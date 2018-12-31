Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Сегодня мы расскажем о деятельности благотворительного фонда «Русский лес» из Иркутска. Как фонду из Сибири удаётся проводить мероприятия мирового уровня? Как они привлекают звёзд мирового масштаба на свои ивенты?

Как вам такое: Представители Книги Рекордов Гиннесса зарегистрировали в зале во время открытой тренировки Флойда Мейвезера в Лужниках в декабре 2015 года более 900 тренирующихся, причем за установлением рекорда наблюдало свыше 5000 человек. В итоге Флойд Мейвезер (один из лучших боксеров в истории) - установил в России мировой рекорд по самой массовой открытой тренировке.

На ринге и в жизни – главное уметь держать удар

Впрочем, такие вопросы можно назвать отчасти риторическими. Поскольку благотворительный фонд «Русский лес» возглавляет Тимофей Кургин, который в свое время был очень неплохим боксером, а его отец Геннадий Кургин и вовсе чемпионом СССР 1980 года. А чемпион СССР - это высочайший уровень.









А поскольку автор этих строк сам в детстве и юности занимался боксом (как раз в то время, когда отец Тимофея Кургина выигрывал титулы), то прекрасно понимает, что этот вид спорта учит преодолевать любые препятствия и достигать поставленных целей. Ведь на ринге бьют. Пусть по правилам, но бьют. И очень сильно. Поэтому, главное здесь, не только и не столько титулы, сколько умение противостоять этим самым ударам, не падать (во всех смыслах этого слова) и не ломаться в любых жизненных ситуациях.

Сам Тимофей подчеркивает, что благодарен тем людям, которые поддерживали и направляли его с раннего детства. Причем делали они это без всякой корысти, не думая, как принято сейчас говорить, «о дивидендах».

Они просто вкладывали в молодого парня свои знания и умения, хотели ему помочь добиться успеха. И теперь сам Кургин отдает и готов отдавать дальше, кроме финансов, свои знания и умения, другим людям. Воспитание в вере, здоровые семейные ценности, любовь к своему дому, бережное отношение к окружающей среде, забота о старших и внимание тем, кто делает первые осознанные шаги в жизни - вот основные принципы фонда, которые выделил Тимофей Геннадьевич при создании благотворительной организации «Русский лес».

Поэтому, совершенно не случайно, что многие борцы и боксеры достигают успеха в других сферах жизни. И, кстати, многие из них, что называется вышли из «глубинки», и с раннего детства знают, что такое труд, путь к успеху.

Достаточно назвать таких людей, как легендарный борец Александр Карелин, трехкратный олимпимйский чемпион, Герой России, депутат Госдумы. Он родился в Новосибирске и именно в родном краю у него своя школа и множество благотворительных проектов. Или Костя Цзю, чемпион мира среди боксеров – профессионалов, родом из Серова Свердловской области, а кумир журналиста «АН» Игорь Высоцкий, который в 70 – е годы прошлого века дважды победил (один раз нокаутом) самого Теофило Стивенсона, родом из Магаданской области. И все они, как и Тимофей Кургин, также помогают ветеранам, детям, и не только на ниве спорта. Поскольку не могут сидеть без дела и смотреть на жизнь со стороны. Поэтому и успевают везде.

Профессиональное братство

Тимофей Кургин регулярно посещает большие боксерские турниры в США. На одном из таких ивентов он познакомился с одним из лучших боксеров современности Флойдом Мейвезером.









Дело в том, что бывших боксеров и борцов не бывает. В их отношениях существует определенная профессиональная солидарность независимо от титулов и национальности. Поэтому, само собой, когда они познакомились на турнире в Лас-Вегасе, то подружились, и дружба переросла в совместные проекты.

Одним из них является The Money Team Russia, основная цель которого - развитие бокса и lifestyle направления в России. Тимофей Кургин является единственным официальным представителем компании Флойда Мейвезера в России. У компании есть своя линия одежды, в создании которой принимают участие известные российские дизайнеры. Вещи из коллекций The Money Team Russia продаются в России и за рубежом.

Главные принципы Кургина в бизнесе – порядочность, умение довести дело до конца в любых обстоятельствах, дальновидность в принятии решений, бережное отношение к репутации своей компании и достойная мотивация для сотрудников и партнеров.

«Я довольно часто бываю с деловыми визитами в других странах и хочу, чтобы имидж бизнесмена из России изменялся в лучшую сторону. Чтобы в русском бизнесмене увидели партнера и человека, который всегда выполняет свои обязательства, и кто всегда верен своему слову. Того, кто много работает и с кем выгодно сотрудничать», — говорит Кургин

Вера и неравнодушие

Вообще большинство бизнес – проектов Тимофея Кургина носят социальную направленность. Например, созданную ещё в 2011 году, совместно с другом и коллегой по боксу Олегом Жадобиным, «Академию Бокса», сам Кургин не считает для себя бизнесом. Дело не только в том, чтобы создать лучший клуб в Москве. В нем должно быть комфортно и доступно всем желающим, начиная от профессиональных спортсменов и до боксеров – любителей, для детей, для людей любого достатка и возраста.

- Я вкладываю деньги в социальные проекты, потому что это моя страна, здесь живут и растут мои дети, здесь вырос я и именно таким должно быть отношение человека к своей Родине, – говорит сам Кургин.

22 сентября 2018 года, при поддержке Тимофея Кургина, в станице Шелковская (Чеченская Республика) состоялось торжественное открытие нового православного храма в честь святой великомученицы Варвары. Немаловажным стал тот факт, что значительную часть населения Шелковской с давних времен составляли представители терского казачества. Как отмечает Тимофей Кургин, его прадед по материнской линии Иван Котляров также был из терских казаков. В честь прадеда Тимофей назвал одного из своих сыновей. В праздничной церемонии открытия храмового комплекса, включающего также первую в Республике православную школу, дом настоятеля и здание трапезной, принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В будущем фонд Кургина «Русский лес» планирует создание в регионах России учебных заведений для талантливых детей. Одним из важных направлений для этих заведений Тимофей Кургин называет «воспитание в вере». Главное, то, что оставишь после себя.

Справка «АН»

Биография

Тимофей Кургин

Тимофей Кургин родился в городе Раменское Московской области в 1977 году. Он был вторым ребенком в семье. Старший брат, Александр, занимается бизнесом. Наталья, младшая сестра, закончила Российский государственный университет правосудия, некоторое время работала по профессии, сейчас воспитывает двоих детей.

С девяти лет начал заниматься боксом в спортивном комплексе «Радуга». Его отец, Геннадий Кургин, был чемпионом СССР по боксу (1980 год) и вдохновлял личным примером. Но при этом Тимофей и сам считал, что бокс развивает мужские качества. В 14 лет стал победителем первенства центрального Совета профсоюзов России. В 15 лет, в составе команды «Трудовые резервы» - серебряным призером первенства России среди юношей.

Сейчас Тимофей Кургин внимательно следит за выступлениями известных спортсменов и помогает тем молодым спортсменам, которые делают первые шаги в своей карьере. Поддержку Кургина получает спортивная команда и молодежное движение Industrials.

Среди спортсменов Industrials топовый боец полутяжелого дивизиона UFC Никита Крылов, один из лучших молодых боксеров России Владимир Мышев, претендент на чемпионский титул промоушена М-1 Global Валерий Мясников, один из самых зрелищных и волевых бойцов М-1 Global Алексей Махно, претендент на чемпионский титул промоушена Fight Nights Global Максим Буторин и топовый боец Fight Nights Global Кирилл Крюков

Industrials ежегодно проводит в городах России фестивали уличной культуры и международные турниры по единоборствам.

Тимофей Кургин отмечает важность проведения таких турниров именно в регионах России, где молодежь не всегда получает нужное внимание и нередко чувствует себя оставленной. Поддержку талантливых и амбициозных ребят Тимофей Кургин считает одной из главных целей своей жизни.

У Тимофея Кургина - большая семья. Вместе с женой Лилианой воспитывают четырех сыновей: Дмитрия, Ивана, Давида и Федора. Лилиана Кургина занимается воспитанием детей и благотворительностью.

Старший сын Кургина активно занимается боксом и уже провел несколько боев.









В настоящее время Тимофей Кургин президент благотворительного фонда «Русский лес» и основатель собственной инвестиционной компании Sylcorp.

С 2011 года занимается развитием «Академии бокса». С 2015 года имеет совместные проекты с самым высоокооплачиваемым спортсменом мира Флойдом Мейвезером.

Несколько лет при его непосредственном участии проходит турнир в проекте госкорпорации «Ростех» — «Ударная десятка». Поддержку этому турниру оказывают спорсмены мирового уровня — Рой Джонс-младший, Николай Валуев, Олег Саитов, Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Дмитрий Пирог, Бату Хасиков.

22 сентября 2018 года в станице Шелковская (Чеченская Республика), состоялось торжественное открытие нового православного храма в честь святой великомученицы Варвары. Храмовый комплекс включает в себя первую в Республике православную школу, дом настоятеля, здание трапезной и гостиницу для паломников.

Благотворительный фонд «Русский лес» ставит своей целью не только развитие культурных ценностей внутри страны, но и объединение культур и традиций с другими государствами. В 2017 году в поселке Листвянка Иркутского района по инициативе Кургина была открыта часовня святого равноапостольного Николая Японского - архиепископа Русской церкви, миссионера, основателя Православной церкви в Японии. Часовня была возведена рядом с восстановленным годом ранее кладбищем японских военнопленных, образуя единый мемориальный комплекс.

Более ста лет назад на территории Японии было создано кладбище российских военных, погибших во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Японцы обустроили его своими силами и высадили там березы и деревья Сакуры. Кладбище японских военнопленных в Листвянке было восстановлено с учетом традиций Страны восходящего солнца и стало данью уважения и ответом на отношение японцев к могилам российских военных.