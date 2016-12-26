Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Акцию #АгроМания три месяца назад начала проводить Общественная палата России. Россияне из 16 регионов страны пожертвовали более 65 тысяч как новых, так и прочитанных книг в хорошем состоянии сельским библиотекам.

Рекордное число книг – более 60 тысяч – собрали жители Волгограда: именно там и стартовала акция в конце сентября на форуме активных граждан «Сообщество». Динамичное развитие акции в городе и кооперация ведущих общественников привели к появлению сайта помогиселу.рф, который помогает не только получить заявки на доставку книг от сельских библиотек, но и открыть пункт сбора в своем городе. Благодаря работе сайта, всего за месяц пункты сбора открылись в Москве, Брянске, Волгограде, Калуге, Красноярске, Краснодаре, Нижневартовске, Петрозаводске, Пятигорске, Рязани, Симферополе, Уфе, Улан-Удэ, Хабаровске и Череповце, а на днях первый пункт сбора открылся в Московской области в городе Шатура.

Однако, как отмечает инициатор акции, член ОП РФ Павел Сычев, собранных книг недостаточно, чтобы сохранить культуру чтения в российских селах. Меньше чем за месяц работы сайта помогиселу.рф более 100 сельских библиотек со всей России обратились в ОП РФ за помощью. Помочь удалось пока далеко не всем. Многие общественники прореагировали на призыв и открыли пункты сбора в своем регионе, однако, например, в Челябинской, Новосибирской, Белгородской и Ростовской областях, откуда поступило наибольшее число заявок от библиотек, пунктов сбора пока нет.

«Пункты сбора открываются по инициативе самих горожан. С инициативой помочь сельским библиотекам к нам обращаются члены региональных общественных палат, представители городских библиотек, сотрудники НКО и редакций региональных СМИ. Каждый из них понимает всю важность проблемы. Понимают, что если гражданское общество не возьмет решение этой проблемы на себя, культура чтения в селах умрет. Жители села перестанут ходить в библиотеки, в которых не останется новых книг, а зачастую именно библиотека является культурным центром всего села, исчезновение которого мы допустить не можем», – отмечает Сычев.

По сообщениям библиотекарей, книжный фонд не обновляется годами, а новые поступления происходят только благодаря жертвователям. Например, во многих сельских библиотеках Карелии более 90% книжного фонда составляют дары.

«Практики помощи сельским библиотекам существовали и раньше, однако чаще всего никакой системности не было. Книги собирались активными горожанами, но, как правило, в таких акциях участвовало несколько знакомых между собой людей, которые кооперировались, договаривались с библиотеками и отвозили пару сотен книг. Но никакой массовости и системности не было», – рассказывает Сычев.

По словам общественника, в случае с акцией #АгроМания ситуация качественно другая. ОП РФ оказывает методологическую и информационную поддержку всем желающим запустить акцию в своем регионе. «Мы общаемся с каждым. Рассказываем об опыте других городов, помогаем в организации доставки и рассказываем о принципах работы в социальных сетях, а главное, передаем список нуждающихся библиотек регионов, фиксируя там пожелания жителей села», – говорит Сычев.

По словам члена ОП РФ, чаще всего библиотеки просят хорошую детскую литературу и современную классику. Но нередки и случаи, когда хотят получить образовательную литературу, в частности словари и учебники. «Если переводить собранные книги в денежный эквивалент, уже на старте акции россияне помогли селу более чем на 6 миллионов рублей. Сейчас главное – сохранить темп и нарастить его, продолжив акцию в следующем году», – заключил Сычев, призвав россиян включаться в акцию на сайте помогиселу.рф.

Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, а представителям сельских библиотек – оставить заявку на их получение.