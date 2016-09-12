Психологический триллер «Дама пик» представил режиссёр фильма Павел Лунгин. Мастер уже третий раз участвует в Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, по его словам, ему нравится бывать во Владивостоке.

«Города на большой воде особенно хороши — Владивосток, Нью-Йорк, Стамбул... В них чувствуется вольный дух, в них живут сильные мужчины и красивые женщины», — так определил Павел Лунгин притягательность Владивостока.

Его новая работа – «Дама пик» задумывалась для международного проката, и её сценарий писал обладатель «Оскара» Дэвид Сайдлер. Однако впоследствии оскароносного сценариста изрядно поправил российский драматург Валерий Печейкин. Отказались и от приглашения зарубежной кинозвезды, Умы Турман на главную роль, её сыграла Ксения Раппопорт. Причём, по словам Лунгина, её пришлось уговаривать вжиться в образ отрицательной стервозной героини, страстной и азартной оперной дивы, не щадящей ничьих чувств, идущей по головам. По сюжету она руководит постановкой оперы «Пиковая дама» и заодно затевает интригу с молодым возлюбленным своей племянницы. Тот мечтает о партии Германа — и получает её, едва не лишившись жизни.

Главную мужскую роль сыграл внук Олега Янковского 25-летний Иван Янковский. Как пишет Афиша daily, над ним «повисла тяжёлая родовая печать высоких ожиданий, которые он пока не очень оправдывает», и потому ему «впору вся эта угловатая спесь и роль сумасбродного артиста, который хочет больше, чем он может». Павел Лунгин считает, что лицо Ивана Янковского способно выразить то, чего нельзя передать словами. Критики называют впечатление от фильма «Дама пик» «эмоциональными горками», когда зрители поочерёдно то хихикают, то замолкают в изумлении, не понимая, куда завёл очередной поворот сюжета. Несколько раз и в зале «Океана» на показе воцарялась гробовая тишина — публика буквально немела от сцен на грани фола: тут были и удушение, и самоубийство на подмостках, и игра в русскую рулетку.

Актёрам, сыгравшим главные роли, пришлось брать уроки оперного вокала — но вокальные партии, конечно, исполняют не они, а артисты Большого театра: Агунда Кулаева, Арсений Яковлев, Ирина Чурилова. Всего же в записях саундтрека приняли участие до 80 оперных певцов — и в картине почти полностью звучат все известные арии из «Пиковой дамы».