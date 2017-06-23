Ольгин ковчег

История пенсионерки-зоозащитницы, которая лишилась дома за то, что 20 лет спасала собак, кошек, лошадей и даже верблюдов.

Ольгу Николаевну Щукину знает весь Сергиев Посад: ей звонят, когда в беду попадают кошки, собаки, птицы, лошади и даже верблюды. Более 20 лет она занимается спасением животных. Приходит на подмогу и людям, которые оказались на обочине жизни – пожилым, одиноким, немощным, несчастным. Случилось так, что человеку, который всю жизнь заботится о других, самому потребовалась помощь и участие.









Мы встречаем Ольгу Щукину у ветеринарной клиники. Это энергичная женщина 56 лет, с усталым, но решительным взглядом, невысокого роста, с короткой стрижкой, одетая просто, без макияжа и украшений. На её руках пёс модной породы – йоркширский терьер. Таких обычно не бросают. Но не в этом случае: хозяева оставили Лизу, привязали к дереву в лесу. Собаке больше 10 лет, она тяжело больна, и Ольга Николаевна каждый день носит её на уколы.

От ветеринарки до дома Щукиных пара шагов. Мы заходим в двухэтажный барак, поднимаемся по старой лестнице. В пролёте между этажами лежит матрас, рядом – миска. «Это для Фили», – поясняет Ольга Николаевна. Филя – щенок, который прибился к Щукиным и остался жить в подъезде. Недавно кто-то его отравил. Миска пустует.

В бараке на окраине Сергиева Посада Ольга Николаевна живёт, вместе с мамой, дочкой, многочисленными кошками и собаками (количество животных постоянно меняется). Год назад у семьи сгорел дом. «Нас сожгли, видимо, из-за собак, я так понимаю», –предполагает Ольга Щукина.









В мае 2016 года, когда женщина лежала в больнице, сгорело всё имущество. Пожар начался ночью. В доме находилась 8-летняя дочь Таня и 84-летняя мать Любовь, инвалид второй группы. Бабушке и девочке удалось спастись – громким лаем их разбудили собаки. Всего у Щукиных на тот момент было 14 животных, не все из них выжили. Пожилую женщину из дома вынес соседский мальчик, самостоятельно передвигаться она может только с помощью специальных ходунков. Он же спас семейную реликвию – православную икону Николая Чудотворца 19 века. Все вещи, в том числе машина, сгорели. Пожарных вызвали слишком поздно. Помощь бабушке и девочке оказала одна единственная семья. В полиции завели уголовное дело, но за год оно с места не сдвинулось.

«Вы знаете, у меня не укладывается в голове, как это произошло? Я всю жизнь честно прожила, обязательная, открытая, на помощь приходила. Дочь говорит, что я после пожара совсем другой стала, а была добрая. Вот что людям надо? Я не понимаю…» – опустив голову, чуть слышно недоумевает бабушка.

Любовь Петровна Щукина всю жизнь проработала на легендарном Сергиево-Посадском электромеханическом заводе «Звезда». В годы Великой Отечественной войны его продукция отправлялась непосредственно из цехов на фронт. Это были знаменитые ППШ, противотанковые и ручные гранаты, пиротехника. На заводе и началась семейная история помощи животным. «Ко мне привязался щенок Витёк – то ли я его покормила, то ли погладила – и он с цехов перекочевал к нам, под окошком стал жить. Дочь ездила на работу в Москву, а он в электричку за ней. Она его на платформу бросит с одного входа, а он – с другого заходит к ней в вагон», – рассказывает Любовь.

Ольга вторит матери: «И ложился у ног. Умный пёс был. Я считаю, что это человек был, а не собака. Он утром вместе с мамой уходил на завод, все его там ждали: кто с баночками, кто с пакетиками. Он все цеха обойдёт, его все накормят, он на проходной ляжет, развалится. Его любило очень много людей. Когда его убили, под сотню подписей в прокуратуру собрали, чтобы виновных наказать, но это всё без толку было. Ездила по городу живодёрня, собак убивала, и его прихватили. А у него ошейник был, ему на заводе начальник цеха сделал большую бляху с гравировкой, написал свой телефон, мой телефон, кличку его. Как только не стало нашего Витька, вот с того момента всё и началось».

Это случилось в 1998 году. Ольга Щукина начала подбирать брошенных, больных животных, лечить, приводить в порядок и находить для них хозяев. Объявления подавала в местную газету. Номер её телефона быстро разошёлся по всему городу. В любое время дня и ночи ей звонят, когда звери попадают в беду. Обращаются даже службы спасения. Помогает Щукина не только кошкам и собакам: «В 1998 году цирк-шапито бросил в Сергиевом Посаде верблюда. Все эти цирки – это всё концлагеря. Я против них войну веду. Ну что такое, например, тигру клетка метр на два? Это издевательство. Верблюда удалось пристроить к одному доброму человеку. Он в Богородском устроил маленький зверинец, в котором собирал брошенных животных.









Зимой 2000 года мне позвонили: по селу Хотьково бродят две больные лошади. Холодно было, у них шерсть уже выросла. Там казак жил, у него была ферма, он спился и лошадей выпустил. У одной из них на бедре была большая рана. Их тоже получилось спасти».

Чтобы вести диалог с властями Щукина зарегистрировала городскую зоозащитную организацию. Помимо Ольги в ней состоят ещё 2 человека. Удалось справиться с проблемой, из-за которой погиб пёс Витёк: живодёрни по городу больше собак не отлавливают и не убивают. За 19 лет Ольга Николаевна спасла несколько сотен животных. Информацию о каждом звере записывала в специальную тетрадь: кто и когда появился, кому отдали. Навещала подопечных у новых хозяев. В огне пропала и ценная перепись.

Помогает Щукина не только животным. В 1990-е годы вместе с протоиреем Владимиром Янгичером она собирала и отвозила в Можайскую женскую колонию предметы первой необходимости для детей, рождённых вне воли. «По телевизору прошла информация, что женщины рожают, а нет мыла, нет пелёнок. Помните те времена? И вот мы собрали в “Комсомолке” (Ольга работала в “Комсомольской правде” – прим. авт.) всё необходимое, полностью набили вещами микроавтобус отца Владимира и поехали в Можайск. У начальницы колонии был шок, когда она нас увидела. Говорит: “Никто, вообще никто не отреагировал... Один знаменитый артист пообещал, сказал, что приедет, но не приехал. А вы, простые люди, откликнулись”», - вспоминает Ольга Николаевна.

В 2000-е также вместе с отцом Владимиром они помогали Сергиево-Посадским домам престарелых: возили продукты и средства личной гигиены.

После пожара Щукиных поселили в бараке далеко от родных мест. Любовь Петровна из дома вообще не выходит. Пожилая женщина страдает без своего огорода. А у Тани начались проблемы в школе и со сверстниками. Таня – приёмная дочь Ольги Щукиной. Своих детей у неё нет и не было. В первый класс мать устроила девочку в гимназию. Она входила в тройку лучших учеников. Из-за пожара и переездов пришлось перейти в другую школу. На новом месте Таня не прижилась. Мать приложила все усилия, чтобы вернуть дочь в гимназию. Теперь каждый день девочке приходится добираться до школы несколько часов.

«Там у нас деревня тихая. А здесь – что первая квартира, что эта – неспокойно вокруг, вот у неё проблемы начались. В гимназии она была третьей по олимпиаде в районе! У неё же Тимур – кумир», – сетует Ольга. Однажды мама дала Тане прочитать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Девочка была зачарована книгой и много раз смотрела фильм, снятый по произведению. «У Тимура на безрукавке была вышита большая красная звезда. А у меня был октябрятский значок. Только у ребят в центре звезды серп и молот, а у нас – фотография маленького Ленина. Тимур для нас пример, к которому мы стремимся», – поясняет Ольга.

В прошлом году, когда Таня пошла в первый класс, мама приняла её в октябрята. С тех пор девочка ходит в школу с октябрятской звёздочкой. Одноклассники заинтересовались её значком, расспрашивали. «В классе только два человека знали, что это за звезда. Спрашивали, кто на ней изображен. Я объясняла, кто такой Ленин», – рассказывает Таня.









В пожаре пропала и Танина звёздочка. Ольга обратилась к местному антиквару и попросила для дочки значок. Он дал и октябрятский, и пионерский, и комсомольский. «Я те два значка отложила. 10 лет Тане исполнится – я её в пионеры приму, я же имею право, я была в институте в комитете комсомола», – говорит Ольга.

Постройка дома в посёлке Семхоз (сейчас это микрорайон Сергиева Посада – прим. авт.) далась семье Щукиных нелегко. У Ольги ушло 12 лет, чтобы в прямом смысле по кирпичику его собрать: «Мы стоили метр за метром. Рабочие разворовали цемент. Сделали кладку – а там песок. Раздобыла кирпич – его тоже украли. Материалов не было, всё по блату тогда давали, год стоишь, два стоишь в очереди – это были 90-е».

А сгорело всё мигом. По злой иронии плохую службу сослужила любовь к чтению: огонь в считанные минуты поглотил огромную библиотеку семьи, в которой было много редких изданий.

После пожара дом решили восстанавливать на прежнем месте. На участке уцелели вольеры. Сейчас Ольга каждый день ездит по нескольку часов, чтобы покормить живущих там животных. Когда мама не может, за собаками ухаживает Таня. Из-за строительства Сергиево-Посадского Западного объезда дорога отнимает много времени.

За год с небольшим удалось достроить стены, покрыть крышу. Чтобы въехать в дом, необходимо провести отопление и застеклить все окна. Собственных средств у Щукиных на восстановление дома не хватает. Ольга – пенсионерка, инвалид 3 группы, не работает. Вся маленькая пенсия уходит на лекарства для матери, содержание дочери и помощь животным. Без этого Щукины не могут обойтись даже в таких, более чем стеснённых, обстоятельствах.

Но Ольга не теряет бодрость духа: «Мы всё стерпим. Я один раз дом построила, и снова получится. Мы это уже проходили: сидели на кирпичах, заваривали бульоны из кубиков, строили сами...»

Чтобы создать необходимые условия для жилья, требуется собрать ещё 238 000 рублей. На эти деньги семья Щукиных сможет сделать окна, полы, провести отопление и установить батареи.