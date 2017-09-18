Подмосковный проект «Чистое дело» организован студентами из МФТИ. Ребята создали систему сбора пластиковых бутылок. В Долгопрудном уже функционирует 51 контейнер. В 2015 году команда энтузиастов одержала победу во всероссийском конкурсе социальных проектов Enactus, в 2016-м – в конкурсе социальных предпринимателей SAP UP. «Аргументы недели» пообщались с одним из основателей проекта Никитой Никишкиным.









– Первое, что вижу на вашем сайте, – притягательный лозунг «Конвертируйте бутылки в счастье!». Что он означает?

– Составной частью нашего проекта являются люди, для которых раздельный сбор мусора – это норма. Мы уверены, что, человек, выбрасывая бутылки в наши контейнеры, испытывает ощущение счастья от того, что сделал доброе дело, т.е. выбросил бутылку в правильное место.

– Мы к раздельному сбору мусора не привыкли: не всегда понимаем, какие виды отходов куда выбрасывать. Часто ли люди путаются в случае с вашими контейнерами?

– У нас не больше 3-5% брака в контейнере. Люди, которые кидают пластиковые бутылки в контейнеры, делают это осознанно, они не будут вредить. Им будет не лень прочитать на табличке информацию, чтобы понять, что можно, а что нельзя бросать. Но только 20-30% жителей в этом участвуют. И чтобы вовлечь как можно больше людей, мы делаем всё так, чтобы человеку, в первую очередь, было удобно: не надо ехать в какое-то определенное место, не потребуется и десяти минут, чтобы дойти до контейнера, он рядом с домом.

– Вы позиционируете свой проект как высокотехнологичный. Как именно в нём применяются высокие технологии?

– Внутри процесса раздельного сбора существует определенная логистика. Есть контейнеры для сбора пластика и машины, которые объезжают контейнеры и по мере их наполнения периодически забирают пластик. Чтобы оптимизировать процесс, мы разработали специальное web-приложение. Оно, используя определённую прогнозную модель, ведёт статистику наполненности контейнеров: рассчитывает в реальном времени, сколько пластика сейчас в каждом контейнере находится, анализирует эту информацию, прогнозирует, в какой день нужно за ним приехать. Это, по сути, сайт в интернете, на который можно зайти с телефона или с компьютера и посмотреть список контейнеров: их адрес, процент наполненности, дату вывоза, скорость наполнения и т.д. И мы всегда увозим практически полные контейнеры – приложение работает хорошо!

















– А почему тема мусора вообще стала актуальной? Те, кого этот вопрос не заботит, вам скажут, что замусорить мы всё равно всё не успеем, зачем тогда заморачиваться? Места хватит и для свалок, и для лесов с парками...

– В Москве и Подмосковье как раз уже нет, поэтому проблема так остро и встала. И в связи с тем, что на существующих свалках мало места, их постепенно закрывают, появляются несанкционированные свалки. Эти проблемы не только государство должно решать, но и каждый житель по мере сил.

– В Западной Европе мусор разделяют уже много лет, а мы всё никак не научимся. Возможно, нашему населению просто не хватает информации. По-вашему, каким должно быть экологическое просвещение?

– Мы часто проводим мероприятия в школах, садиках, в различных компаниях, даём интервью, выступаем по телевизору, участвуем в конференциях. И наша команда старается рассказывать такие вещи, о которых многие не знают. Вы слышали, что из пластиковых бутылок можно сделать материал для подушек, одеял, верхней одежды? У человека должно быть больше информации, зачем нужен раздельный сбор мусора, в чём его польза, и мы стараемся эту информацию дать. Чем больше люди знают, тем легче им понять, ради чего нужно напрягаться, делать какое-то конкретное действие.

С детьми мы проводим занятия в интерактивном режиме: ведем диалог, задаём вопросы, вовлекаем в процесс. Когда ты им рассказываешь про то, какую лично они могут принести пользу, они с удовольствием это впитывают и поддерживают. А для убедительности мы всегда стараемся что-то принести и показать. Как-то раз мы взяли в школу тротуарную плиточку из переработанного пластика. Дети были в полном восторге, вырывали её друг у друга, каждый сантиметр изучили, потому что не верили, что это сделано из пакетов.

Если честно, я давно не встречал города, где раздельного сбора мусора вообще нет. Конечно, во многих городах система не работает, но отдельные проекты появились. Основная причина, по которой эти проекты работают не так, как бы хотелось, – с точки зрения экономики они не сильно эффективны. На этом сложно построить выгодный бизнес, хорошую устойчивую компанию. Поэтому нужно самое деятельное участие местных и федеральных властей.









– Чтобы установить ещё больше контейнеров, вы прибегаете к народному финансированию. Готов ли наш народ поддерживать экологические проекты? Для вас краудфандинг эффективен?

– Мы один раз собирали деньги на пресс для пластиковых бутылок. Для этого плотно и усердно работали: готовили страничку проекта, занимались его продвижением, снимали видео. В результате 300 человек скинулось на покупку этого пресса, и, в конечном счете, мы собрали на 30% больше, чем планировали. Это эффективно, если хорошо потрудиться.