметных стал день рождения почётного гостя кинофорума Жаклин Биссет. Британская актриса сразу заявила, что отпразднует свой праздник во Владивостоке. Накануне на пресс-конференции она рассказала, что расстроена отсутствием рыбного рынка в портовом городе на берегу Тихого океана и хочет отметить день рождения на какой-нибудь фабрике. А режиссёр Павел Лунгин признался в любви к городам «на большой воде» и сравнил тихоокеанскую столицу России с Нью-Йорком, говоря же о профессии на своём мастер-классе заметил, что кино перестаёт быть искусством.