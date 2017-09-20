На форуме «Сообщество» в Ставрополе обсудят проблемы молодежи

По мнению экспертов Общественной палаты России, некоммерческий сектор может и должен принять активное участие в решении проблем молодежи. Социально ориентированные некоммерческие организации уже сейчас активно работают с молодежью в таких сферах, как профессиональная ориентация, помощь в трудоустройстве, организация интересного досуга и противодействие деструктивным явлениям вроде «групп смерти», «АУЕ» и наркомании. Однако чтобы НКО могли работать более эффективно, им необходима поддержка власти, бизнеса и СМИ.

В преддверии форума «Сообщество» Союз молодежи Ставрополья провел опрос среди представителей НКО, чтобы выяснить основные проблемы, препятствующие развитию «третьего сектора» в СКФО. Представители некоммерческих организаций заявили о недостаточной финансовой поддержке со стороны государства, невосприимчивости власти к общественным запросам и интересам граждан, давлении со стороны контролирующих органов и недоверии населения к деятельности НКО.

Как именно помочь НКО и объединить усилия всех секторов в решении проблем молодежи, обсудят участники форума 26 сентября на секции «Молодежная политика СКФО». В дискуссии поднимут темы безработицы, низкой заработной платы, профориентации и социальной адаптации выпускников школ, организации досуга, противодействия деструктивным явлениям вроде «групп смерти».

Основной задачей участников станет разработка дорожной карты, в которую войдут конкретные рекомендации, а также успешные практики для дальнейшего распространения по всем регионам СКФО. Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.

Форум для гражданских активистов и представителей НКО Северо-Кавказского федерального округа пройдет в Ставрополе 26-27 сентября.

Подать заявку на участие в форуме можно ЗДЕСЬ.