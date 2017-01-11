Мода в зоне доступа

Показы мод в Ханты-Мансийске совершенно особенные. Среди моделей, презентующих коллекции Театра костюма, – люди с ограниченными возможностями. Грациозные, полные достоинства, столь же уверенные в себе, как и модели шоу-бизнеса, взрослые и дети идут по подиуму, круша невидимые барьеры и преодолевая общественную изоляцию.

– Коллекции костюмов создаются для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда», – рассказывает главный дизайнер проекта Елена Скакун. – Они участвуют в изготовлении костюмов, в примерках, репетируют показы и срывают шквал аплодисментов на городских концертах.

Идея проекта «Югра – территория равных» возникла в 2013 году, когда в театральном центре «Югра-Классик» существовал еще не Театр Костюма, а Международный центр моды. Первую коллекцию решили приурочить к грядущему эпохальному событию в мире спорта – Олимпийским и Паралимпийским играм. Назвали соответственно – «Старт. Югра. Сочи», а презентовали на Международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество» в Москве. Потом коллекция путешествовала – попала на Эстафету паралимпийского огня в родном Ханты-Мансийске, а затем прямиком в Сочи, на сами Паралимпийские игры. Презентовали одежду и взрослый, и детский состав демонстраторов, а также особые гости – паралимпийские чемпионки Маликат Магомедова, Ольга Касьянова и Ольга Сергиенко. Со спортсменками у проекта сложились исключительные дружеские и партнерские отношения – впоследствии девушки неоднократно принимали участие в мероприятиях Театра костюма.









– Мое знакомство с Международным центром моды произошло в 2014 году, после обращения Елены Скакун в Центр адаптивного спорта, – рассказывает Ольга Сергиенко, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и легкой атлетике. – Там порекомендовали меня в качестве модели. Предложение поучаствовать в создании костюмов «Сочи-2014» и модном показе было уж очень необычным, поэтому откликнулась с удовольствием! Репетиции проходили всегда весело. Было затруднительно только с точки зрения географии – жила я за 400 км, в остальном – сплошное творчество. Помню первый выход на сцену: поддержка всего коллектива Дома моды («Ты сможешь!»), а потом только восторги, зрители, аплодисменты стоя – это незабываемо!

В следующем году дизайнеры решили сконцентрироваться на народных мотивах и создали коллекцию на основе знакомого всем павлопосадского платка, который является символом русской культуры. Разумеется, не обошли вниманием и исторические корни – коллекция «Сделано на Родине» помимо русской народной тематики также основана на культуре народов ханты и манси.

– Наша команда небольшая, но очень профессиональная, – поясняет руководитель проекта Анна Наумова. – Два модельера-конструктора, четверо портных в Ханты-Мансийске – Светлана Истомина, Наталья Куклина, Ирина Глущенко, Наталья Юцевич. Четверо портных в Сургуте – Светлана Сухарева, Юлия Порохина, Елена Солодова и Мария Габараева. Над коллекцией работали два дизайнера – Любовь Кукуруз (подразделение г. Сургут), она специализируется на работе с орнаментом и декоративными отделочными элементами, и главный дизайнер Елена Скакун (г. Ханты-Мансийск). Помимо швейного цеха, у нас две костюмерные и универсальный балетмейстер-постановщик, который проводит занятия с разными категориями демонстраторов моделей одежды, а также делает постановочную часть дефиле. Таким образом, мы и для других коллективов работаем, и делаем самостоятельные показы и концертные программы.

В 2015 году проект значительно расширил свою аудиторию и направления работы. Участники Театра костюма объединились с рядом организаций Ханты-Мансийска (студия «Мечта», детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм») и отправились в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик». Здесь-то и развернулся масштабный «цех» по производству новой коллекции, к созданию которой привлекли и воспитанников центра.

Акция «Сказку рисовали...» подразумевала пошив костюмов по эскизам юных дизайнеров из «Лучика». Предшествовала этому подготовительная работа: актеры, педагоги, художники из числа благотворителей рассказывали и показывали детям фольклорные истории, проводили занятия по созданию рисунков по мотивам сказок. В итоге на производственном этапе было создано 30 комплектов костюмов, творцами которых стали воспитанники центра. И это не единственная их роль: за производственным этапом последовали репетиции и презентация коллекции – в ней приняли участие 70 детей.

Сегодня Театр костюма работает в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Доступная среда». Последняя коллекция включает в себя 16 комплектов костюмов для людей с ограниченными возможностями здоровья. 25 ноября ее презентовали на площадке центра «Югра-Классик»; впереди, по замыслу авторов, – гастроли по всему округу.









– Мы презентуем эту коллекцию в городе Югорске, затем дважды в Ханты-Мансийске и Нягани, чтобы привлечь внимание к людям с особенностями здоровья, а главное – показать пример активной жизненной позиции, – так комментирует работу последнего года Елена Скакун. – Прибыли проект не приносит, но он востребован. Количество зрителей каждый раз возрастает, например на последнем fashion-концерте в зале присутствовало более пятисот зрителей. И что удивительно: и в Югорске, и в Ханты-Мансийске в финале выступления нашим участникам аплодировали стоя.

В первую очередь работа проекта – дизайнерская и сценическая. О массовом производстве одежды речи пока не идет, хотя, по словам Елены, такой сценарий нельзя списывать со счетов:

– Теоретически это вполне возможно, но необходимо стороннее производство, которое было бы заинтересовано в тиражировании наших коллекций.

Но главное достоинство проекта не в красоте костюмов, не в их качестве и количестве, а в людях, которые воплощают все это в жизнь. Ольга Сергиенко говорит, что для нее это наиболее важный аспект:

– Я работаю с людьми с инвалидностью уже двадцать лет. Однако именно в Театре костюма увидела особые отношения, индивидуальный подход к каждому члену команды, что в конечном итоге мотивирует работать дальше. Помню: гала-концерт, мороз -42, но мы приехали командой Югорска и выступили. Девочки очень переживали, всю дорогу отслеживали: как мы передвигаемся, не замерзли ли?

Один из самых ярких примеров за историю существования Театра – Ангелина Казаева. Девушке было 15 лет, когда в эфире телепрограммы «Лети, лети лепесток» она сказала, что хотела бы быть моделью. Интервью не прошло незамеченным для руководителей Театра костюма, и вот уже третий год Ангелина выходит на сцену, демонстрируя коллекции, и имеет большой успех.

– Сотрудничество с Театром изменило мою жизнь, – добавляет Ольга Сергиенко. – Я познакомилась с творческими людьми, и общение с ними меня обогащает духовно – словно вырастают крылья, если работаешь с таким коллективом. А когда вижу глаза наших молодых моделей, то понимаю, что очень хорошее и благородное дело осуществляет Елена Скакун со своим коллективом.

– Нам удалось достигнуть даже больше, чем мы планировали, – признается Елена. – И результат работы ошеломляющий не только на сцене, но и во время подготовки. Потому что за кулисами и в период репетиций мы всегда объединены общей целью и по-настоящему любим друг друга.