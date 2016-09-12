Во Владивостоке стартовал 14-й Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Торжественное открытие 14-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» прошло на площадке перед Приморской сценой Мариинского театра. Во Владивосток съехались знаменитые кинематографисты, актёры и продюсеры, такие как Фёдор Бондарчук, Павел Лунгин и Жаклин Биссет. Горожане пришли посмотреть на своих кумиров, выстроившись вдоль синей дорожки ещё за час до начала церемонии.

Первым на звёздной дорожке появился генеральный директор фестиваля Ефим Звеняцкий. Художественного руководителя Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького сопровождала дочь. Следом публика увидела председателя основного жюри Владимира Хотиненко с супругой. Больше всех аплодисментов собрали Фёдор Бондарчук и британская актриса Жаклин Биссет. Во время прохода Биссет одна из зрительниц пробралась за ограждающую ленту, чтобы подарить любимой актрисе букет роз. Горожане смогли увидеть и Павла Лунгина, который представил свой новый фильм в кинотеатре «Океан».

В списке гостей кинофорума был заявлен и губернатор Приморья Владимир Миклушевский вместе со своей женой, но не смог появиться на дорожке из-за командировки в подтопленные районы края.

Старт торжественной церемонии открытия дала актриса Агния Кузнецова, снявшаяся в фильмах «На дне» и «А зори здесь тихие». Попавшие в конкурсную программу фильмы со сцены Мариинского театра объявляли актёр Денис Матросов и телеведущая Татьяна Веденеева.

Жаклин Биссет, также появившаяся перед фестивальной публикой, порадовала горожан комплиментом, что Владивосток ей сразу понравился и она даже подумывает купить тут апартаменты. «Я и не думала, что доберусь сюда. Сначала хотела приехать на поезде, но решила, что не выживу, останусь в снегах. Я успела уже побывать в театре Горького, посмотреть «Жизель» в Мариинском театре. Меня также свозили на фабрику, где обрабатывают красную икру. Потом мы проехали по городу с экскурсией. Это всё так экзотично», — рассказала кинодива.

Фестиваль «Меридианы Тихого» продлится во Владивостоке до 16 сентября. Зрители смогут посмотреть 180 картин.