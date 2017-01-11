Мода в зоне доступа

СРОЧНО
|12:44  Свой следующий бой Пакьяо проведёт 23 апреля против Хорна |12:42  В Ставропольском крае малыши надышались угарным газом и погибли |12:26  Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове |12:00  Аванесян проведёт защиту пояса WBA против Питерсона 18 февраля в США |11:35  Житель Владивостока спас из горящих яслей шестерых малышей и воспитательницу |11:27  Низкая посещаемость магазинов перед новым годом ужаснула ритейлеров |11:12  «Зенит» подписал хавбека «Крыльев Советов» Молло и защитника «Волгаря» Зуйкова |10:53  Рейдеры пытались захватить аэродром ДОСААФ под Пермью |10:51  В Тверской области найдена мертвой в гараже влюбленная пара |10:49  ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира по футболу с 48 участниками |09:34  В центре Москвы из офиса банка украли 20 млн рублей |09:28  В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело |09:05  На западе Москвы произошла утечка газа, погиб человек |08:44  Новый госсекретарь США включит Россию в список приоритетных угроз – СМИ |07:09  NADO настаивают на лишении РФ права на проведение соревнований и участия в них |10.01 20:18  В метро Санкт-Петербурга мужчину столкнули под колеса поезда из-за ссоры |10.01 19:20  На расширение "списка Магнитского" Россия ответила пока только словами |10.01 18:48  Стало известно, как произошло отравление газом жителей Подмосковья |10.01 15:06  Шойгу ответил на заявление Пентагона о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии |10.01 13:48  В Кремле прокомментировали президентство Обамы |10.01 13:42  Полицейский под Тверью покончил с собой на службе |10.01 12:08  Российская гимнастка Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за травмы |10.01 12:01  В Подмосковье мужчина застрелился, играя в “русскую рулетку” с другом |10.01 11:37  «Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса |10.01 11:37  Пьяная бабушка сломала позвоночник, когда спускалась по простыням на дискотеку |10.01 11:23  Роналду - лучший игрок, Раньери - лучший тренер 2016 года по версии ФИФА |10.01 10:27  Украинец изменил фамилию, чтобы попасть в Крым |10.01 10:05  Российские миллиардеры стали еще богаче после избрания Трампа |10.01 09:38  Под Псковом автобус с детским хором столкнулся с грузовиком |10.01 09:38  Акт Магнитского в действии: Минфин США ввел санкции против еще пяти россиян

// Новости и анонсы

Лошадка-качалка «Арифметики добра» появилась на улицах столицы

Зимой в парках и на улицах Москвы появилось семь площадок с лошадками-качалками – символом…>>

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Акцию #АгроМания три месяца назад начала проводить Общественная палата России. Россияне из…>>

Благотворительная акция «Спасибо!» пройдет на Манежной площади

24 декабря известные актёры, музыканты, ведущие расскажут реальные истории из жизни…>>

Программа «Лыжи мечты» освоила виртуальную реальность

«Лыжи Мечты» и VRability представили в Сети первый совместный российский VR 360 проект…>>

"Линия жизни" приглашает на рождественский арт-марафон

8 декабря Арт-галерея "К35" совместно с благотворительным фондом "Линия жизни" проведут…>>

Дистанционные уроки в подарок детям-сиротам

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил новогоднюю акцию: любой желающий…>>

«Душевный Bazar» зажжет Благотворительную елку

11 декабря тысячи москвичей соберутся в Гостином дворе на самую крупную и самую душевную…>>

В Москве пройдет самая душевная ярмарка

11 декабря в Гостином дворе состоится самая масштабная в России новогодняя…>>

Казань решила стать «добрым городом»

Проект «Добрая Казань» – один из 12 приоритетов развития города. Его основная составляющая…>>

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Благотворительный фонд «Система» организовал торжественное чествование героев-защитников…>>

Состоялись первые в России «Старты Мечты» по роллер-спорту

Во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник программа «Лыжи Мечты» провела…>>

«Лыжи Мечты» отметят Всемирный день благотворительности на роликах

29 ноября 2016 года в 12.00 во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник Программа «Лыжи…>>

Зимний Праздник жизни на ГУМ-Катке

На добром льду гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с президентом…>>

Университет ОП РФ снова примет студентов

Участниками программы третьего курса Университета Общественной палаты станут 150 активистов…>>

В Казани наладят работу по развитию благотворительности

30 ноября — 1 декабря в столице Татарстана пройдет Первый Открытый форум «Добрая Казань…>>

Российские кутюрье ищут таланты среди детей

МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia…>>

Один день из жизни сироты

Благотворительный фонд «Арифметика добра» снял документальную короткометражку об одном…>>

Упсала-Цирк готовит спектакль по мотивам хокку

Лауреат премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк готовит премьеру спектакля "Я Басё" с участием…>>

Прокатись на «Лыжах мечты»!

Открылся зимний сезон уникальной программы по терапевтическому горнолыжному спорту «Лыжи…>>

Праздник искусства равных возможностей

В Москве завершился Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без…>>

Фонд "Арифметика добра" устраивает флешмоб в Международный день сирот

В России сейчас 65 000 детей-сирот числятся в банке данных на усыновление, а число детей…>>

Фонд "Созидание" проводит традиционный сбор мелочи

Лауреат Национальной премии Добрых Дел "Сможем вместе!" благотворительный фонд "СОЗИДАНИЕ"…>>

В России открылась горячая линия "Узнай всю правду об инсульте"

Ежегодно жертвами инсульта в России становятся 450 тысяч человек, то есть каждые 1,5 минуты…>>

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Впервые на Большом Фестивале Мультфильмов будут показаны анимационные фильмы…>>

//Сможем вместе

Мода в зоне доступа

11 января 2017, 12:35 [«АН-онлайн», Дарья ВОРОНКОВА ]

Мода в зоне доступа

Показы мод в Ханты-Мансийске совершенно особенные. Среди моделей, презентующих коллекции Театра костюма, – люди с ограниченными возможностями. Грациозные, полные достоинства, столь же уверенные в себе, как и модели шоу-бизнеса, взрослые и дети идут по подиуму, круша невидимые барьеры и преодолевая общественную изоляцию.

– Коллекции костюмов создаются для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда», – рассказывает главный дизайнер проекта Елена Скакун. – Они участвуют в изготовлении костюмов, в примерках, репетируют показы и срывают шквал аплодисментов на городских концертах.

Идея проекта «Югра – территория равных» возникла в 2013 году, когда в театральном центре «Югра-Классик» существовал еще не Театр Костюма, а Международный центр моды. Первую коллекцию решили приурочить к грядущему эпохальному событию в мире спорта – Олимпийским и Паралимпийским играм. Назвали соответственно – «Старт. Югра. Сочи», а презентовали на Международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общество» в Москве. Потом коллекция путешествовала – попала на Эстафету паралимпийского огня в родном Ханты-Мансийске, а затем прямиком в Сочи, на сами Паралимпийские игры. Презентовали одежду и взрослый, и детский состав демонстраторов, а также особые гости – паралимпийские чемпионки Маликат Магомедова, Ольга Касьянова и Ольга Сергиенко. Со спортсменками у проекта сложились исключительные дружеские и партнерские отношения – впоследствии девушки неоднократно принимали участие в мероприятиях Театра костюма.

– Мое знакомство с Международным центром моды произошло в 2014 году, после обращения Елены Скакун в Центр адаптивного спорта, – рассказывает Ольга Сергиенко, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и легкой атлетике. – Там порекомендовали меня в качестве модели. Предложение поучаствовать в создании костюмов «Сочи-2014» и модном показе было уж очень необычным, поэтому откликнулась с удовольствием! Репетиции проходили всегда весело. Было затруднительно только с точки зрения географии – жила я за 400 км, в остальном – сплошное творчество. Помню первый выход на сцену: поддержка всего коллектива Дома моды («Ты сможешь!»), а потом только восторги, зрители, аплодисменты стоя – это незабываемо!

В следующем году дизайнеры решили сконцентрироваться на народных мотивах и создали коллекцию на основе знакомого всем павлопосадского платка, который является символом русской культуры. Разумеется, не обошли вниманием и исторические корни – коллекция «Сделано на Родине» помимо русской народной тематики также основана на культуре народов ханты и манси.

– Наша команда небольшая, но очень профессиональная, – поясняет руководитель проекта Анна Наумова. – Два модельера-конструктора, четверо портных в Ханты-Мансийске – Светлана Истомина, Наталья Куклина, Ирина Глущенко, Наталья Юцевич. Четверо портных в Сургуте – Светлана Сухарева, Юлия Порохина, Елена Солодова и Мария Габараева. Над коллекцией работали два дизайнера – Любовь Кукуруз (подразделение г. Сургут), она специализируется на работе с орнаментом и декоративными отделочными элементами, и главный дизайнер Елена Скакун (г. Ханты-Мансийск). Помимо швейного цеха, у нас две костюмерные и универсальный балетмейстер-постановщик, который проводит занятия с разными категориями демонстраторов моделей одежды, а также делает постановочную часть дефиле. Таким образом, мы и для других коллективов работаем, и делаем самостоятельные показы и концертные программы.

В 2015 году проект значительно расширил свою аудиторию и направления работы. Участники Театра костюма объединились с рядом организаций Ханты-Мансийска (студия «Мечта», детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг союм») и отправились в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик». Здесь-то и развернулся масштабный «цех» по производству новой коллекции, к созданию которой привлекли и воспитанников центра.

Акция «Сказку рисовали...» подразумевала пошив костюмов по эскизам юных дизайнеров из «Лучика». Предшествовала этому подготовительная работа: актеры, педагоги, художники из числа благотворителей рассказывали и показывали детям фольклорные истории, проводили занятия по созданию рисунков по мотивам сказок. В итоге на производственном этапе было создано 30 комплектов костюмов, творцами которых стали воспитанники центра. И это не единственная их роль: за производственным этапом последовали репетиции и презентация коллекции – в ней приняли участие 70 детей.

Сегодня Театр костюма работает в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Доступная среда». Последняя коллекция включает в себя 16 комплектов костюмов для людей с ограниченными возможностями здоровья. 25 ноября ее презентовали на площадке центра «Югра-Классик»; впереди, по замыслу авторов, – гастроли по всему округу.

– Мы презентуем эту коллекцию в городе Югорске, затем дважды в Ханты-Мансийске и Нягани, чтобы привлечь внимание к людям с особенностями здоровья, а главное – показать пример активной жизненной позиции, – так комментирует работу последнего года Елена Скакун. – Прибыли проект не приносит, но он востребован. Количество зрителей каждый раз возрастает, например на последнем fashion-концерте в зале присутствовало более пятисот зрителей. И что удивительно: и в Югорске, и в Ханты-Мансийске в финале выступления нашим участникам аплодировали стоя.

В первую очередь работа проекта – дизайнерская и сценическая. О массовом производстве одежды речи пока не идет, хотя, по словам Елены, такой сценарий нельзя списывать со счетов:

– Теоретически это вполне возможно, но необходимо стороннее производство, которое было бы заинтересовано в тиражировании наших коллекций.

Но главное достоинство проекта не в красоте костюмов, не в их качестве и количестве, а в людях, которые воплощают все это в жизнь. Ольга Сергиенко говорит, что для нее это наиболее важный аспект:

– Я работаю с людьми с инвалидностью уже двадцать лет. Однако именно в Театре костюма увидела особые отношения, индивидуальный подход к каждому члену команды, что в конечном итоге мотивирует работать дальше. Помню: гала-концерт, мороз -42, но мы приехали командой Югорска и выступили. Девочки очень переживали, всю дорогу отслеживали: как мы передвигаемся, не замерзли ли?

Один из самых ярких примеров за историю существования Театра – Ангелина Казаева. Девушке было 15 лет, когда в эфире телепрограммы «Лети, лети лепесток» она сказала, что хотела бы быть моделью. Интервью не прошло незамеченным для руководителей Театра костюма, и вот уже третий год Ангелина выходит на сцену, демонстрируя коллекции, и имеет большой успех.

– Сотрудничество с Театром изменило мою жизнь, – добавляет Ольга Сергиенко. – Я познакомилась с творческими людьми, и общение с ними меня обогащает духовно – словно вырастают крылья, если работаешь с таким коллективом. А когда вижу глаза наших молодых моделей, то понимаю, что очень хорошее и благородное дело осуществляет Елена Скакун со своим коллективом.

– Нам удалось достигнуть даже больше, чем мы планировали, – признается Елена. – И результат работы ошеломляющий не только на сцене, но и во время подготовки. Потому что за кулисами и в период репетиций мы всегда объединены общей целью и по-настоящему любим друг друга.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Жириновский рекомендует отправлять стритрейсеров в ссылку

Жириновский рекомендует отправлять стритрейсеров в ссылку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал радикальный метод борьбы со стритрейсерами. В качестве уголовного наказания политик рекомендует отправлять гонщиков-экстремалов в ссылку на срок до пяти лет.

//Общество

Часть самолетов Sukhoi SuperJet не может летать из-за серьезного дефекта

Часть самолетов Sukhoi SuperJet не может летать из-за серьезного дефекта

Росавиация приостановила эксплуатацию целого ряда самолетов Sukhoi SuperJet 100 в связи с выявленным дефектом. Специалисты нашли повреждения в креплении навески хвостового стабилизатора у 30% аппаратов.

//Общество

Новые подробности дела Улюкаева: под арест попали монеты из драгоценных камней

Новые подробности дела Улюкаева: под арест попали монеты из драгоценных камней

У бывшего министра экономического развития России обнаружили денежные средства, сумма которых превышает пятьсот миллионов рублей. Среди найденных драгоценностей оказались весьма интересные экземпляры.

//Общество

Гонщица Мара Багдасарян недовольна условиями работы

Гонщица Мара Багдасарян недовольна условиями работы

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян недовольна условиями работы. С 10 января московская гонщица приступила к выполнению обязательных работ в ГБУ "Жилищник", назначенных судом.

//Происшествия

В Ставропольском крае малыши надышались угарным газом и погибли

В Ставропольском крае малыши надышались угарным газом и погибли

Стали известны подробности ужасной трагедии. В одном из домов поселка Первомайский в Ставропольском крае произошел пожар. В результате ЧП погибли двое мальчиков, надышавшихся угарным газом.

//Происшествия

В центре Москвы из офиса банка украли 20 млн рублей

В центре Москвы из офиса банка украли 20 млн рублей

Сегодня СМИ стало известно о масштабном ограблении московского банка, которое произошло в новогоднюю ночь. Неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" в центре столицы около 20 миллионов рублей.

//Происшествия

В Тверской области найдена мертвой в гараже влюбленная пара

В Тверской области найдена мертвой в гараже влюбленная пара

Рано утром в среду, 11 января, в городе Торжке в Тверской области была сделана чудовищная находка. В одном из гаражей обнаружили тела влюбленных молодых людей - 16-летней девушки и 21-летнего парня.

//Спорт

Свой следующий бой Пакьяо проведёт 23 апреля против Хорна

Свой следующий бой Пакьяо проведёт 23 апреля против Хорна

Знаменитый филиппинский боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо 23 апреля проведёт защиту своего чемпионского пояса против австралийца Джеффа Хорна, который еще ни разу не проигрывал.

//Спорт

«Зенит» подписал хавбека «Крыльев Советов» Молло и защитника «Волгаря» Зуйкова

«Зенит» подписал хавбека «Крыльев Советов» Молло и защитника «Волгаря» Зуйкова

Питерский футбольный клуб «Зенит» приобрёл полузащитника самарских «Крыльев Советов» Йоана Молло и защитника астраханского «Волгаря» Сергея Зуйкова. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на 3,5 года.

//Сможем вместе

Мода в зоне доступа

Мода в зоне доступа

Показы мод в Ханты-Мансийске совершенно особенные. Среди моделей, презентующих коллекции Театра костюма, – люди с ограниченными возможностями. Грациозные, полные достоинства, они идут по подиуму, круша невидимые барьеры и преодолевая общественную изоляцию.

//Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

В Ленинском районе Саратова произошел взрыв бытового газа в одном их жилых домов. В мэрии города уточнили, что в настоящий момент на месте происшествия специалисты занимаются тушением пожара.

//Новости ADWILE

//Общество

Отнимай: подешевело!

Отнимай: подешевело!

Россия не может жить без крайностей: если воровать, то миллиардами, если отмазывать «своих» жуликов, то до хрипоты, до пены на губах, с замаскированным вручением орденов задним числом, чтоб сразу под амнистию.

//Спорт

Аванесян проведёт защиту пояса WBA против Питерсона 18 февраля в США

Аванесян проведёт защиту пояса WBA против Питерсона 18 февраля в США

Чемпион мира по боксу по версии WBA россиянин Давид Аванесян проведёт защиту своего пояса против американца Ламонта Питерсона 18 февраля в США. Бой пройдёт в андеркарте поединка Бронер - Гранадос.

//В мире

Подробности теракта в Афганистане: взрыв гостевого дома унес жизни 5 дипломатов

Подробности теракта в Афганистане: взрыв гостевого дома унес жизни 5 дипломатов

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в стране. Речь идет о взрыве, прогремевшем в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. В результате ЧП погибло одиннадцать человек, шестнадцать ранило.

//В мире

Гастроли ансамбля имени Александрова в Пекине отменены

Гастроли ансамбля имени Александрова в Пекине отменены

Национальный центр исполнительских искусств в столице Китая анонсировал отмену гастролей ансамбля имени Александрова. Выступления коллектива должны были состояться с 5 по 8 февраля текущего года.

//Общество

Жириновский требует изменить гимн России

Жириновский требует изменить гимн России

Лидер ЛДПР предлагает изменить гимн Российской Федерации. По мнению политика, его следует сократить, поскольку шесть куплетов - это слишком много - а также необходимо слегка "поправить" текст.

//Происшествия

Житель Владивостока спас из горящих яслей шестерых малышей и воспитательницу

Житель Владивостока спас из горящих яслей шестерых малышей и воспитательницу

Поистине геройский поступок совершил сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Прапорщик Алексей Пузанов проезжал мимо, когда увидел пылающее здание, в котором располагались ясли.

//новости MIXADVERT.com

//Экономика

Низкая посещаемость магазинов перед новым годом ужаснула ритейлеров

Низкая посещаемость магазинов перед новым годом ужаснула ритейлеров

Непродовольственные ритейлеры шокированы посещаемостью магазинов перед новогодними праздниками. Обычно в это время россияне ходят в магазины очень много - покупают подарки близким и друзьям.

//В мире

Главу МИД Польши высмеяли после сообщения о переговорах с несуществующей страной

Главу МИД Польши высмеяли после сообщения о переговорах с несуществующей страной

В неловкую ситуацию попал Витольд Ващиковский. Желая продвинуть кандидатуру Польши в состав непостоянных членов Совбеза ООН, он сообщил о встрече с коллегой из страны, которой вообще нет на карте мира.

//Происшествия

Рейдеры пытались захватить аэродром ДОСААФ под Пермью

Рейдеры пытались захватить аэродром ДОСААФ под Пермью

Об этом сообщил директор "Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России". Александр Чернышов рассказал, как произошел инцидент. Он отметил, что случившееся очень напоминало рейдерский захват.

//Спорт

ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира по футболу с 48 участниками

ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира по футболу с 48 участниками

Совет ФИФА принял решение об увеличении количества участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года. Сборные будут разделять на 16 групп по три команды в каждой.

//Общество

Дороги с ямами в Симферополе придется ремонтировать в течение десяти лет

Дороги с ямами в Симферополе придется ремонтировать в течение десяти лет

В Симферополе морозная и снежная зима стала причиной образования крупных ям на автомобильных дорогах. Для приведения трасс в надлежащее для использования состояние потребуется от пяти до десяти лет.

//Общество

Следователи рассказали, сколько денег и имущества обнаружили у Улюкаева

Следователи рассказали, сколько денег и имущества обнаружили у Улюкаева

Работа по делу экс-министра экономического развития РФ продолжается. В частности, следствие продолжает выявлять и арестовывать имущество, а также денежные средства, принадлежащие Алексею Улюкаеву.

//Новости партнеров

//В мире

На американских горках в Австралии застряли двадцать человек

На американских горках в Австралии застряли двадцать человек

Двадцать жителей австралийского города Голд-Кост отправились в парк развлечений и попали в сложную ситуацию. Два десятка человек застряли на американских горках, которые называются Arkham Asylum.

//Общество

Скандал в Уфе: пациентке пришлось ползти на четвереньках на рентген

Скандал в Уфе: пациентке пришлось ползти на четвереньках на рентген

Женщине наложили гипс, поэтому она не могла самостоятельно передвигаться. Медсестра, к которой поступила просьба о помощи, ответила отказом. В итоге больной пришлось буквально ползти на рентген.

//Культура

В Петербурге состоится фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»

В Петербурге состоится фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»

В конкурсе будут представлены номинации: конкурс гитаристов-исполнителей, конкурс композиторов, сочиняющих музыку для гитары, конкурс мастеров-изготовителей гитар ручной работы, конкурс гитарных ансамблей.

//В мире

Обама произнес прощальную речь, в которой подвел итоги своего президентства

Обама произнес прощальную речь, в которой подвел итоги своего президентства

Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Барак Обама в ходе своего последнего обращения к американцам в качестве главы страны подвел основные итоги своего президентства, которое длилось восемь лет.

//В мире

КНДР заявила, что ядерная война может начаться в любой момент

КНДР заявила, что ядерная война может начаться в любой момент

Об этом сообщил заместитель постпреда государства при ООН. Как рассказал Ким Ин Рен, напряженность, которая царит на Корейском полуострове, может в любой момент развернуться в ядерную войну.

//Происшествия

В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело

В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело

Следователи уже допросили задержанного. Подозреваемый рассказал, зачем облил двери самого крупного в городе храма и поджег их. Как сообщается, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

//Происшествия

На западе Москвы произошла утечка газа, погиб человек

На западе Москвы произошла утечка газа, погиб человек

В среду, 11 января, в пятиэтажном доме на западе Москвы произошла утечка бытового газа. Согласно последней информации, предоставленной экстренными службами, в результате инцидента погиб один человек.

//Общество

Росстат рассказал, как изменились пристрастия россиян к еде

Росстат рассказал, как изменились пристрастия россиян к еде

Данные статистики говорят о том, что рацион жителей нашей страны в последние годы стал выглядеть иначе. Специалисты рассказали, от чего теперь отказываются россияне и что, наоборот, стараются есть.

//Политика

Новый госсекретарь США включит Россию в список приоритетных угроз – СМИ

Новый госсекретарь США включит Россию в список приоритетных угроз – СМИ

Американские СМИ узнали о том, какую позицию по отношению к РФ намерен занять будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон. В распоряжении The Washington Post оказался текст речи, с которой Тиллерсон выступит в сенате.

//Общество

Захарова опасается, что Обама разрушит мир в оставшиеся дни своего президентства

Захарова опасается, что Обама разрушит мир в оставшиеся дни своего президентства

Официальный представитель МИД РФ поделилась на своей странице в соцсети своими тревогами. Они связаны с возможными действиями уходящей администрации Барака Обамы в оставшиеся девять дней его президентства.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится…>>

"Uber": мы создаём новые экономические возможности

У разных компаний – разный взгляд на проблематику корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех…>>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для…>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными…>>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам…>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель…>>

//Наши партнеры