Хроника кинофестиваля «Меридианы Тихого»: день четвёртый

Четвёртый день международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» начался с показа фильма, вошедшего в конкурсную программу. Картина «Жёлтая птица» сингапурского режиссёра Раджагопала рассказывает о 38-летнем Сиве, который, выйдя из тюрьмы после восьми лет заключения, начинает искать свою бывшую жену и дочь. Это первый полнометражный фильм Раджагопала. До этого режиссёр три года подряд получал специальный приз жюри международного кинофестиваля в Сингапуре за свои короткометражные ленты. Его фильмы I can’t sleep tonight (1995), The Glare (1996) и Absence (1997) демонстрировались на международных кинофестивалях во многих странах мира.

Ещё один конкурсный фильм – «Происхождение небес» аргентинца Давида Бельмара также является первой полнометражной работой режиссёра. Он представляет историю человека, который уезжает из деревни в Чили и пытается начать свою жизнь с нуля в городе.

Кроме того сегодня публика увидит на экранах несколько фильмов современных китайских режиссёров. В рамках программы «Документальный экран. Лучшее» состоится показ картины «Бегемот» Чжао Ляна. А фильм «Гонконгская трилогия» представят зрителям в рамках программы «В фокусе. Китай».

На открытой площадке «Меридианов Тихого» в амфитеатре на Спортивной набережной запланирован бесплатный показ фильма «Осторожно, бабушка» с Фаиной Раневской, он начнётся вечером, в 21 час.

Четвёртый день фестиваля завершат три картины: «Рокко» (начало показа в 23 часа), в это же время ретроспектива Харуна Фароки «Между двумя войнами», на просмотр картины «Мы есть плоть» зрителей приглашают в зал IMAX кинотеатра «Океан» в четверть первого ночи.

Режиссёр картин «Зеркало для героя», «Мусульманин», «Поп» и «72 метра» Владимир Хотиненко проведёт для дальневосточников мастер-класс, на котором расскажет о том, как перейти от работы с коротким метром к съёмке полнометражных фильмов. После мастер-класса, в 20:20, Хотиненко проведёт творческую встречу, после чего зрители увидят его фильм «Бесы».

Специально в рамках фестиваля сегодня также открывается выставка «Жёлтый платочек счастья: кино и мода». Торжественная часть пройдёт в будущем центре «Эрмитаж-Владивосток».

Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона открылся во Владивостоке в субботу, 10 сентября, и завершит работу 16 сентября.