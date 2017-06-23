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Ольгин ковчег

23 июня 2017, 13:47 [«Аргументы Недели», Анна РЫСЕВА, фото Евгения СИНИЦЫНА ]

Ольгин ковчег

История пенсионерки-зоозащитницы, которая лишилась дома за то, что 20 лет спасала собак, кошек, лошадей и даже верблюдов.

Ольгу Николаевну Щукину знает весь Сергиев Посад: ей звонят, когда в беду попадают кошки, собаки, птицы, лошади и даже верблюды. Более 20 лет она занимается спасением животных. Приходит на подмогу и людям, которые оказались на обочине жизни – пожилым, одиноким, немощным, несчастным. Случилось так, что человеку, который всю жизнь заботится о других, самому потребовалась помощь и участие. 

Мы встречаем Ольгу Щукину у ветеринарной клиники. Это энергичная женщина 56 лет, с усталым, но решительным взглядом, невысокого роста, с короткой стрижкой, одетая просто, без макияжа и украшений. На её руках пёс модной породы – йоркширский терьер. Таких обычно не бросают. Но не в этом случае: хозяева оставили Лизу, привязали к дереву в лесу. Собаке больше 10 лет, она тяжело больна, и Ольга Николаевна каждый день носит её на уколы.

От ветеринарки до дома Щукиных пара шагов. Мы заходим в двухэтажный барак, поднимаемся по старой лестнице. В пролёте между этажами лежит матрас, рядом – миска. «Это для Фили», – поясняет Ольга Николаевна. Филя – щенок, который прибился к Щукиным и остался жить в подъезде. Недавно кто-то его отравил. Миска пустует. 

В бараке на окраине Сергиева Посада Ольга Николаевна живёт, вместе с мамой, дочкой, многочисленными кошками и собаками (количество животных постоянно меняется)Год назад у семьи сгорел дом. «Нас сожгли, видимо, из-за собак, я так понимаю», –предполагает Ольга Щукина. 

В мае 2016 года, когда женщина лежала в больнице, сгорело всё имущество. Пожар начался ночью. В доме находилась 8-летняя дочь Таня и 84-летняя мать Любовь, инвалид второй группы. Бабушке и девочке удалось спастись – громким лаем их разбудили собаки. Всего у Щукиных на тот момент было 14 животных, не все из них выжили. Пожилую женщину из дома вынес соседский мальчик, самостоятельно передвигаться она может только с помощью специальных ходунков. Он же спас семейную реликвию – православную икону Николая Чудотворца 19 века. Все вещи, в том числе машина, сгорели. Пожарных вызвали слишком поздно. Помощь бабушке и девочке оказала одна единственная семья. В полиции завели уголовное дело, но за год оно с места не сдвинулось.

«Вы знаете, у меня не укладывается в голове, как это произошло? Я всю жизнь честно прожила, обязательная, открытая, на помощь приходила. Дочь говорит, что я после пожара совсем другой стала, а была добрая. Вот что людям надо? Я не понимаю…» – опустив голову, чуть слышно недоумевает бабушка.

Любовь Петровна Щукина всю жизнь проработала на легендарном Сергиево-Посадском электромеханическом заводе «Звезда». В годы Великой Отечественной войны его продукция отправлялась непосредственно из цехов на фронт. Это были знаменитые ППШ, противотанковые и ручные гранаты, пиротехника. На заводе и началась семейная история помощи животным. «Ко мне привязался щенок Витёк – то ли я его покормила, то ли погладила – и он с цехов перекочевал к нам, под окошком стал жить. Дочь ездила на работу в Москву, а он в электричку за ней. Она его на платформу бросит с одного входа, а он – с другого заходит к ней в вагон», – рассказывает Любовь. 

Ольга вторит матери: «И ложился у ног. Умный пёс был. Я считаю, что это человек был, а не собака. Он утром вместе с мамой уходил на завод, все его там ждали: кто с баночками, кто с пакетиками. Он все цеха обойдёт, его все накормят, он на проходной ляжет, развалится. Его любило очень много людей. Когда его убили, под сотню подписей в прокуратуру собрали, чтобы виновных наказать, но это всё без толку было. Ездила по городу живодёрня, собак убивала, и его прихватили. А у него ошейник был, ему на заводе начальник цеха сделал большую бляху с гравировкой, написал свой телефон, мой телефон, кличку его. Как только не стало нашего Витька, вот с того момента всё и началось».

Это случилось в 1998 году. Ольга Щукина начала подбирать брошенных, больных животных, лечить, приводить в порядок и находить для них хозяев. Объявления подавала в местную газету. Номер её телефона быстро разошёлся по всему городу. В любое время дня и ночи ей звонят, когда звери попадают в беду. Обращаются даже службы спасения. Помогает Щукина не только кошкам и собакам: «В 1998 году цирк-шапито бросил в Сергиевом Посаде верблюда. Все эти цирки – это всё концлагеря. Я против них войну веду. Ну что такое, например, тигру клетка метр на два? Это издевательство. Верблюда удалось пристроить к одному доброму человеку. Он в Богородском устроил маленький зверинец, в котором собирал брошенных животных.

Зимой 2000 года мне позвонили: по селу Хотьково бродят две больные лошади. Холодно было, у них шерсть уже выросла. Там казак жил, у него была ферма, он спился и лошадей выпустил. У одной из них на бедре была большая рана. Их тоже получилось спасти».

Чтобы вести диалог с властями Щукина зарегистрировала городскую зоозащитную организацию. Помимо Ольги в ней состоят ещё 2 человека. Удалось справиться с проблемой, из-за которой погиб пёс Витёк: живодёрни по городу больше собак не отлавливают и не убивают. За 19 лет Ольга Николаевна спасла несколько сотен животных. Информацию о каждом звере записывала в специальную тетрадь: кто и когда появился, кому отдали. Навещала подопечных у новых хозяев. В огне пропала и ценная перепись.

Помогает Щукина не только животным. В 1990-е годы вместе с протоиреем Владимиром Янгичером она собирала и отвозила в Можайскую женскую колонию предметы первой необходимости для детей, рождённых вне воли. «По телевизору прошла информация, что женщины рожают, а нет мыла, нет пелёнок. Помните те времена? И вот мы собрали в “Комсомолке” (Ольга работала в “Комсомольской правде” – прим. авт.) всё необходимое, полностью набили вещами микроавтобус отца Владимира и поехали в Можайск. У начальницы колонии был шок, когда она нас увидела. Говорит: “Никто, вообще никто не отреагировал... Один знаменитый артист пообещал, сказал, что приедет, но не приехал. А вы, простые люди, откликнулись”», - вспоминает Ольга Николаевна.

В 2000-е также вместе с отцом Владимиром они помогали Сергиево-Посадским домам престарелых: возили продукты и средства личной гигиены. 

После пожара Щукиных поселили в бараке далеко от родных мест. Любовь Петровна из дома вообще не выходит. Пожилая женщина страдает без своего огорода. А у Тани начались проблемы в школе и со сверстниками. Таня – приёмная дочь Ольги Щукиной. Своих детей у неё нет и не было. В первый класс мать устроила девочку в гимназию. Она входила в тройку лучших учеников. Из-за пожара и переездов пришлось перейти в другую школу. На новом месте Таня не прижилась. Мать приложила все усилия, чтобы вернуть дочь в гимназию. Теперь каждый день девочке приходится добираться до школы несколько часов.

«Там у нас деревня тихая. А здесь – что первая квартира, что эта – неспокойно вокруг, вот у неё проблемы начались. В гимназии она была третьей по олимпиаде в районе! У неё же Тимур – кумир», – сетует Ольга. Однажды мама дала Тане прочитать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Девочка была зачарована книгой и много раз смотрела фильм, снятый по произведению. «У Тимура на безрукавке была вышита большая красная звезда. А у меня был октябрятский значок. Только у ребят в центре звезды серп и молот, а у нас – фотография маленького Ленина. Тимур для нас пример, к которому мы стремимся», – поясняет Ольга. 

В прошлом году, когда Таня пошла в первый класс, мама приняла её в октябрята. С тех пор девочка ходит в школу с октябрятской звёздочкой. Одноклассники заинтересовались её значком, расспрашивали. «В классе только два человека знали, что это за звезда. Спрашивали, кто на ней изображен. Я объясняла, кто такой Ленин», – рассказывает Таня.

В пожаре пропала и Танина звёздочка. Ольга обратилась к местному антиквару и попросила для дочки значок. Он дал и октябрятский, и пионерский, и комсомольский. «Я те два значка отложила. 10 лет Тане исполнится – я её в пионеры приму, я же имею право, я была в институте в комитете комсомола», – говорит Ольга. 

Постройка дома в посёлке Семхоз (сейчас это микрорайон Сергиева Посада – прим. авт.) далась семье Щукиных нелегко. У Ольги ушло 12 лет, чтобы в прямом смысле по кирпичику его собрать: «Мы стоили метр за метром. Рабочие разворовали цемент. Сделали кладку – а там песок. Раздобыла кирпич – его тоже украли. Материалов не было, всё по блату тогда давали, год стоишь, два стоишь в очереди – это были 90-е».

А сгорело всё мигом. По злой иронии плохую службу сослужила любовь к чтению: огонь в считанные минуты поглотил огромную библиотеку семьи, в которой было много редких изданий.

После пожара дом решили восстанавливать на прежнем месте. На участке уцелели вольеры. Сейчас Ольга каждый день ездит по нескольку часов, чтобы покормить живущих там животных. Когда мама не может, за собаками ухаживает Таня. Из-за строительства Сергиево-Посадского Западного объезда дорога отнимает много времени.

За год с небольшим удалось достроить стены, покрыть крышу. Чтобы въехать в дом, необходимо провести отопление и застеклить все окна. Собственных средств у Щукиных на восстановление дома не хватает. Ольга – пенсионерка, инвалид 3 группы, не работает. Вся маленькая пенсия уходит на лекарства для матери, содержание дочери и помощь животным. Без этого Щукины не могут обойтись даже в таких, более чем стеснённых, обстоятельствах.

Но Ольга не теряет бодрость духа: «Мы всё стерпим. Я один раз дом построила, и снова получится. Мы это уже проходили: сидели на кирпичах, заваривали бульоны из кубиков, строили сами...» 

Чтобы создать необходимые условия для жилья, требуется собрать ещё 238 000 рублей. На эти деньги семья Щукиных сможет сделать окна, полы, провести отопление и установить батареи.

 

Подробную информацию о том, как помочь семье Щукиных можно узнать у сотрудников благотворительного фонда «Образ жизни»:

Координатор направления «Адресная помощь» - Дмитрий Николашвили

info@obrazfund.ru

+7 (499) 124 69 35

Сайт благотворительного фонда «Образ жизни»: www.obrazfund.ru

Реквизиты благотворительного фонда «Образ жизни» для помощи семье Щукиных:

ОГРН: 1157700006892

ИНН: 7729460778

КПП: 772901001

Р/с 40703810638000002036

в ПАО Сбербанк России

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Вид платежа:

Благотворительное пожертвование (для О.Н. Щукиной)

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Путин поручил обдумать увеличение предельного возраста для военной службы

Путин поручил обдумать увеличение предельного возраста для военной службы

Глава государства Владимир Путин поручил Министерству обороны вместе с другими органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе.

//В мире

В Еврокомиссии заявили об отсутствии подготовки к введению новых санкций

В Еврокомиссии заявили об отсутствии подготовки к введению новых санкций

Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, общаясь с журналистами. Кроме того, Шефчович рассказал, что Вашингтон не координировал с Евросоюзом возможное введение новых ограничительных мер.

//Политика

Лавров заявил об отсутствии у России планов по нападению на НАТО

Лавров заявил об отсутствии у России планов по нападению на НАТО

Регулярные заявления иностранных политиков о «российской угрозе» являются предлогом для усиления присутствия Североатлантического альянса на границах с РФ. Глава МИД России уверен, что этот предлог выдуманный.

//Происшествия

Полиция Лондона назвала причину пожара в высотке: холодильник

Полиция Лондона назвала причину пожара в высотке: холодильник

Причиной пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower, унесшего жизни 79 человек, стал неисправный холодильник. Об этом в пятницу, 23 июня, со ссылкой на полицейский отчет сообщает BBC News.

//Общество

Экспертиза не выявила наличие алкоголя в организме «пьяного» мальчика

Экспертиза не выявила наличие алкоголя в организме «пьяного» мальчика

В интернете появилось отсканированное заключение экспертов, в котором говорится о том, что установить наличие алкоголя в организме погибшего в ДТП в Подмосковье 6-летнего мальчика не представляется возможным.

//Наука

NASA: Земля в ноябре на две недели погрузится в полную темноту

NASA: Земля в ноябре на две недели погрузится в полную темноту

Астрономическое сообщество из международного аэрокосмического агентства NASA предупредило человечество, что с 15 по 29 ноября 2017 года Земля погрузится в тьму. Соответствующий документ уже отправлен в Белый дом США.

//Шоу-бизнес

Виторган попросил Собчак скрывать измены до последнего

Виторган попросил Собчак скрывать измены до последнего

Недавно Ксения призналась в том, что у неё с мужем есть определенная договоренность об изменах. 35-летняя телеведущая и Максим Виторган условились в случае свершившегося факта неверности никогда не рассказывать о нем.

//Криминал

Москвич жестоко расправился со своей любовницей

Москвич жестоко расправился со своей любовницей

Трагедия произошла в Зеленограде Московской области 23 июня. 35-летний мужчина с помощью бейсбольной биты расправился со своей сожительницей. Дама скончалась на месте происшествия от полученных травм.

//Культура

Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве

Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве

Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года.Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из Австрии.

//Общество

Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика

Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика

Информация о проведении повторной экспертизы, по итогам которой в крови погибшего под колесами иномарки 6-летнего мальчика не нашли алкоголя, не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД.

//Общество

ЦИК РФ: Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах как кандидат

ЦИК РФ: Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах как кандидат

В российском Центризбиркоме 23 июня заявили журналистам, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет права избираться и его участие в президентской гонке как одного из кандидатов будет незаконно.

//Криминал

В Москве задержан авторитетный вор в законе

В Москве задержан авторитетный вор в законе

Вор в законе Ткач Няганьский, а по паспорту - 37-летний Андрей Ткаченко, 23 июня задержан оперативниками уголовного розыска Москвы при поддержке бойцов Росгвардии в одном из столичных ресторанов.

//Общество

В Подмосковье появится новый вид экскурсий - на заводы по переработке мусора

В Подмосковье появится новый вид экскурсий - на заводы по переработке мусора

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах властей Подмосковья открыть первый в регионе завод по переработке мусора. Но власти Московской области решили пойти дальше и открыть экскурсии на подобные заводы.

//live

«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»

«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»

Власти Подмосковья считают, что Балашихе нужны два мусороперерабатывающих завода. Напомним, что Владимир Путин поставил задачу - закрыть в течение месяца свалку в Балашихе. Вопрос: «Мусор не надо оставлять на долгую память?»

//Общество

Дуров обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов

Дуров обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов

В своем посте в социальной сети предприниматель удивился тому, что власти РФ собираются запретить «нейтральный по отношению к России» Telegram, а не его западные аналоги, контролирующиеся США.

//Новости Гнездо.ру

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//Криминал

На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ

На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ

Сотрудник погранслужбы на Черноморском побережье Кубани выполнял свою работу и хотел проверить документы на лодку, но хозяин плавсредства, местный чиновник, так рассвирепел, что избил палкой пограничника.

//Криминал

В Мурманской области убийцы школьника заслушали судебный приговор

В Мурманской области убийцы школьника заслушали судебный приговор

За жестокое убийство 16-летнего подростка в городе Кола (Мурманская область) 23 июня отправлены в тюрьму молодой парень и юная девушка. Убийство мальчика произошло из-за обычной словесной перепалки.

//В мире

СМИ узнали о разработке США направленной против России «цифровой бомбы»

СМИ узнали о разработке США направленной против России «цифровой бомбы»

В США изготовлена «цифровая бомба», которая в любой момент может быть использована против России. Об этом узнали американские СМИ. Речь идет о размещении кибероружия в системах инфраструктуры РФ.

//Общество

Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул

Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул

Ранее в четверг стало известно, что представители фракции КПРФ внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который предлагает изменить количество праздничных дней в Российской Федерации.

//Общество

Каждый третий россиянин считает необходимым введение визового режима с Украиной

Каждый третий россиянин считает необходимым введение визового режима с Украиной

Больше трети россиян поддержали введение визового режима с Украиной. По опросу «Левада-Центра» подавляющее большинство так или иначе следит за происходящее в соседнем государстве.

//В мире

Савченко рассказала об обмене нецензурными жестами с Гройсманом в Раде

Савченко рассказала об обмене нецензурными жестами с Гройсманом в Раде

Надежда Савченко рассказала, зачем она показала средний палец Владимиру Гройсману во время заседания Верховной Рады. О нецензурном жесте, который позволила себе депутат, украинские издания сообщили ранее.

//Происшествия

В столичном метро загорелся новый поезд «Москва»

В столичном метро загорелся новый поезд «Москва»

В московской подземке утром загорелся состав типа «Москва», такие составы движутся по Таганско-Краснопресненской линии. Инцидент произошёл при попытке тронуться со станции.

//В мире

Экс-глава украинской разведки рассказал о сторонниках РФ в окружении Порошенко

Экс-глава украинской разведки рассказал о сторонниках РФ в окружении Порошенко

В окружении президента Украины Петра Порошенко есть немало людей, которые являются сторонниками России. Об этом украинской прессе заявил Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки страны.

//Шоу-бизнес

Дима Билан высказался о взятках на шоу "Голос"

Дима Билан высказался о взятках на шоу "Голос"

Российский поп-исполнитель Дима Билан побеседовал с журналистами о шоу "Голос". По словам звезды, на телепроекте родители участников не предлагали организаторам деньги за успехи их детей.

//Общество

Крымский бензин и немецкие рояли

Крымский бензин и немецкие рояли

И снова заговорили про дорогущий бензин в Крыму. И снова Сергей АКСЕНОВ обещает разобраться и принять меры. И снова будут виноваты нефтетрейдеры. И снова топливо будет дорожать.

//Здоровье

Оказывается, обручальные кольца плохо влияют на здоровье мужчин

Оказывается, обручальные кольца плохо влияют на здоровье мужчин

Ученые предупреждают: обручальные кольца опасны для здоровья мужчин. Связывают это с тем, что со временем драгоценный металл начинает окисляться и выделять продукты химической реакции.

//Метеоновости

МЧС предупредило жителей Москвы о приближении грозы и града

МЧС предупредило жителей Москвы о приближении грозы и града

Как сообщили некоторое время назад в МЧС, на российскую столицу надвигается гроза. Также метеорологи прогнозируют выпадение града и усиление ветра. Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

//Политика

Лавров заявил о намерении Москвы отстаивать георгиевскую ленту за рубежом

Лавров заявил о намерении Москвы отстаивать георгиевскую ленту за рубежом

Так глава МИД РФ прокомментировал инцидент, произошедший накануне в украинском городе Днепр. Местная полиция отчиталась о задержании женщины, которая пришла на памятную акцию с георгиевской лентой.

//Общество

Монету номиналом 50 тысяч рублей отчеканили на петербургском Монетном дворе

Монету номиналом 50 тысяч рублей отчеканили на петербургском Монетном дворе

Петербургский Монетный двор представил самую дорогую монету в России номиналом 50 тысяч рублей. Она изготовлена из золота 999-ой пробы и весит пять килограммов.

//Общество

В рамках программы реновации в Москве на крышах домов появятся сады

В рамках программы реновации в Москве на крышах домов появятся сады

При строительстве домов по программе реновации власти Москвы будут широко использовать программы по озеленению крыш. На них появятся березы и дикие травы. Также применят технологии по вертикальному озеленению.

//Общество

Новые станции метро Фрунзенского радиуса откроют в начале следующего года

Новые станции метро Фрунзенского радиуса откроют в начале следующего года

В первом квартале следующего года планируется открытие трех новых станций петербургского метрополитена: «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары».

//Авторы АН

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// Бизнес на благо

Формула гостеприимства

Одним из партнеров премии «Сможем вместе!» в этом году стал отель Best Western Plus Вега Измайлово, входящий в знаменитый московский гостиничный комплекс. Генеральный…>>

НКО, государство, бизнес и СМИ: творим «ДОБРО» вместе

18 и 19 мая в московском центре «Благосфера» проходила образовательная конференция для фондов и НКО «Деловое обсуждение благотворительности для развития общество ДОБРО…>>

В Москве прошел детский фестиваль параспорта

Цель проекта – социализация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья через участие в инклюзивных спортивных событиях вместе со сверстниками…>>

Миссия выполнима

Агентство «Автор и Компания» – партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». >>

Как создать «Мир без слез»? Банк ВТБ делится опытом.

Поддержка здравоохранения – забота не только государства, но и социально ответственного бизнеса – так считает начальник отдела спонсорства и спецпроектов банка ВТБ Елена…>>

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как реагируют на такие смены родители и как взаимодействуют друг с другом дети…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора. В рамках акции, приуроченной к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, свою…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России доноры сдали крови столько, сколько нужно, чтобы спасти целый город из 97…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится о сохранении окружающей среды, активно выступает против тестирования косметики…>>

Fasten: мы создаём новые экономические возможности

У каждой компании собственный взгляд на проблематику корпоративной социальной ответственности. >>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню шириной метр на метр, она дотянется до Луны! 90% всех отходов подвергается…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех сферах жизни за счет использования удаленного видеоассистента. >>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом, выехать из столицы, обогнав прославленные московские пробки, – и все ради того…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе против рака груди», заменив их возможностью пройти бесплатные профилактические…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными шрифтом Брайля. >>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам, поразмышлял, сколько планета протянет до экологической катастрофы, и описал жизнь…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам, как придумывать и воплощать в жизнь социальные проекты.>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель овощных консервов и варенья.>>
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