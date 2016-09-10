Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

Фильм филиппинского режиссера Лава Диаса "Женщина, которая ушла" признан лучшим фильмом 73-ого международного Венецианского кинофестиваля, который прошел на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.

Картина рассказывает о Горации Соморостро, женщине, которая под ударами судьбы становится необъяснимо порочной.

Жюри под председательством английского режиссёра Сэма Мендеса (снял фильмы "Красота по-американски", "Дорога перемен", "007: Координаты "Скайфолл" и "007: Спектр") огласило свое решение в ходе торжественной церемонии во Дворце кино на острове Лидо.

Всего в программе 73-ого Венецианского кинофестиваля было показано 20 картин, в том числе работа Андрея Кончаловского "Рай", за которую российский режиссер получил "Серебряного льва", о чем «Аргументы недели» сообщали ранее.

Приз за лучшую режиссуру получил и мексиканец Амат Эскаланте (Amat Escalante) за картину "Дикая местность".

Гран-при жюри 73-ого Венецианского кинофестиваля удостоился режиссер Том Форд за фильм "Ночные животные", в которой главные роли исполнили Эми Адамс и Джейк Джилленхол.

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался актрисе Эмме Стоун за роль в мюзикле Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд" история о джазовом пианисте, который в Лос-Анджелесе влюбляется в начинающую актрису.

"Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль получил актер из Аргентины Оскар Марьтинеc, сыгравший в фильме "Знаменитый гражданин".