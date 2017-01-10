Лошадка-качалка «Арифметики добра» появилась на улицах столицы

Зимой в парках и на улицах Москвы появилось семь площадок с лошадками-качалками – символом благотворительного фонда «Арифметика добра». В центре столицы украшением улицы Рождественка стала праздничная елка с символикой фонда.

Первые площадки с деревянными «доброконями», специально сделанными для города и появившимися в Москве прошлым летом, сразу завоевали любовь среди горожан и вызвали фотобум в Инстаграме. Зимний проект – продолжение летнего успеха. Теперь лошадки украшены снежинками, а вместо стилизованного дерева стоит новогодняя ель.

Лошадки-качалки – не просто приятное развлечение для прохожих и украшение города. Они помогают обратить внимание на деятельность благотворительного фонда и задуматься о личном вкладе в решение проблемы сиротства. К сожалению, в России все еще 65 000 детей, оставшихся без попечения родителей, а приемные родители нуждаются в регулярной ресурсной и психологической поддержке. Фонд «Арифметика добра» помогает успешно справляться с проблемой сиротства, и участие общества, каждого неравнодушного человека очень важно. На площадках размещена информация о программах фонда и том, как можно внести свой вклад в дело помощи сиротам.

Покататься на деревянных лошадках и сделать оригинальные фото можно на ВДНХ, Ленинградском проспекте, улицах Косыгина и Маршала Чуйкова, площадях Европы и Сокольнической, на Сиреневом бульваре в Троицке и площади Юности в Зеленограде.