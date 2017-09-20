// Новости и анонсы

На форуме «Сообщество» в Ставрополе обсудят проблемы молодежи

Как именно помочь НКО и объединить усилия всех секторов в решении проблем молодежи, обсудят участники форума 26 сентября на секции «Молодежная политика СКФО».>>

Следующий форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе

26-27 сентября активные граждане, представители власти и бизнеса сообща обсудят проблемы региона>>

Журналистов приглашают участвовать в медиатуре «Добро начинается с тебя!»

Конкурс для журналистов и блогеров второй год подряд проводит компания «МегаФон».>>

Пермяки собрали 5 тонн канцелярии

Благодаря фонду "Я помогаю детям" к школе собраны 2036 детей из Перми и Пермского края.>>

Пожертвования вместо цветов. Фонд "Правмир" продолжает акцию "Букеты жизни"

1 сентября на праздничных линейках с каждым годом все меньше роскошных букетов, но у всех участников акции остается чувство удовлетворения от того, что благодаря…>>

В центре "Благосфера" обсудили Концепцию развития волонтерства

Спикеры рассказали о сути концепции и подробно объяснили такие ее блоки, как «направления реализации добровольческой деятельности», «помощь в развитии добровольчества…>>

Фонд Тимченко приглашает приемные семьи России поучаствовать в конкурсе

В этом году III Всероссийский конкурс приёмных семей «Наши истории» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.>>

Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет по всей России

Организаторами второго благотворительного забега «Достигая цели!» выступают фонд «Линия жизни» и ООО «Коммуникационная группа „Событие“». Мероприятие приурочено ко Дню…>>

Фонд "Я помогаю детям" в поиске 3 тонн канцелярии

1 сентября не за горами, поэтому благотворительный фонд «Я помогаю детям» запускает ежегодный социальный проект «К школе готов 2017». Его цель – собрать в школу более…>>

Университет для лидеров

Специальный курс для представителей НКО «Лидеры социальных изменений» в рамках Университета ОП РФ прошел в Москве.>>

1 июля в парке ВДНХ пройдет «ОРБИ FEST»

Традиционно в начале июля фонд по борьбе с инсультом ОРБИ проводит фестиваль здоровья «ОРБИ FEST».>>

Социальная акция "Капитан Доверие" готовится отдать швартовы

С 7 по 16 июля в 9 приволжских городах России пройдет социальная акция «Капитан Доверие», направленная на популяризацию Детского телефона доверия с единым общероссийским…>>

В России впервые пройдет международный чемпионат по футболу среди сирот

Чемпионат мира FIFA не единственное важное футбольное событие 2018 года, которое пройдет в России. Незадолго до него в Москве будет проведен другой мировой чемпионат…>>

Университет Общественной палаты России научит продвигать социальные проекты

29-30 июня в Москве на площадке коворкинг-центра «Точка кипения» пройдет курс «Лидеры социальных изменений» Университета Общественной палаты Российской Федерации.>>

Победители турнира "Будущее зависит от тебя" посмотрят футбол с Президентом

Победители XII открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» увидят первый матч Кубка конфедераций…>>

Общественники Ростова-на-Дону отучились в Университете Общественной палаты

11-12 июня в Ростове-на-Дону прошел второй курс Университета Общественной палаты России «Лидеры социальных изменений».>>

Эксперты программы "Лыжи Мечты" обсудили будущее терапевтического спорта

Сформирован Экспертный Совет программы «Лыжи Мечты», в который вошли лучшие специалисты России в области спорта, медицины и реабилитации.>>

В центре «Благосфера» состоялась конференция «Добро-2017»

В этом году «Добро-2017» объединило 150 представителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО) со всей страны. За два дня конференции на ней выступили…>>

//Сможем вместе 13+

На форуме «Сообщество» в Ставрополе обсудят проблемы молодежи

20 сентября 2017, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

На форуме «Сообщество» в Ставрополе обсудят проблемы молодежи

По мнению экспертов Общественной палаты России, некоммерческий сектор может и должен принять активное участие в решении проблем молодежи. Социально ориентированные некоммерческие организации уже сейчас активно работают с молодежью в таких сферах, как профессиональная ориентация, помощь в трудоустройстве, организация интересного досуга и противодействие деструктивным явлениям вроде «групп смерти», «АУЕ» и наркомании. Однако чтобы НКО могли работать более эффективно, им необходима поддержка власти, бизнеса и СМИ. 

В преддверии форума «Сообщество» Союз молодежи Ставрополья провел опрос среди представителей НКО, чтобы выяснить основные проблемы, препятствующие развитию «третьего сектора» в СКФО. Представители некоммерческих организаций заявили о недостаточной финансовой поддержке со стороны государства, невосприимчивости власти к общественным запросам и интересам граждан, давлении со стороны контролирующих органов и недоверии населения к деятельности НКО. 

Как именно помочь НКО и объединить усилия всех секторов в решении проблем молодежи, обсудят участники форума 26 сентября на секции «Молодежная политика СКФО». В дискуссии поднимут темы безработицы, низкой заработной платы, профориентации и социальной адаптации выпускников школ, организации досуга, противодействия деструктивным явлениям вроде «групп смерти».

Основной задачей участников станет разработка дорожной карты, в которую войдут конкретные рекомендации, а также успешные практики для дальнейшего распространения по всем регионам СКФО. Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок. 

Форум для гражданских активистов и представителей НКО Северо-Кавказского федерального округа пройдет в Ставрополе 26-27 сентября. 

Подать заявку на участие в форуме можно ЗДЕСЬ

В 2017 году окружные форумы «Сообщество» уже прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УФО). Также форумы пройдут в Ставрополе 26-27 сентября (СКФО), Владивостоке 10-11 октября (ДФО), Санкт-Петербурге 24-25 октября (СЗФО). Итоговый форум «Сообщество», который соберет участников со всей России, пройдет в Москве 2-3 ноября. В нем предполагается участие Президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕК


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Главный психиатр МО Украины уволен после диагноза воинам АТО

Главный психиатр МО Украины уволен после диагноза воинам АТО

Из Министерства обороны Украины уволен его главный психиатр Олег Друзь. Врач был отправлен в отставку после того как сказал, что 93% украинских солдат в зоне АТО нуждаются в срочном психиатрическом лечении.

//Политика

Лавров прокомментировал заявление Трампа об уничтожении КНДР

Лавров прокомментировал заявление Трампа об уничтожении КНДР

Ранее «Аргументы недели» сообщали про заявление американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где Трамп угрожал Северной Корее полным уничтожением, если она не прекратит ядерные испытания.

//В мире

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги и хочет отсудить у РФ $5 млрд за активы в Крыму

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги и хочет отсудить у РФ $5 млрд за активы в Крыму

Украинская компания "Нафтогаз" подала исковое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.

//Экономика

СМИ: представители Германии и Австрии приедут на экономический форум в Крым

СМИ: представители Германии и Австрии приедут на экономический форум в Крым

Участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) примут бизнесмены и политики из Германии и Австрии. Об этом журналистам сообщили во всероссийской организации «Деловая Россия».

//Происшествия

В сети появилось видео ДТП, в котором пострадал Сердюков

В сети появилось видео ДТП, в котором пострадал Сердюков

В сети размещена видеозапись ДТП на трассе "Кола", в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, пострадали его пассажиры, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и трое военнослужащих.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "нападении" на США

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "нападении" на США

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "подрыве" и заявил, что Россия готовит нападение на Соединённые Штаты. Обладатель "Оскара" Морган Фримен считает, что на США было совершено нападение.

//Происшествия

Землетрясение в Мексике разрушило школу, погибли дети

Землетрясение в Мексике разрушило школу, погибли дети

Сильнейшее землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 балла стало причиной гибели не менее 140 человек. Один из толчков стихии разрушил школу в столице страны, погибло два десятка детей, много человек ранено.

//Новости ADWILE

//Спорт

Мария Шарапова заявила о желании выступить на ОИ-2020

Мария Шарапова заявила о желании выступить на ОИ-2020

Президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил 20 сентября о решении российской теннисистки Марии Шараповой выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Шарапова готовится к ОИ-2020.

//Криминал

В Подмосковье дело возбуждено по факту сообщений о пропаже пожилых людей

В Подмосковье дело возбуждено по факту сообщений о пропаже пожилых людей

В Подмосковье бесследно пропал 52-летний житель города Сергиев Посад Олег Шкуратько. Мужчина еще 23 июля вышел из дачного дома по бытовым нуждам и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

//Новости партнеров

//Общество

Парковка на месте вырубленного «Парка вдов» обойдется в 8,6 млн рублей

Парковка на месте вырубленного «Парка вдов» обойдется в 8,6 млн рублей

На официальном портале Госзакупок появилась информация о проведении аукциона на организацию парковки на месте вырубленного «Парка вдов». Закупка производится у единственного поставщика.

//Происшествия

Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

В Свердловской области мужчина-турист скоропостижно скончался в районе перевала Дятлова. По данным СКР, следователи и сотрудники МЧС говоты выехать на место гибели туриста в район перевала Дятлова.

//Происшествия

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

В Беловском районе Курской области на границе с Белгородской области произошел массовый мор рыбы. Выяснилось, что это произошло из-за большого количества вредных веществ в воде, - сообщает "Курск-Сити".

//Криминал

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В администрации восьми районов Москвы 20 сентября поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там бомбах. Информация о наличии взрывных устройств проверяется в настоящее время спецслужбами.

//Общество

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД, первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.

//Туризм

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

В Ставрополе торжественно открыли арт-объект «Купца-основателя города». Потереть на удачу руку или кошелек торговца, кажется, станет в городе новой традицией, - сообщает "Ставропольский репортер".

//Туризм

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

В посёлке Листвянка Иркутского района 30 сентября пройдёт трётий фестиваль омуля на Байкале. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МАСТС сообщает иркутский интернет-портал "Телеинформ".

//Общество

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Проект самого большого экологического ландшафтного парка в России представили в Иркутске на Байкальском водном форуме. Его предполагается разместить на берегу Байкала в Иркутской области.

//Криминал

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Полиции Москвы и Московской области удалось задержать троих подозреваемых в поджоге авто у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссёра Алексея Учителя в скандале вокруг фильма «Матильда».

//Общество

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

Социологи предложили проголосовать на выборах главы государства за преемника президента РФ Владимира Путина. 18% россиян заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за преемника российского лидера.

//Происшествия

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Несчастный случай произошел 20 сентября в Мурманске на улице Шевченко. Там из окна на пятом этаже выпал мужчина и сумел выжить. Что было причиной инцидента, в данное время выясняет следствие.

//Армия

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Афганистане. А вот у Североатлантического альянса планы противоположные: военных НАТО станет на несколько тысяч больше.

//Криминал

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

По какой причине 50-летний житель города Темрюк (Краснодарский край) решил жить по самурайским законам, следствию еще предстоит разобраться. Мужчина с самурайской саблей задержан сотрудниками Росгвардии.

//Происшествия

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

В Москве движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вошло в график после сбоя, который произошел в среду утром. Пассажиры сообщали, что сбой связан с неисправностью нового поезда.

//Экономика

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка обратился в Центральный банк РФ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ прокомментировал информацию.

//Криминал

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

Квартира и автопарковка в германском городе Дюссельдорф бывшего первого заместителя председателя Омского горсовета Василия Мамонтова отойдут в пользу государства, таковы выводы прокурорской проверки.

//Происшествия

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок, у которого было освобождение от физкультурных занятий, скончался после урока физкультуры. Школьник умер 19 сентября в больнице в Димитровграде.

//Авто

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Если автовладелец хоть раз попался за рулем пьяным, то автостраховка по ОСАГО обойдется ему в пять раз дороже, во всяком случае, так предлагает сделать Министерство финансов РФ, тариф сейчас обсуждается.

//Происшествия

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Появилась предварительная версия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты вертолета Ка-52 "Аллигатор", который произошел 16 сентября в ходе учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленобласти.

//Происшествия

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

Трагедия произошла в селе Красная Сибирь под Новосибирском в 05.30 20 сентября. Огнеборцы прибыли на тушение пожара в частном доме, но не успели спасти ребенка: в доме взорвался газовый баллон.

//Происшествия

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

В ДТП в Мурманской области на трассе "Кола", в котором пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих.

//Криминал

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

Инцидент в общежитии для гастарбайтеров произошел в Санкт-Петербурге вечером 19 сентября, но известно об этом стало только что. С балкона 4 этажа сбросили мужчину, уроженца Белоруссии, который погиб.

//Происшествия

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Сотрудники посольства РФ в Мексике и члены их семей остались без жилья из-за разрушительного землетрясения в Мехико. Магнитуда нового мощного землетрясения в Мексике составила 7,1.

//Наука

NASA запустит зонд для изучения Солнца

NASA запустит зонд для изучения Солнца

Американское управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) заявило о подготовке к запуску ан Солнце исследовательского аппарата. Зонд на Солнце планируют запустить уже в следующем году.

//В мире

Главный психиатр МО Украины уволен после диагноза воинам АТО

Главный психиатр МО Украины уволен после диагноза воинам АТО

Из Министерства обороны Украины уволен его главный психиатр Олег Друзь. Врач был отправлен в отставку после того как сказал, что 93% украинских солдат в зоне АТО нуждаются в срочном психиатрическом лечении.

//Политика

Лавров прокомментировал заявление Трампа об уничтожении КНДР

Лавров прокомментировал заявление Трампа об уничтожении КНДР

Ранее «Аргументы недели» сообщали про заявление американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где Трамп угрожал Северной Корее полным уничтожением, если она не прекратит ядерные испытания.

//В мире

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги и хочет отсудить у РФ $5 млрд за активы в Крыму

"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги и хочет отсудить у РФ $5 млрд за активы в Крыму

Украинская компания "Нафтогаз" подала исковое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.

//Экономика

СМИ: представители Германии и Австрии приедут на экономический форум в Крым

СМИ: представители Германии и Австрии приедут на экономический форум в Крым

Участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) примут бизнесмены и политики из Германии и Австрии. Об этом журналистам сообщили во всероссийской организации «Деловая Россия».

//Происшествия

В сети появилось видео ДТП, в котором пострадал Сердюков

В сети появилось видео ДТП, в котором пострадал Сердюков

В сети размещена видеозапись ДТП на трассе "Кола", в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, пострадали его пассажиры, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и трое военнослужащих.

//В мире

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "нападении" на США

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "нападении" на США

Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "подрыве" и заявил, что Россия готовит нападение на Соединённые Штаты. Обладатель "Оскара" Морган Фримен считает, что на США было совершено нападение.

//Происшествия

Землетрясение в Мексике разрушило школу, погибли дети

Землетрясение в Мексике разрушило школу, погибли дети

Сильнейшее землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 балла стало причиной гибели не менее 140 человек. Один из толчков стихии разрушил школу в столице страны, погибло два десятка детей, много человек ранено.

//Спорт

Мария Шарапова заявила о желании выступить на ОИ-2020

Мария Шарапова заявила о желании выступить на ОИ-2020

Президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил 20 сентября о решении российской теннисистки Марии Шараповой выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Шарапова готовится к ОИ-2020.

//Криминал

В Подмосковье дело возбуждено по факту сообщений о пропаже пожилых людей

В Подмосковье дело возбуждено по факту сообщений о пропаже пожилых людей

В Подмосковье бесследно пропал 52-летний житель города Сергиев Посад Олег Шкуратько. Мужчина еще 23 июля вышел из дачного дома по бытовым нуждам и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

//Общество

Парковка на месте вырубленного «Парка вдов» обойдется в 8,6 млн рублей

Парковка на месте вырубленного «Парка вдов» обойдется в 8,6 млн рублей

На официальном портале Госзакупок появилась информация о проведении аукциона на организацию парковки на месте вырубленного «Парка вдов». Закупка производится у единственного поставщика.

//Происшествия

Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

Мужчина-турист умер в районе перевала Дятлова

В Свердловской области мужчина-турист скоропостижно скончался в районе перевала Дятлова. По данным СКР, следователи и сотрудники МЧС говоты выехать на место гибели туриста в район перевала Дятлова.

//Происшествия

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

Виновных в массовой гибели рыбы ищут в Курской области

В Беловском районе Курской области на границе с Белгородской области произошел массовый мор рыбы. Выяснилось, что это произошло из-за большого количества вредных веществ в воде, - сообщает "Курск-Сити".

//Криминал

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В администрации восьми районов Москвы 20 сентября поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там бомбах. Информация о наличии взрывных устройств проверяется в настоящее время спецслужбами.

//Общество

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины на регулярной основе. По данным РЖД, первые грузовые поезда перевезли вагоны с железорудным сырьем, зерном и стройматериалами.

//Туризм

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

В Ставрополе торжественно открыли арт-объект «Купца-основателя города». Потереть на удачу руку или кошелек торговца, кажется, станет в городе новой традицией, - сообщает "Ставропольский репортер".

//Туризм

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

В посёлке Листвянка Иркутского района 30 сентября пройдёт трётий фестиваль омуля на Байкале. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МАСТС сообщает иркутский интернет-портал "Телеинформ".

//Общество

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Самый большой в России экопарк планируют создать на Байкале

Проект самого большого экологического ландшафтного парка в России представили в Иркутске на Байкальском водном форуме. Его предполагается разместить на берегу Байкала в Иркутской области.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

В Москве задержан поджигатель машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Полиции Москвы и Московской области удалось задержать троих подозреваемых в поджоге авто у офиса адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссёра Алексея Учителя в скандале вокруг фильма «Матильда».

//Общество

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

За преемника Путина Андрея Семёнова готов проголосовать каждый пятый россиянин

Социологи предложили проголосовать на выборах главы государства за преемника президента РФ Владимира Путина. 18% россиян заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за преемника российского лидера.

//Происшествия

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Житель Мурманска выпал из окна на пятом этаже и выжил

Несчастный случай произошел 20 сентября в Мурманске на улице Шевченко. Там из окна на пятом этаже выпал мужчина и сумел выжить. Что было причиной инцидента, в данное время выясняет следствие.

//Армия

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Афганистане. А вот у Североатлантического альянса планы противоположные: военных НАТО станет на несколько тысяч больше.

//Криминал

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

Мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии (ВИДЕО)

По какой причине 50-летний житель города Темрюк (Краснодарский край) решил жить по самурайским законам, следствию еще предстоит разобраться. Мужчина с самурайской саблей задержан сотрудниками Росгвардии.

//Происшествия

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

Сбой движения на фиолетовой линии в метро произошел по техническим причинам

В Москве движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вошло в график после сбоя, который произошел в среду утром. Пассажиры сообщали, что сбой связан с неисправностью нового поезда.

//Экономика

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка попросил ЦБ провести санацию банка

Собственник Бинбанка обратился в Центральный банк РФ с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ прокомментировал информацию.

//Криминал

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

Квартира и автопарковка в германском городе Дюссельдорф бывшего первого заместителя председателя Омского горсовета Василия Мамонтова отойдут в пользу государства, таковы выводы прокурорской проверки.

//Происшествия

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок скончался после урока физкультуры

В Ульяновской области 14-летний ребенок, у которого было освобождение от физкультурных занятий, скончался после урока физкультуры. Школьник умер 19 сентября в больнице в Димитровграде.

//Авто

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Минфин предлагает в пять раз поднять цену за ОСАГО

Если автовладелец хоть раз попался за рулем пьяным, то автостраховка по ОСАГО обойдется ему в пять раз дороже, во всяком случае, так предлагает сделать Министерство финансов РФ, тариф сейчас обсуждается.

//Происшествия

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Названа версия схода ракеты вертолета Ка-52 в ходе учений "Запад-2017"

Появилась предварительная версия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты вертолета Ка-52 "Аллигатор", который произошел 16 сентября в ходе учений "Запад-2017" на полигоне Лужский в Ленобласти.

//Происшествия

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

Трагедия произошла в селе Красная Сибирь под Новосибирском в 05.30 20 сентября. Огнеборцы прибыли на тушение пожара в частном доме, но не успели спасти ребенка: в доме взорвался газовый баллон.

//Происшествия

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

В ДТП в Мурманской области на трассе "Кола", в котором пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих.

//Криминал

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

В Петербурге с балкона сбросили мужчину

Инцидент в общежитии для гастарбайтеров произошел в Санкт-Петербурге вечером 19 сентября, но известно об этом стало только что. С балкона 4 этажа сбросили мужчину, уроженца Белоруссии, который погиб.

//Происшествия

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Сотрудники посольства РФ в Мексике и члены их семей остались без жилья из-за разрушительного землетрясения в Мехико. Магнитуда нового мощного землетрясения в Мексике составила 7,1.

//Наука

NASA запустит зонд для изучения Солнца

NASA запустит зонд для изучения Солнца

Американское управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) заявило о подготовке к запуску ан Солнце исследовательского аппарата. Зонд на Солнце планируют запустить уже в следующем году.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

Компания «МегаФон» в Омске поддержала развитие бочча для детей с инвалидностью

Благотворительный фонд «Радуга» при поддержке компании «МегаФон» приступит к реализации проекта «Бочча» в августе 2017 года.>>

Формула гостеприимства

Одним из партнеров премии «Сможем вместе!» в этом году стал отель Best Western Plus Вега Измайлово, входящий в знаменитый московский гостиничный комплекс. Генеральный…>>

НКО, государство, бизнес и СМИ: творим «ДОБРО» вместе

18 и 19 мая в московском центре «Благосфера» проходила образовательная конференция для фондов и НКО «Деловое обсуждение благотворительности для развития общество ДОБРО…>>

В Москве прошел детский фестиваль параспорта

Цель проекта – социализация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья через участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками…>>

Миссия выполнима

Агентство «Автор и Компания» – партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». >>

Как создать «Мир без слез»? Банк ВТБ делится опытом.

Поддержка здравоохранения – забота не только государства, но и социально ответственного бизнеса – так считает начальник отдела спонсорства и спецпроектов банка ВТБ Елена…>>

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как реагируют на такие смены родители и как взаимодействуют друг с другом дети…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора. В рамках акции, приуроченной к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, свою…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России доноры сдали крови столько, сколько нужно, чтобы спасти целый город из 97…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится о сохранении окружающей среды, активно выступает против тестирования косметики…>>

Fasten: мы создаём новые экономические возможности

У каждой компании собственный взгляд на проблематику корпоративной социальной ответственности. >>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню шириной метр на метр, она дотянется до Луны! 90% всех отходов подвергается…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех сферах жизни за счет использования удаленного видеоассистента. >>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом, выехать из столицы, обогнав прославленные московские пробки, – и все ради того…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе против рака груди», заменив их возможностью пройти бесплатные профилактические…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными шрифтом Брайля. >>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам, поразмышлял, сколько планета протянет до экологической катастрофы, и описал жизнь…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам, как придумывать и воплощать в жизнь социальные проекты.>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель овощных консервов и варенья.>>
//Наши партнеры