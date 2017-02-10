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Кому помогают сироты

10 февраля 2017, 12:53 [«АН-онлайн», Дарья ВОРОНКОВА ]

Кому помогают сироты

Проект «Живем по-настоящему» создан для вовлечения детей-сирот в активную социальную деятельность. О работе, проделанной ребятами, рассказывает руководитель проекта Надежда Аленина.

Выпускник детского дома, оказавшийся на пособии по безработице, получает довольно приличные деньги, живет в собственной квартире – также от государства – и пользуется рядом иных социальных льгот. Эти условия не слишком способствуют воспитанию самостоятельности тех, кто еще недавно был на полном иждивении интернатного учреждения.

Надежда Владимировна Аленина, программный директор проектов развития социальной сферы НКО «Новые технологии развития», убеждена: дети-сироты нуждаются не только в уроках труда, но и в прививке «социальной ответственности», в том, чтобы им доверили самостоятельно сделать что-нибудь для окружающих. Именно для этого четыре года назад был запущен проект «Живем по-настоящему».

В 2016 году в нем приняли участие 238 старшеклассников из 32 учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Географически проект охватил шесть областей – Ивановскую, Липецкую, Тамбовскую, Ярославскую, Томскую и Новосибирскую.

Проект привлекает к работе сирот старшего возраста, которым через несколько лет предстоит выйти «в реальную жизнь». Организаторы предлагают подросткам посмотреть вокруг: «Какие проблемы вы видите? Как вы можете их решить? Постарайтесь помечтать для других, подумайте о том, чего не хватает тем, кто рядом с вами». Помогая окружающим, сироты не только познают азы волонтерской деятельности, но и обретают уверенность в своих силах, учатся ответственности и становятся более самостоятельными.

Иногда кто-то мне в упрек бросает: «Ой, это же сироты, что они поймут? Какое-то там социальное проектирование, они и слов таких не знают...», – рассказывает Надежда Аленина. – Взрослые тоже многих этих слов не знают, к сожалению, а дети, которые воспитываются в семьях – тем более. Мы-то как раз считаем, что наша задача – расширить границы, вывести участников из-за стен детского дома, чтоб увидеть, чем они могут помочь.

Однако за такой простой формулой – выйти и помочь – скрываются тонны подготовительной работы. Прежде всего участники приезжают на тренинги по социальному проектированию. Здесь проводят мастер-классы эксперты из самых разных областей, а вместе с детьми учатся и взрослые (воспитатели, социальные педагоги, психологи, ставшие руководителями проектных команд) и даже сами организаторы проекта. Конечно, кроме работы это еще и самый настоящий лагерь – здесь дети знакомятся друг с другом, учатся сообща решать самые разные задачи, принимают участие в конкурсах, квестах, творческих вечерах, играх. А потом разъезжаются, чтобы уже в своем городе силами своей команды – пять детей и взрослый воспитатель – придумать и реализовать от начала до конца свой собственный проект. В конце года все участники снова собираются на конференцию, где представляют итоги работы.

Однако весь организационный официоз кажется вторичным, когда я слушаю Надежду Аленину. В ее речи – имена и лица детей, энтузиазм взрослых участников, восхищение разнообразием идей и, конечно, гордость за «своих» – за все двести тридцать восемь человек. 

Трудности на пути

Проект «Территория заботы» (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, РП Чистоозерное, Новосибирская обл.)

Ребята хотели сделать беседку для пожилых людей из Дома ветеранов. Они пришли к своим благополучателям – они это слово прекрасно знают и используют – и встретили отпор. Бабушки-дедушки им сказали: «мол, вы что, с ума сошли? В этой беседке будет молодежь собираться, будут орать, распивать алкоголь – они нужны нам под нашим окном?». Мы всегда ребятам говорим: добро должно быть желаемое. Ты идешь с хорошим предложением, но готовы ли люди принять его?

Убедили бабушек и дедушек: пообещали, что за беседкой будут следить, ремонтировать по необходимости. Радостные прибегают: «Ура, мы будем строить беседку!». Но нужны деньги, стройматериалы. Начинают искать среди предпринимателей своего рабочего поселка, среди строительных компаний и магазинов. Посчитали смету в 50 тысяч, нашли тех, кто даст материалы и кто поможет в строительстве.

А глава муниципального образования объясняет им, что для строительства нужно разрешение земельного комитета. Они пишут письма, проходят все комиссии, конкурсы и, наконец, получают этот участок на основе безвозмездной аренды. Им пришлось написать 21 письмо – столько было точек соприкосновения с разными инстанциями, от власти до бизнесменов, столько походов они сделали. Но добились своего – беседка возведена, зона отдыха вокруг устроена.

На днях Денис (Денис Анчугов, один из ребят-участников – прим. ред.) прислал мне письмо. Там много всего – поздравления с Новым годом, благодарности, но есть и такие слова: «Вы дали нам возможность придумать и воплотить наши мечты, быть самостоятельными, ответственными, активными и целеустремленными личностями, побывать в роли взрослого человека, увидеть жизненные проблемы и попытаться их решить».

Неудачные и удачные идеи

Проект «Шаг в жизнь» (Детский дом Волжский, г. Рыбинск, Ярославская обл.)

Изначальная идея – устроить городской праздник, чтобы собрать вместе всех жителей, – не удалась. Были проблемы и с командой – кто-то уже ушел и поступил в колледжи, кто-то уехал в другой город. Потом задумали выпустить памятку выпускнику, но поняли, что такой информации хватает и на официальном уровне, и в интернете. А вот через себя пропустить историю становления личности не каждый может. И тогда они собрали просто историю успешности и неуспешности людей. Опрашивали родственников, сотрудников, друзей. Задавали два вопроса: за какие поступки в жизни вам было стыдно? А какими вы можете гордиться? И получилась целая книга коротких жизненных историй, сборник, раскрывающий ошибки и ценности разных поколений.

Обретение голоса

Проект «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (Центр помощи детям им. Э.Б. Белана, г. Липецк)

Они сказали, что хотят попробовать себя на каком-то небольшом краткосрочном проекте. Всей командой, привлекая ребят из своего Центра, сделали для 170 детей из детских садиков квест-игру. По примеру того, что увидели у нас в лагере на выездном тренинге. А теперь на них посыпались заказы: вот сейчас сделали такой же новогодний квест-сказку, попутно готовят себе смену, подтягивая младших ребят.

Вот интересный момент: у Сашки (Александр Кирин – прим. ред.), одного из ребят, есть небольшой дефект речи – быстро говорит и из-за этого немного заикается. Но он у нас признан лучшим оратором. Это тоже результат – они стали говорить. И на тренинге в конце второго дня взрослый человек, который всю жизнь работал с сиротами, меня спрашивает: « Что вы с ними такое делаете, что они начинают говорить?» А я не знаю что, наверное, мне просто интересно, что они скажут.

Расширение границ

Проект «Рука дружбы» (Центр «Жемчужина», г. Новосибирск)

Рядом с детским центром – футбольное поле, а за ним стоит интернат для детей с последствиями ДЦП. И родился такой проект: команда из «Жемчужины», привлекая всех остальных ребят из своего учреждения, создает поделки, эти поделки продают, а деньги тратят на нужды тех самых ребятишек с ДЦП.

Причем они такие молодцы! «Нам надарили разные раскраски – не детские. Раскрашивать – очень кропотливая, долгая работа. А мы еще и рамочку им сделаем – настоящая картина получается».

Тут еще расклад надо видеть. Лидер команды, Стас (Кобозев – прим. ред.) к нам приехал на тренинг – ну хулиган из хулиганов, аж ухо разорвано. А сейчас он настоящий лидер. Надо слышать, как он говорил на нашем заключительном фестивале! «...И мы купили хомутки (он все время так называл ходунки – «хомутки») для нашего Андрейки, которому сделали операцию на ножках». Еще смогли двух детей из этого интерната отправить на лечение в санатории.

Но команда идет дальше. «Мы подумали: почему бы этих ребят не научить тому, что мы сами уже умеем? Ведь у нас такая короткая дорога через футбольное поле». Стали проводить для детей с ДЦП мастер-классы, вместе с ними раскрашивать, вышивать, выпиливать, выжигать, шить, вязать. И вместе пополнять эту материальную копилку добра.

Стас – ему сейчас 19 лет – поступил в колледж речников. Так он приводит в свой детский дом сокурскников, чтобы помогать ребятам с ДЦП. И это уже даже не воспитанники детского дома! Вот так команда пополняется, расширяется и развивается.

Четыре года назад одна из участниц сказала: «Я поняла, что моя жизнь – это мой социальный проект. Потому что от того, какие цели и задачи я буду ставить, как я их буду выполнять, зависит успешность моей жизни», – вспоминает Надежда Аленина. – И мы взяли за основу эту простую формулу. Смысл социального проектирования в том, чтобы, увидев какую-то проблему, разработать решение и воплотить его. А если подумать – школа, обучение в вузе, карьера, создание семьи – ведь и наша жизнь состоит из таких мини-проектов. И чтобы дети-сироты научились решать подобные задачи, с ними надо жить. Мы не случайно так назвали: «Живем по-настоящему». По-настоящему – как с партнерами, как с близкими людьми, которым ты доверяешь.

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