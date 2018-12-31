Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

// Новости и анонсы

В Сочи подвели итоги премии «Спорт и Россия-2018»

Премия и Форум «Спорт и Россия-2018» – это ежегодное мероприятие, призванное не только поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и стать деловой…>>

В Москве наградят режиссеров, снимающих кино о благотворительности

20 мая в Москве состоится награждение победителей III Открытого кинофорума «Благотворительность в объективе».>>

Секрет большой музыки, которую мы слышим

Патриотический концерт «Полководцы и музы» состоялся в Театре С.А.Д. в День Победы. Ведущей вечера стала оперная звезда и вокальный педагог мирового масштаба Любовь…>>

Советы «Большой Мамы»

Можно ли детям сладкое? Как правильно подобрать ребенку зубную щетку? Для чего развивать мелкую моторику? Советы на все случаи родительской жизни можно найти в проекте…>>

Приходите на ГУМ-каток 10 декабря!

10 декабря на ГУМ-Катке на Красной площади с 09:30 до 11:00 пройдет традиционный Зимний праздник жизни. >>

Воспитанники иркутской школы-интерната осваивают профессию продавца-консультанта

Воспитанники иркутской школы-интерната прошли стажировку в салоне связи компании «МегаФон», чтобы освоить азы профессии продавца-консультанта. Проект по профориентации…>>

Стали известны детали программы форума «Сообщество» во Владивостоке

10-11 октября во Владивостоке на базе Театрально-концертного комплекса «Андеграунд» состоится форум «Сообщество». Он объединит представителей власти, бизнеса, СМИ, НКО…>>

На форуме «Сообщество» в Ставрополе обсудят проблемы молодежи

Как именно помочь НКО и объединить усилия всех секторов в решении проблем молодежи, обсудят участники форума 26 сентября на секции «Молодежная политика СКФО».>>

Следующий форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе

26-27 сентября активные граждане, представители власти и бизнеса сообща обсудят проблемы региона>>

Журналистов приглашают участвовать в медиатуре «Добро начинается с тебя!»

Конкурс для журналистов и блогеров второй год подряд проводит компания «МегаФон».>>

Пермяки собрали 5 тонн канцелярии

Благодаря фонду "Я помогаю детям" к школе собраны 2036 детей из Перми и Пермского края.>>

Пожертвования вместо цветов. Фонд "Правмир" продолжает акцию "Букеты жизни"

1 сентября на праздничных линейках с каждым годом все меньше роскошных букетов, но у всех участников акции остается чувство удовлетворения от того, что благодаря…>>

//самое читаемое

1

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
2

Актер из "Бригады" считает сериал "преступлением" против России
3

В ополчении ЛНР придумали способ сделать невозможной «русско-украинскую войну»
4

ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада
5

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

//Сможем вместе 13+

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Таков принцип жизни президента благотворительного фонда «Русский лес»

31 декабря 2018, 13:37 [«Аргументы Недели», Олег МОЛЧАНОВ ]

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя
Фото: Пресс-служба

Сегодня мы расскажем о деятельности благотворительного фонда «Русский лес» из Иркутска. Как фонду из Сибири удаётся проводить мероприятия мирового уровня? Как они привлекают звёзд мирового масштаба на свои ивенты?

Как вам такое: Представители Книги Рекордов Гиннесса зарегистрировали в зале во время открытой тренировки Флойда Мейвезера в Лужниках в декабре 2015 года более 900 тренирующихся, причем за установлением рекорда наблюдало свыше 5000 человек. В итоге Флойд Мейвезер (один из лучших боксеров в истории) - установил в России мировой рекорд по самой массовой открытой тренировке.

На ринге и в жизни – главное уметь держать удар 

Впрочем, такие вопросы можно назвать отчасти риторическими.  Поскольку благотворительный фонд «Русский лес» возглавляет Тимофей Кургин, который в свое время был очень неплохим боксером, а его отец Геннадий Кургин и вовсе чемпионом СССР 1980 года. А чемпион СССР - это высочайший  уровень. 

 

  А поскольку автор этих строк сам в детстве и юности занимался боксом (как раз в то время, когда отец Тимофея Кургина выигрывал титулы), то прекрасно понимает, что этот вид спорта учит преодолевать любые препятствия и достигать поставленных целей. Ведь на ринге бьют. Пусть по правилам, но бьют. И очень сильно. Поэтому, главное здесь, не только и не столько титулы, сколько умение противостоять этим самым ударам, не падать (во всех смыслах этого слова) и не ломаться в любых жизненных ситуациях. 

Сам Тимофей подчеркивает, что благодарен тем людям, которые поддерживали и направляли его с раннего детства. Причем делали они это без всякой корысти, не думая, как принято сейчас говорить, «о дивидендах». 

Они просто вкладывали в молодого парня свои знания и умения, хотели ему помочь добиться успеха. И теперь сам Кургин отдает и готов отдавать дальше, кроме финансов, свои знания и умения, другим людям. Воспитание в вере, здоровые семейные ценности, любовь к своему дому, бережное отношение к окружающей среде, забота о старших и внимание тем, кто делает первые осознанные шаги в жизни - вот основные принципы фонда, которые выделил Тимофей Геннадьевич при создании благотворительной организации «Русский лес». 

Поэтому, совершенно не случайно, что многие борцы и боксеры достигают успеха в других сферах жизни. И, кстати, многие из них, что называется вышли из «глубинки», и с раннего детства знают, что такое труд, путь к успеху. 

Достаточно назвать таких людей, как легендарный борец Александр Карелин, трехкратный олимпимйский чемпион, Герой России, депутат Госдумы. Он родился в Новосибирске и именно в родном краю у него своя школа и множество благотворительных проектов. Или Костя Цзю, чемпион мира среди боксеров – профессионалов, родом из Серова Свердловской области, а кумир журналиста «АН» Игорь Высоцкий, который в 70 – е годы прошлого века дважды победил (один раз нокаутом) самого Теофило Стивенсона, родом из Магаданской области. И все они, как и Тимофей Кургин, также помогают ветеранам, детям, и не только на ниве спорта. Поскольку не могут сидеть без дела и смотреть на жизнь со стороны. Поэтому и успевают везде. 

Профессиональное братство 

Тимофей Кургин регулярно посещает большие боксерские турниры в США. На одном из таких ивентов он познакомился с одним из лучших боксеров современности Флойдом Мейвезером. 

 

Дело в том, что бывших боксеров и борцов не бывает. В их отношениях существует определенная профессиональная солидарность независимо от титулов и национальности. Поэтому, само собой, когда они познакомились на турнире в Лас-Вегасе, то подружились, и дружба переросла в совместные проекты. 

 Одним из них является  The Money Team Russia, основная цель которого - развитие бокса и lifestyle направления в России. Тимофей Кургин является единственным официальным представителем компании Флойда Мейвезера в России. У компании есть своя линия одежды, в создании которой принимают участие известные российские дизайнеры. Вещи из коллекций The Money Team Russia продаются в России и за рубежом.

Главные принципы Кургина в бизнесе – порядочность, умение довести дело до конца в любых обстоятельствах, дальновидность в принятии решений, бережное отношение к репутации своей компании и достойная мотивация для сотрудников и партнеров.

«Я довольно часто бываю с деловыми визитами в других странах и хочу, чтобы имидж бизнесмена из России изменялся в лучшую сторону. Чтобы в русском бизнесмене увидели партнера и человека, который всегда выполняет свои обязательства, и кто всегда верен своему слову. Того, кто много работает и с кем выгодно сотрудничать», — говорит Кургин

Вера и неравнодушие 

Вообще большинство бизнес – проектов Тимофея Кургина носят социальную направленность. Например, созданную ещё в 2011 году, совместно с другом и коллегой по боксу Олегом Жадобиным, «Академию Бокса», сам Кургин не считает для себя бизнесом. Дело не только в том, чтобы создать лучший клуб в Москве. В нем должно быть комфортно и доступно всем желающим, начиная от профессиональных спортсменов и до боксеров – любителей, для детей, для людей любого достатка и возраста. 

- Я вкладываю деньги в социальные проекты, потому что это моя страна, здесь живут и растут мои дети, здесь вырос я и именно таким должно быть отношение человека к своей Родине, – говорит сам Кургин. 

22 сентября 2018 года, при поддержке Тимофея Кургина, в станице Шелковская (Чеченская Республика) состоялось торжественное открытие нового православного храма в честь святой великомученицы Варвары. Немаловажным стал тот факт, что значительную часть населения Шелковской с давних времен составляли представители терского казачества. Как отмечает Тимофей Кургин, его прадед по материнской линии Иван Котляров также был из терских казаков. В честь прадеда Тимофей назвал одного из своих сыновей. В праздничной церемонии открытия храмового комплекса, включающего также первую в Республике православную школу, дом настоятеля и здание трапезной, принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

 В будущем фонд Кургина «Русский лес» планирует создание в регионах России учебных заведений для талантливых детей. Одним из важных направлений для этих заведений Тимофей Кургин называет «воспитание в вере». Главное, то, что оставишь после себя.

 

Справка «АН» 

Биография 

Тимофей Кургин 

Тимофей Кургин родился в городе Раменское Московской области в 1977 году. Он  был вторым ребенком в семье. Старший брат, Александр, занимается бизнесом. Наталья, младшая сестра, закончила Российский государственный университет правосудия, некоторое время работала по профессии, сейчас воспитывает двоих детей.

С девяти лет начал заниматься боксом в спортивном комплексе «Радуга». Его отец, Геннадий Кургин, был чемпионом СССР по боксу (1980 год) и вдохновлял личным примером.  Но при этом Тимофей и сам считал, что бокс развивает мужские качества.  В 14 лет стал победителем первенства центрального Совета профсоюзов России. В 15 лет, в составе команды «Трудовые резервы» - серебряным призером первенства России среди юношей.

Сейчас Тимофей Кургин внимательно следит за выступлениями известных спортсменов и помогает тем молодым спортсменам, которые делают первые шаги в своей карьере. Поддержку Кургина получает спортивная команда и молодежное движение Industrials. 

Среди спортсменов Industrials топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Никита Крылов, один из лучших молодых боксеров России Владимир Мышев, претендент на чемпионский титул промоушена М-1 Global Валерий Мясников, один из самых зрелищных и волевых бойцов М-1 Global Алексей Махно, претендент на чемпионский титул промоушена Fight Nights Global Максим Буторин и топовый боец Fight Nights Global Кирилл Крюков

 Industrials ежегодно проводит в городах России фестивали уличной культуры и международные турниры по единоборствам. 

Тимофей Кургин отмечает важность проведения таких турниров именно в регионах России, где молодежь не всегда получает нужное внимание и нередко чувствует себя оставленной. Поддержку талантливых и амбициозных ребят Тимофей Кургин считает одной из главных целей своей жизни.

 У Тимофея Кургина  - большая семья. Вместе с женой Лилианой воспитывают четырех сыновей: Дмитрия, Ивана, Давида и Федора. Лилиана Кургина занимается воспитанием детей и благотворительностью.

Старший сын Кургина активно занимается боксом и уже провел несколько боев. 

 

 В настоящее время Тимофей Кургин президент благотворительного фонда «Русский лес» и основатель собственной инвестиционной компании Sylcorp. 

С 2011 года занимается развитием «Академии бокса». С 2015 года имеет совместные проекты с самым высоокооплачиваемым спортсменом мира Флойдом Мейвезером. 

Несколько лет при его непосредственном участии проходит турнир в проекте госкорпорации «Ростех» — «Ударная десятка». Поддержку этому турниру оказывают спорсмены мирового уровня — Рой Джонс-младший, Николай Валуев, Олег Саитов, Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Дмитрий Пирог, Бату Хасиков.

22 сентября 2018 года в станице Шелковская (Чеченская Республика), состоялось торжественное открытие нового православного храма в честь святой великомученицы Варвары. Храмовый комплекс включает в себя первую в Республике православную школу, дом настоятеля, здание трапезной и гостиницу для паломников. 

Благотворительный фонд «Русский лес» ставит своей целью не только развитие культурных ценностей внутри страны, но и объединение культур и традиций с другими государствами. В 2017 году в поселке Листвянка Иркутского района по инициативе Кургина была открыта часовня святого равноапостольного Николая Японского - архиепископа Русской церкви, миссионера, основателя Православной церкви в Японии. Часовня была возведена рядом с восстановленным годом ранее кладбищем японских военнопленных, образуя единый мемориальный комплекс. 

Более ста лет назад на территории Японии было создано кладбище российских военных, погибших во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Японцы обустроили его своими силами и высадили там березы и деревья Сакуры. Кладбище японских военнопленных в Листвянке было восстановлено с учетом традиций Страны восходящего солнца и стало данью уважения и ответом на отношение японцев к могилам российских военных.

  

 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Певица Ирина Салтыкова постоянно восхищается своей дочерью Алисой и выкладывает видео в Инстаграм. Алиса Салтыкова получила высшее образование в Англии, но недавно вернулась в Россию.

//Происшествия

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

//В мире

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил рацион украинцев с питанием жителей блокадного Ленинграда. По словам политика, Киев жертвует здоровьем граждан, чтобы получить очередной транш МВФ.

//В мире

Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ

Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения для ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил сегодня, что Украина намерена создать и закупить до двадцати наименований нового вооружения, которого еще нет в Вооруженных силах страны.

//В мире

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукового оружия

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукового оружия

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукового оружия в Иран и Северную Корею. Отмечается, что подобные ракеты могут развивать скорость до 25 тысяч километров в час.

//Новости МирТесен



//В мире

В США лев выбрался из вольера и убил молодую девушку

В США лев выбрался из вольера и убил молодую девушку

В США случился страшный инцидент с участием льва. Согласно последней информации осведомленных источников, хищник смог самостоятельно выбраться из своего вольера и растерзал молодую девушку.

//Расследования

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, признался в совершении преступления. 39-летнего мужчину зовут Виталий. Он из Ярославля. Убийство спланировал.

//Шоу-бизнес

Ксения Алферова заявила, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню

Ксения Алферова заявила, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню

Знаменитая российская актриса Ксения Алферова призналась, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню. Артистка отметила, что хотела бы посещать это заведение чаще, но график не позволяет.

//Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Музыкант Леонид Агутин и его супруга певица Анжелика Варум проведут новогоднюю ночь не вместе. Агутину предстоят выступления. Анжелика отдохнет в одиночестве, с кошкой.

//Общество

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

В ближайшие часы россияне начнут отмечать Новый год. Далеко не все могут отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь. Самое распространенное заболевание, которое диагностируют бригады "скорой" - панкреатит.

//Расследования

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря ранним утром произошел взрыв бытового газа, могут находиться десятки людей. Пока неизвестна судьба 38 человек, прописанных в разрушенных взрывом квартирах.

//Новости партнеров

//Общество

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Магнитогорск, в котором 31 декабря утром в жилом доме произошел взрыв газа. Глава государства у вылетел к месту трагедии из Сочи, сообщает «URA.RU».

//Происшествия

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

Днем в понедельник, 31 декабря, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал задержание в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки.

//Происшествия

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

В понедельник, 31 декабря, из Магнитогорская пришла очередная неутешительная новость. Согласно последней информации, один пострадавший при взрыве газа в жилом доме находится в крайне тяжелом состоянии.

//В мире

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 31 декабря, подвел итоги уходящего года. По словам политика, это был год не только "больших испытаний", но также "больших достижений и побед".

//Сможем вместе

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Сегодня мы расскажем о деятельности благотворительного фонда «Русский лес» из Иркутска. Как фонду из Сибири удаётся проводить мероприятия мирового уровня? Как они привлекают звёзд мирового масштаба на свои ивенты?

//Происшествия

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Ролик, о котором идет речь, длится всего четыре секунды.

//Общество

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Посол Британии в России Лори Бристоу поздравил граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Дипломат пообещал превратить "вызовы" в отношениях двух стран в возможности для укрепления связей.

//Общество

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

На первый день нового года в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию утром в понедельник, 31 декабря, предоставили специалисты Гидрометцентра.

//Новости СМИ2

//Общество

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

Предпраздничная суета – необходимость закончить приготовления к самому яркому празднику года – закономерно приводит к бытовым сложностям.

//Наука

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство для борьбы с похмельем. Нестандартный эксперимент, согласно последней информации источников, проводили научные сотрудники Университета Сунь Ятсена.

//Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина направили свое самое главное пожелание Деду Морозу. Лиза и Гарри Галкины попросили главного волшебника нашей страны, чтобы в мире не было войн и вранья.

//Общество

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

В Минобороны в понедельник, 31 декабря, сообщили, что в 2019 году начнутся испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата". Эта машина является единственным в мире танком послевоенного поколения.

//Происшествия

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Утром в понедельник, 31 декабря, поступили неутешительные новости из Магнитогорска. Согласно последней информации, количество погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме возросло до четырех.

//Происшествия

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве в ходе проведения шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан. Центр общественных связей ФСБ РФ в понедельник отметил, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

//Общество

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара утром в понедельник, 31 декабря, оценил открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида".

//Наука

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые из Великобритании рассказали, как не набрать вес во время длительных новогодних праздников. Оказалось, что существует несколько приемов, которые позволят сохранить фигуру после обильных трапез.

//В мире

В Госдуме считают решение США вывести войска из Сирии логичным

В Госдуме считают решение США вывести войска из Сирии логичным

Член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов считает решение властей США вывести свои войска из Сирии логичным. Соответствующая информация появилась в СМИ на днях.

//Происшествия

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области был введен режим ЧС. Соответствующую информацию в понедельник утром предоставил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

//В мире

Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник в рамках своего новогоднего обращения сделала важное заявление. По словам политика, Германии в 2019 году следует взять на себя больше ответственности.

//В мире

Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил заявление властей США о необходимости оставить часть американских войск на территории Сирии.

//Происшествия

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

Утром в понедельник, 31 декабря, стало известно, что после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается неизвестной судьба 79 человек. Информация о гибели трех граждан уже подтверждены.

//В мире

СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм утром в понедельник, 31 декабря, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение замедлить вывод войск страны с территории Сирии.

//Общество

Ушел из жизни замглавы Минтранса РФ

Ушел из жизни замглавы Минтранса РФ

В минувшее воскресенье, 30 декабря, ушел из жизни заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. Согласно последней информации, политик скончался в возрасте 63 лет после тяжелой болезни.

//Происшествия

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

Утром в понедельник, 31 декабря, в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося погибли три человека, обрушился один из подъездов и были повреждены 48 квартир.

//Общество

Спецрейс доставил тридцать детей из Ирака в Россию

Спецрейс доставил тридцать детей из Ирака в Россию

В московском аэропорту Жуковский приземлился Ил-76, доставивший спецрейсом в Россию тридцать детей из Ирака, чьих матерей иракские власти обвиняют в пособничестве террористическим группировкам.

//В мире

ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки

ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки

Украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

//Общество

Астрологи рассказали, какие сферы жизни будут успешными в год Свиньи

Астрологи рассказали, какие сферы жизни будут успешными в год Свиньи

Символом наступающего Нового года является Желтая Земляная Свинья (или Кабан, кому как больше нравится). Астрологи рассказали, успех в каких сферах жизни сулит нам наступающий 2019 год.

//Общество

Побережье острова Итуруп завалило селедкой иваси

Побережье острова Итуруп завалило селедкой иваси

На курильском острове Итуруп произошел массовый выброс сельди иваси на берег. Местные жители запечатлели побережье острова, усыпанное десятками тысяч блестящих, серебристых тушек селедки.

//Шоу-бизнес

Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка

Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка

Из интервью Татьяны Брухуновой стало известно, что она неравнодушно относится к юмористу, своему директору Евгению Петросяну. 30-летняя Татьяна очень мечтает быть мамой и уверена - родит ребенка.

//Общество

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам

Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.

//В мире

Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России

Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении президента Владимиру Путину с Новым годом и Рождеством заявил, что союз белорусского и российского народов состоялся.

//Общество

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной. Авто съехало с подпорок и зажало ремонтника кабиной.

//В мире

Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России

Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России

Тема отношений между Латвией и Россией, похоже, будет «вечной»: уходящий год не принес особого потепления. Взаимные упреки, извечный вопрос о «советской оккупации». Право слово, устать от таких «бесед» можно. Когда же наступят добрые соседские отношения? Когда можно будет вздохнуть спокойно?

//В мире

Санта Клаус работает водителем школьного автобуса в США

Санта Клаус работает водителем школьного автобуса в США

Санта Клаус, вероятно, работает водителем школьного автобуса в штате Даллас, США. В последний день перед рождественскими каникулами он подарил чудо своим маленьким пассажирам – ученикам школы.

//Шоу-бизнес

Борисов вынудил Татьяну признаться, любит ли она Петросяна

Борисов вынудил Татьяну признаться, любит ли она Петросяна

Телеведущий Дмитрий Борисов вынудил Татьяну Брухунову признаться, любит ли она Евгения Петросяна. Брухуновой Петросян нравился как очень интересный человек. Она не влюбилась в него сразу, как это бывает у молодежи.

//В мире

Скончался кинорежиссер Ринго Лэм

Скончался кинорежиссер Ринго Лэм

Гонконгский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм скончался у себя дома в возрасте 63 лет. В последние дни он болел гриппом, и сегодня утром супруга кинематографиста не смогла разбудить его.

//Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

Посетители и персонал торгово-развлекательного центра «Мега» в подмосковных Химках эвакуированы из-за подозрительного бесхозного предмета. Здание обследуют кинологи со служебными собаками.

//Общество

Священник рассказал, как праздновать Новый год православным

Священник рассказал, как праздновать Новый год православным

Празднование Нового года приходится на время Рождественского поста. Как встречать и отмечать новогодний праздник православным, соблюдающим пост и готовящимся к Рождеству Христову, рассказал священник.

//Здоровье

Отказ от завтрака повышает риск инсульта, выяснили японские ученые

Отказ от завтрака повышает риск инсульта, выяснили японские ученые

Японские ученые опубликовали результаты многолетнего исследования причин возникновения геморрагического инсульта. Одним из факторов, повышающих риск, оказался отказ от ежедневного завтрака.

//Общество

Астрологи посоветовали, чего избегать на столе в новогоднюю ночь

Астрологи посоветовали, чего избегать на столе в новогоднюю ночь

Астрологи дали рекомендации, какие блюда и напитки лучше не ставить на праздничный стол в новогоднюю ночь, чтобы не вызвать неудовольствия у символа наступающего года – Желтой Земляной Свиньи.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

Подведены итоги IX ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания"

Современный рынок товаров и услуг настолько разнообразен, что перед потребителем встает непростая задача - не ошибиться с выбором. Ежегодная Премия и Форум «Права…>>

«Аргументы недели» награждены за социальную ответственность

В конце мая в Тверской области состоялась Церемония награждения лауреатов премии «Лучшие социальные проекты России». Еженедельник «Аргументы недели» получил награду…>>

Представители бизнеса призывают к диалогу по вопросу маркировки

Cитуация с маркировкой товаров, обозначенных в постановлении от 28 апреля 2018 года, вызывает больше вопросов, чем ответов. Причем, наиболее остро вопросы стоят…>>

Лидеры мнений поделятся опытом на Synergy Insight Forum

23-25 апреля в Crocus City Hall пройдет масштабный форум бизнес-университета «Синергия». На одной сцене выступят известные предприниматели, бизнес-эксперты, журналисты…>>

Нечего скрывать: «голая» косметика LUSH отмоет планету от мусора

Несмотря на яркий и разноцветный ассортимент, общественная деятельность компании Lush - известного мирового производителя косметики ручной работы, - имеет преимущественно…>>

Ребята из детских домов устроили кулинарный поединок

Участники проекта «Я – повар» – дети из детских домов Кировской области – раскрывают свои кулинарные таланты с помощью опытных поваров.>>

Тысячи предпринимателей соберутся в Москве на Synergy Global Forum

27-28 ноября в Москве в СК «Олимпийский» пройдет главное бизнес-событие года – Synergy Global Forum 2017.>>

Компания «МегаФон» в Омске поддержала развитие бочча для детей с инвалидностью

Благотворительный фонд «Радуга» при поддержке компании «МегаФон» приступит к реализации проекта «Бочча» в августе 2017 года.>>

Формула гостеприимства

Одним из партнеров премии «Сможем вместе!» в этом году стал отель Best Western Plus Вега Измайлово, входящий в знаменитый московский гостиничный комплекс. Генеральный…>>

НКО, государство, бизнес и СМИ: творим «ДОБРО» вместе

18 и 19 мая в московском центре «Благосфера» проходила образовательная конференция для фондов и НКО «Деловое обсуждение благотворительности для развития общество ДОБРО…>>

В Москве прошел детский фестиваль параспорта

Цель проекта – социализация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья через участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками…>>

Миссия выполнима

Агентство «Автор и Компания» – партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». >>

Как создать «Мир без слез»? Банк ВТБ делится опытом.

Поддержка здравоохранения – забота не только государства, но и социально ответственного бизнеса – так считает начальник отдела спонсорства и спецпроектов банка ВТБ Елена…>>

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как реагируют на такие смены родители и как взаимодействуют друг с другом дети…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора. В рамках акции, приуроченной к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, свою…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России доноры сдали крови столько, сколько нужно, чтобы спасти целый город из 97…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится о сохранении окружающей среды, активно выступает против тестирования косметики…>>

Fasten: мы создаём новые экономические возможности

У каждой компании собственный взгляд на проблематику корпоративной социальной ответственности. >>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню шириной метр на метр, она дотянется до Луны! 90% всех отходов подвергается…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех сферах жизни за счет использования удаленного видеоассистента. >>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом, выехать из столицы, обогнав прославленные московские пробки, – и все ради того…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе против рака груди», заменив их возможностью пройти бесплатные профилактические…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными шрифтом Брайля. >>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам, поразмышлял, сколько планета протянет до экологической катастрофы, и описал жизнь…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам, как придумывать и воплощать в жизнь социальные проекты.>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель овощных консервов и варенья.>>
//Наши партнеры