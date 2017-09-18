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Конвертируйте бутылки в счастье!

18 сентября 2017, 12:20 [«Аргументы Недели», Ксения КАЛУГА ]

Конвертируйте бутылки в счастье!

Подмосковный проект «Чистое дело» организован студентами из МФТИ. Ребята создали систему сбора пластиковых бутылок. В Долгопрудном уже функционирует 51 контейнер. В 2015 году команда энтузиастов одержала победу во всероссийском конкурсе социальных проектов Enactus, в 2016-м – в конкурсе социальных предпринимателей SAP UP. «Аргументы недели» пообщались с одним из основателей проекта Никитой Никишкиным.

– Первое, что вижу на вашем сайте, – притягательный лозунг «Конвертируйте бутылки в счастье!». Что он означает?

– Составной частью нашего проекта являются люди, для которых раздельный сбор мусора – это норма. Мы уверены, что, человек, выбрасывая бутылки в наши контейнеры, испытывает ощущение счастья от того, что сделал доброе дело, т.е. выбросил бутылку в правильное место.

– Мы к раздельному сбору мусора не привыкли: не всегда понимаем, какие виды отходов куда выбрасывать. Часто ли люди путаются в случае с вашими контейнерами?

– У нас не больше 3-5% брака в контейнере. Люди, которые кидают пластиковые бутылки в контейнеры, делают это осознанно, они не будут вредить. Им будет не лень прочитать на табличке информацию, чтобы понять, что можно, а что нельзя бросать. Но только 20-30% жителей в этом участвуют. И чтобы вовлечь как можно больше людей, мы делаем всё так, чтобы человеку, в первую очередь, было удобно: не надо ехать в какое-то определенное место, не потребуется и десяти минут, чтобы дойти до контейнера, он рядом с домом.

– Вы позиционируете свой проект как высокотехнологичный. Как именно в нём применяются высокие технологии?

– Внутри процесса раздельного сбора существует определенная логистика. Есть контейнеры для сбора пластика и машины, которые объезжают контейнеры и по мере их наполнения периодически забирают пластик. Чтобы оптимизировать процесс, мы разработали специальное web-приложение. Оно, используя определённую прогнозную модель, ведёт статистику наполненности контейнеров: рассчитывает в реальном времени, сколько пластика сейчас в каждом контейнере находится, анализирует эту информацию, прогнозирует, в какой день нужно за ним приехать. Это, по сути, сайт в интернете, на который можно зайти с телефона или с компьютера и посмотреть список контейнеров: их адрес, процент наполненности, дату вывоза, скорость наполнения и т.д. И мы всегда увозим практически полные контейнеры – приложение работает хорошо!

 

– А почему тема мусора вообще стала актуальной? Те, кого этот вопрос не заботит, вам скажут, что замусорить мы всё равно всё не успеем, зачем тогда заморачиваться? Места хватит и для свалок, и для лесов с парками...

– В Москве и Подмосковье как раз уже нет, поэтому проблема так остро и встала. И в связи с тем, что на существующих свалках мало места, их постепенно закрывают, появляются несанкционированные свалки. Эти проблемы не только государство должно решать, но и каждый житель по мере сил.

– В Западной Европе мусор разделяют уже много лет, а мы всё никак не научимся. Возможно, нашему населению просто не хватает информации. По-вашему, каким должно быть экологическое просвещение?

– Мы часто проводим мероприятия в школах, садиках, в различных компаниях, даём интервью, выступаем по телевизору, участвуем в конференциях. И наша команда старается рассказывать такие вещи, о которых многие не знают. Вы слышали, что из пластиковых бутылок можно сделать материал для подушек, одеял, верхней одежды? У человека должно быть больше информации, зачем нужен раздельный сбор мусора, в чём его польза, и мы стараемся эту информацию дать. Чем больше люди знают, тем легче им понять, ради чего нужно напрягаться, делать какое-то конкретное действие.

С детьми мы проводим занятия в интерактивном режиме: ведем диалог, задаём вопросы, вовлекаем в процесс. Когда ты им рассказываешь про то, какую лично они могут принести пользу, они с удовольствием это впитывают и поддерживают. А для убедительности мы всегда стараемся что-то принести и показать. Как-то раз мы взяли в школу тротуарную плиточку из переработанного пластика. Дети были в полном восторге, вырывали её друг у друга, каждый сантиметр изучили, потому что не верили, что это сделано из пакетов.

Если честно, я давно не встречал города, где раздельного сбора мусора вообще нет. Конечно, во многих городах система не работает, но отдельные проекты появились. Основная причина, по которой эти проекты работают не так, как бы хотелось, – с точки зрения экономики они не сильно эффективны. На этом сложно построить выгодный бизнес, хорошую устойчивую компанию. Поэтому нужно самое деятельное участие местных и федеральных властей.

– Чтобы установить ещё больше контейнеров, вы прибегаете к народному финансированию. Готов ли наш народ поддерживать экологические проекты? Для вас краудфандинг эффективен?

– Мы один раз собирали деньги на пресс для пластиковых бутылок. Для этого плотно и усердно работали: готовили страничку проекта, занимались его продвижением, снимали видео. В результате 300 человек скинулось на покупку этого пресса, и, в конечном счете, мы собрали на 30% больше, чем планировали. Это эффективно, если хорошо потрудиться.

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На Украине обесточены около 500 населенных пунктов

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Жители Челябинска выступили против строительства горно-обогатительного комбината

Жители Челябинска выступили против строительства горно-обогатительного комбината

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Пожар бушует на складе в восточной части Москвы

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Стало известно, что случится с Землей после взрыва Солнца

Стало известно, что случится с Землей после взрыва Солнца

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Житель Шотландии смог сделать самый четкий снимок НЛО за всю историю

Житель Шотландии смог сделать самый четкий снимок НЛО за всю историю уфологии. Выяснилось, что уникальный кадр датируется 1991 годом, когда таинственный объект завис неподалеку от города Гранджему.

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Бурджанадзе: США через Саакашвили попытаются сорвать ЧМ-2018 по футболу в России

Бурджанадзе: США через Саакашвили попытаются сорвать ЧМ-2018 по футболу в России

Грузинский политик Нино Бурджанадзе уверена, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является частью плана ЦРУ, США наняли его, чтобы он помог сорвать ЧМ-2018 в России.

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Зураб Соткилава пожелал быть похороненным не в России

Легендарный оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава будет похоронен на своей родине, в Грузии. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что такова была воля артиста.

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В Москве в квартире в Перово найдены тела двух убитых женщин

В Москве в квартире в Перово найдены тела двух убитых женщин

В Москве в квартире дома на Перовской улице в минувшее воскресенье были обнаружены тела двух женщин. По версии следствия, две женщины 1961 года рождения были убиты. На их теле обнаружены колото-резаные раны.

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Сын Сергея Зверева вновь женится

Сын знаменитого российского стилиста Сергея Зверева вновь женится. Молодой человек не имеет абсолютно никакого отношения к шоу-бизнесу и практически никогда не общается с представителями прессы.

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Мария Шарапова раскрыла тайну личной жизни

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова раскрыла тайны своей личной жизни. Мария Шарапова собиралась замуж за словенского баскетболиста Сашу Вуячича, который выступал за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Годовалый ребенок, которого врачи лечили от ОРВИ, скончался на Камчатке

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Утвержден календарь праздников на будущий год

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Вся рыба вымерла в петербургской реке из-за сильнейшего загрязнения

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Как купить качественную питьевую воду

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Улюкаев затруднился ответить, откуда в его машине появилась сумка с $2 млн

Улюкаев затруднился ответить, откуда в его машине появилась сумка с $2 млн

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В Приморье полиция проверила факт избиения девочкой сверстницы-школьницы

В Приморье полиция проверила факт избиения девочкой сверстницы-школьницы

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В Госдуме предположили, что можно ждать от резолюции Украины по Донбассу

В Госдуме предположили, что можно ждать от резолюции Украины по Донбассу

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков рассказал, что можно ожидать от киевского проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН на территории Донбасса.

//Общество

Улюкаев под домашним арестом увлекся русской классикой

Улюкаев под домашним арестом увлекся русской классикой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере двух миллионов долларов, под домашним арестом всерьез увлекся чтением русской классики.

//Культура

Оперный певец Зураб Соткилава умер сегодня в Москве

Оперный певец Зураб Соткилава умер сегодня в Москве

Народный артист СССР, оперный певец, солист Большого театра России Зураб Соткилава умер в понедельник, 18 сентября, в Москве. О времени и дате прощания и похорон появится дополнительная информация.

//Общество

Березы, ели, сосны для парка "Зарядье" выращивали в Германии

Березы, ели, сосны для парка "Зарядье" выращивали в Германии

Новый парк "Зарядье" был открыт в Москве в День города. Парк расположен в самом центре российской столицы, у стен Кремля. Для посетителей парка созданы интерактивные музеи, аттракционы и тематические центры.

//Экономика

Правительство РФ рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо в течение дня

Правительство РФ рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо в течение дня

Российское правительство намерено рассмотреть предложение о повышении акцизов на топливо в течение сегодняшнего дня. Данную информацию предоставил сегодня министр финансов России Антон Силуанов.

//Шоу-бизнес

Младшая дочь Веры Глаголевой прервала молчание впервые после смерти мамы

Младшая дочь Веры Глаголевой прервала молчание впервые после смерти мамы

Младшая дочь знаменитой российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская впервые прервала молчание после смерти матери. На страничке девушки в Instagram появилась новая запись.

//Шоу-бизнес

Леди Гага призналась, что отменяет выступления из-за сильных болей

Леди Гага призналась, что отменяет выступления из-за сильных болей

Певица Леди Гага отменила выступление на бразильском фестивале Rock in Rio из-за обострившихся сильных болей. Америкнаская звезда была экстренно госпитализирована. Певица сейчас находится в госпитале.

//Происшествия

В Волгоградской области пропала пятилетняя девочка, ее ищут 300 человек

В Волгоградской области пропала пятилетняя девочка, ее ищут 300 человек

В городе Калач-на-Дону в Волгоградской области три дня назад пропала пятилетняя девочка. Поисками ребенка занимаются 300 человек, среди которых полицейские, следователи, военные, волонтеры и казаки.

//Происшествия

Гражданин Китая с неразрезанными на купюры гривнами задержан в Новосибирске

Гражданин Китая с неразрезанными на купюры гривнами задержан в Новосибирске

Гражданин Китая был задержан таможенниками в аэропорту Новосибирска. Специалисты заметили у мужчины 4,6 тысячи поддельных молдавских лей и 920 листов подлинных, но неразрезанных украинских гривен.

//Авторы АН

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// Бизнес на благо

Компания «МегаФон» в Омске поддержала развитие бочча для детей с инвалидностью

Благотворительный фонд «Радуга» при поддержке компании «МегаФон» приступит к реализации проекта «Бочча» в августе 2017 года.>>

Формула гостеприимства

Одним из партнеров премии «Сможем вместе!» в этом году стал отель Best Western Plus Вега Измайлово, входящий в знаменитый московский гостиничный комплекс. Генеральный…>>

НКО, государство, бизнес и СМИ: творим «ДОБРО» вместе

18 и 19 мая в московском центре «Благосфера» проходила образовательная конференция для фондов и НКО «Деловое обсуждение благотворительности для развития общество ДОБРО…>>

В Москве прошел детский фестиваль параспорта

Цель проекта – социализация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья через участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками…>>

Миссия выполнима

Агентство «Автор и Компания» – партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». >>

Как создать «Мир без слез»? Банк ВТБ делится опытом.

Поддержка здравоохранения – забота не только государства, но и социально ответственного бизнеса – так считает начальник отдела спонсорства и спецпроектов банка ВТБ Елена…>>

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как реагируют на такие смены родители и как взаимодействуют друг с другом дети…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора. В рамках акции, приуроченной к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, свою…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России доноры сдали крови столько, сколько нужно, чтобы спасти целый город из 97…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится о сохранении окружающей среды, активно выступает против тестирования косметики…>>

Fasten: мы создаём новые экономические возможности

У каждой компании собственный взгляд на проблематику корпоративной социальной ответственности. >>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню шириной метр на метр, она дотянется до Луны! 90% всех отходов подвергается…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех сферах жизни за счет использования удаленного видеоассистента. >>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом, выехать из столицы, обогнав прославленные московские пробки, – и все ради того…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе против рака груди», заменив их возможностью пройти бесплатные профилактические…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными шрифтом Брайля. >>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам, поразмышлял, сколько планета протянет до экологической катастрофы, и описал жизнь…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам, как придумывать и воплощать в жизнь социальные проекты.>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель овощных консервов и варенья.>>
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