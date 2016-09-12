Хроника кинофестиваля «Меридианы Тихого»: день третий

Очередной, третий день работы международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» начался во Владивостоке с показа короткометражных фильмов конкурсной программы. На утреннем сеансе зрители увидели сразу четыре работы: «Шаги по воде», «Забелин», «Другой город», «Аниме». Для тех, кто не смог посетить кинопоказ в разгар рабочего дня, организован вечерний сеанс.

Первый полнометражный фильм из конкурсной программы сегодня покажут также дважды – в полдень и в семь вечера. На экране кинотеатра «Океан» зрители увидят картину «Ведутся работы» одной из немногих женщин-режиссёров Бангладеш, которая долгое время прожила в США и там же училась, – Рубайят Хоссейн. Фильм рассказывает о судьбе современной мусульманки в Бангладеш.

Ещё один фильм конкурсной программы – «Я умею вязать», это дебютная лента Надежды Степановой, которая только в прошлом году окончила ВГИК. Киносеанс также повторят вечером.

Кроме того, в течение дня в кинотеатрах «Океан» и «Уссури» идут показы фильмов из программ «Семейный сеанс», «Движение вперёд», «Документальный экран», «Панорама», «Кино России», «Странное время» и «В фокусе. Китай». Завершится день лентой, попавшей в программу «После полуночи» – «Бесконечная поэзия». Это история мужчины, решившего стать поэтом вопреки желанию семьи. Он попадает в круг представителей художественного и интеллектуального авангарда Латинской Америки и знакомится с другими подающими надежды, но безымянными молодыми писателями.

Кроме кинопоказов, вечером третьего дня кинофорума в зале № 2 кинотеатра «Океан» пройдёт мастер-класс Павла Лунгина «Кинематограф сегодня: вектор движения», а в в зале IMAX Фёдор Бондарчук проведёт творческую встречу с поклонниками и покажет картину «Два дня».