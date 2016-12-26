Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

СРОЧНО
|17:50  Барак Обама признался, чем займется после президентсва |16:59  МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка |16:10  Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру |15:47  Медведь набросился на девушку в прямом эфире (ВИДЕО) |15:35  На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ |13:47  Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо |13:05  Минэнерго ожидает рост экспорта нефти |12:53  В туалете офиса в центре Москвы не могут поймать змею |12:37  Сразу три московских вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва |12:10  В Москве скончался атташе посольства Ирака |11:49  В Москве горит торговый центр, эвакуированы 200 человек |11:47  Бетербиев в начале 2017 года побьётся за звание претендента на чемпионский пояс |11:35  Назван мотив убийства 12-летней девочки в Москве |09:53  Петербуржец показал дорогу к метро, но вместо благодарности получил удар ножом |25.12 22:55  В Ленобласти маршрутка насмерть сбила людей на остановке |25.12 21:34  В Черном море нашли фрагменты тел погибших при крушении Ту-154 |25.12 21:18  На Кубани ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру |25.12 20:44  Министр транспорта объяснил, с чем связан большой разброс обломков Ту-154 |25.12 20:32  В сети появились кадры странной вспышки в момент крушения Ту-154 |25.12 19:34  Житель Оренбуржья насмерть отравился алкоголем с метанолом |25.12 19:19  Академик Рыжов: Россия сейчас стоит на пороге краха |25.12 17:40  На катастрофе Ту-154 попытались нажиться мошенники |25.12 17:11  В Черном море были найдены тела десяти погибших |25.12 16:53  Силовики сомневаются в вероятности теракта на Ту-154 |25.12 16:43  Премьер Израиля: резолюция ООН - дело рук администрации Обамы |25.12 16:13  Крушение Ту-154 могло быть терактом |25.12 16:06  Родственники не смогут опознать пассажиров спецрейса, летевшего в Сирию |25.12 15:53  Рождение ребенка спасло ведущего солиста хора им. Александрова |25.12 15:06  В Киеве горит рынок (ВИДЕО) |25.12 14:20  ИноСМИ: зона свободной торговли с Европой вредит Украине

// Новости и анонсы

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Акцию #АгроМания три месяца назад начала проводить Общественная палата России. Россияне из…>>

Благотворительная акция «Спасибо!» пройдет на Манежной площади

24 декабря известные актёры, музыканты, ведущие расскажут реальные истории из жизни…>>

Программа «Лыжи мечты» освоила виртуальную реальность

«Лыжи Мечты» и VRability представили в Сети первый совместный российский VR 360 проект…>>

"Линия жизни" приглашает на рождественский арт-марафон

8 декабря Арт-галерея "К35" совместно с благотворительным фондом "Линия жизни" проведут…>>

Дистанционные уроки в подарок детям-сиротам

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил новогоднюю акцию: любой желающий…>>

«Душевный Bazar» зажжет Благотворительную елку

11 декабря тысячи москвичей соберутся в Гостином дворе на самую крупную и самую душевную…>>

В Москве пройдет самая душевная ярмарка

11 декабря в Гостином дворе состоится самая масштабная в России новогодняя…>>

Казань решила стать «добрым городом»

Проект «Добрая Казань» – один из 12 приоритетов развития города. Его основная составляющая…>>

Ветеранам устроили торжественный прием в честь 75-летия битвы под Москвой

Благотворительный фонд «Система» организовал торжественное чествование героев-защитников…>>

Состоялись первые в России «Старты Мечты» по роллер-спорту

Во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник программа «Лыжи Мечты» провела…>>

«Лыжи Мечты» отметят Всемирный день благотворительности на роликах

29 ноября 2016 года в 12.00 во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник Программа «Лыжи…>>

Зимний Праздник жизни на ГУМ-Катке

На добром льду гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с президентом…>>

Университет ОП РФ снова примет студентов

Участниками программы третьего курса Университета Общественной палаты станут 150 активистов…>>

В Казани наладят работу по развитию благотворительности

30 ноября — 1 декабря в столице Татарстана пройдет Первый Открытый форум «Добрая Казань…>>

Российские кутюрье ищут таланты среди детей

МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia…>>

Один день из жизни сироты

Благотворительный фонд «Арифметика добра» снял документальную короткометражку об одном…>>

Упсала-Цирк готовит спектакль по мотивам хокку

Лауреат премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк готовит премьеру спектакля "Я Басё" с участием…>>

Прокатись на «Лыжах мечты»!

Открылся зимний сезон уникальной программы по терапевтическому горнолыжному спорту «Лыжи…>>

Праздник искусства равных возможностей

В Москве завершился Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без…>>

Фонд "Арифметика добра" устраивает флешмоб в Международный день сирот

В России сейчас 65 000 детей-сирот числятся в банке данных на усыновление, а число детей…>>

Фонд "Созидание" проводит традиционный сбор мелочи

Лауреат Национальной премии Добрых Дел "Сможем вместе!" благотворительный фонд "СОЗИДАНИЕ"…>>

В России открылась горячая линия "Узнай всю правду об инсульте"

Ежегодно жертвами инсульта в России становятся 450 тысяч человек, то есть каждые 1,5 минуты…>>

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Впервые на Большом Фестивале Мультфильмов будут показаны анимационные фильмы…>>

Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты»…>>

//Сможем вместе

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

26 декабря 2016, 14:56 [ «АН-онлайн» ]

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Акцию #АгроМания три месяца назад начала проводить Общественная палата России. Россияне из 16 регионов страны пожертвовали более 65 тысяч как новых, так и прочитанных книг в хорошем состоянии сельским библиотекам.

Рекордное число книг – более 60 тысяч – собрали жители Волгограда: именно там и стартовала акция в конце сентября на форуме активных граждан «Сообщество». Динамичное развитие акции в городе и кооперация ведущих общественников привели к появлению сайта помогиселу.рф, который помогает не только получить заявки на доставку книг от сельских библиотек, но и открыть пункт сбора в своем городе. Благодаря работе сайта, всего за месяц пункты сбора открылись в Москве, Брянске, Волгограде, Калуге, Красноярске, Краснодаре, Нижневартовске, Петрозаводске, Пятигорске, Рязани, Симферополе, Уфе, Улан-Удэ, Хабаровске и Череповце, а на днях первый пункт сбора открылся в Московской области в городе Шатура. 

Однако, как отмечает инициатор акции, член ОП РФ Павел Сычев, собранных книг недостаточно, чтобы сохранить культуру чтения в российских селах. Меньше чем за месяц работы сайта помогиселу.рф более 100 сельских библиотек со всей России обратились в ОП РФ за помощью. Помочь удалось пока далеко не всем. Многие общественники прореагировали на призыв и открыли пункты сбора в своем регионе, однако, например, в Челябинской, Новосибирской, Белгородской и Ростовской областях, откуда поступило наибольшее число заявок от библиотек, пунктов сбора пока нет. 

«Пункты сбора открываются по инициативе самих горожан. С инициативой помочь сельским библиотекам к нам обращаются члены региональных общественных палат, представители городских библиотек, сотрудники НКО и редакций региональных СМИ. Каждый из них понимает всю важность проблемы. Понимают, что если гражданское общество не возьмет решение этой проблемы на себя, культура чтения в селах умрет. Жители села перестанут ходить в библиотеки, в которых не останется новых книг, а зачастую именно библиотека является культурным центром всего села, исчезновение которого мы допустить не можем», – отмечает Сычев.

По сообщениям библиотекарей, книжный фонд не обновляется годами, а новые поступления происходят только благодаря жертвователям. Например, во многих сельских библиотеках Карелии более 90% книжного фонда составляют дары. 

«Практики помощи сельским библиотекам существовали и раньше, однако чаще всего никакой системности не было. Книги собирались активными горожанами, но, как правило, в таких акциях участвовало несколько знакомых между собой людей, которые кооперировались, договаривались с библиотеками и отвозили пару сотен книг. Но никакой массовости и системности не было», – рассказывает Сычев. 

По словам общественника, в случае с акцией #АгроМания ситуация качественно другая. ОП РФ оказывает методологическую и информационную поддержку всем желающим запустить акцию в своем регионе. «Мы общаемся с каждым. Рассказываем об опыте других городов, помогаем в организации доставки и рассказываем о принципах работы в социальных сетях, а главное, передаем список нуждающихся библиотек регионов, фиксируя там пожелания жителей села», – говорит Сычев.

По словам члена ОП РФ, чаще всего библиотеки просят хорошую детскую литературу и современную классику. Но нередки и случаи, когда хотят получить образовательную литературу, в частности словари и учебники. «Если переводить собранные книги в денежный эквивалент, уже на старте акции россияне помогли селу более чем на 6 миллионов рублей. Сейчас главное – сохранить темп и нарастить его, продолжив акцию в следующем году», – заключил Сычев, призвав россиян включаться в акцию на сайте помогиселу.рф.

Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, а представителям сельских библиотек – оставить заявку на их получение.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕК


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Барак Обама признался, чем займется после президентсва

Барак Обама признался, чем займется после президентсва

Действующий глава Белого дома в интервью американскому телеканалу признался, чем займется после ухода с поста президента США. Обама сказал, что намерен предаться воспоминаниям, - сядет за написание книги.

//Общество

Замглавы Минэнерго рассказал, грозит ли россиянам резкий скачок цен на бензин

Замглавы Минэнерго рассказал, грозит ли россиянам резкий скачок цен на бензин

Кирилл Молодцов прокомментировал слухи, которые в последнее время будоражат общественность. Он рассказал, стоит ли российским автолюбителям ожидать резкого повышения цен на бензин в январе следующего года.

//Общество

В России запретили продавать в розницу спиртосодержащую продукцию

В России запретили продавать в розницу спиртосодержащую продукцию

Об этом сообщил на своем официальном сайте Роспотребнадзор. Запрет был наложен в соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Речь идет о непищевой продукции, содержащей спирт.

//Авиа, ж/д транспорт

Минтранс Таджикистана не решился закрыть свое небо для "Уральских авиалиний"

Минтранс Таджикистана не решился закрыть свое небо для "Уральских авиалиний"

Самолеты «Уральских авиалиний» летают из России в Таджикистан согласно расписанию, таджикская сторона не решилась ввести ответные меры на российский запрет "Сомон Эйр", который начал действовать с 23 декабря.

//Экономика

Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру

Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру

Специалисты российского рынка недвижимости сообщают, что тройка городов-лидеров упомянутого рейтинга за год не поменялась. Дороже всего арендовать квартиру в Москве, Сочи и в Санкт-Петербурге.

//Общество

Мэр Владивостока рассказал, как в СИЗО будет готовить новогодние блюда в чайнике

Мэр Владивостока рассказал, как в СИЗО будет готовить новогодние блюда в чайнике

Игорь Пушкарев, подозреваемый в коммерческом подкупе, поведал на заседании Мосгорсуда, как ему живется за решеткой и каким образом заключенные готовятся в изоляторе к предстоящим праздникам.

//Происшествия

В Москве нашли труп главы пресс-службы "Роснефти"

В Москве нашли труп главы пресс-службы "Роснефти"

Глава пресс-службы Игоря Сечина (президент «Роснефти») Олег Еровинкин умер в своем автомобиле. Труп 61-летнего мужчины обнаружили утром 26 декабря. Причины смерти в настоящее время выясняет следствие.

//Общество

Стало известно, какой гонорар просит Пугачева в новогодние праздники

Стало известно, какой гонорар просит Пугачева в новогодние праздники

СМИ рассказали, сколько стоит выступление Примадонны на праздничном банкете. Также стало известно, в каком регионе готова выступать певица и во сколько обойдутся услуги ее популярного супруга.

//Шоу-бизнес

Старший сын Джоли и Питта может "утопить" отца в суде

Старший сын Джоли и Питта может "утопить" отца в суде

Старший приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли располагает данными, которые могут "утопить" его отца в суде. Оказалось, что Мэддокс тайно вел видеодневник жизни своей большой семьи.

//Общество

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Российский рынок прямых продаж к концу 2016 года окончательно пришел в соответствие новым экономическим и политическим условиям. Сегодня, можно считать, что все переходные процессы завершились.

//Общество

Конец Светы

Конец Светы

В правительстве Республики Крым разгорается коррупционный скандал. По версии издания «Московская правда», его центром стала Светлана Бородулина — министр топлива и энергетики полуострова.

//Новости ADWILE

//В мире

Украинский художник выложил в Сеть глумливую карикатуру на жертв Ту-154

Украинский художник выложил в Сеть глумливую карикатуру на жертв Ту-154

Стало известно об очередной циничной публикации со стороны «незалежной». Вслед за чиновниками решил поглумиться над произошедшей трагедий украинский художник. Он выложил в Сеть ужасную карикатуру.

//Политика

МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка

МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка

Следователи Турции обнаружили новые важные подробности дела об убийства российского посла Андрея Карлова. Судя по ним, оно действительно было спланировано не одиночкой, а группировкой Фетуллаха Гюллена.

//В мире

Запад опасается, что Турция покинет НАТО после сближения с Россией

Запад опасается, что Турция покинет НАТО после сближения с Россией

Об этом пишут иностранные СМИ. Они отмечают, что если налаживание дружественных отношений между двумя странами продолжится такими темпами, то Турция может выйти из НАТО, что станет величайшей победой России.

//Происшествия

В Воронеже полицейские переехали пьяного и убили его

В Воронеже полицейские переехали пьяного и убили его

Надо сказать, что стражи порядка совершили наезд не специально. Патрульная машина двигалась по своему маршруту, на котором решил «отдохнуть» пьяный мужчина. Пострадавшему оказали медпомощь, но он скончался.

//Происшествия

Минобороны РФ: спасжилетов на погибших в крушении Ту-154 не было

Минобороны РФ: спасжилетов на погибших в крушении Ту-154 не было

Все сообщения в ряде СМИ о том, что на телах жертв авиакатастрофы Ту-154 в Черном море якобы были надеты спасательные жилеты, в российском оборонном ведомстве называют «постыдными выдумками».

//Общество

Дело «приморских партизан»: Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор

Дело «приморских партизан»: Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор

Дело банды направили на пересмотр. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором фигурантам дела о кражах, разбойных нападениях и убийствах.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Медведь набросился на девушку в прямом эфире (ВИДЕО)

Медведь набросился на девушку в прямом эфире (ВИДЕО)

Как бы дрессирован не был медведь, не стоит забывать, что он крайне опасный хищник и панибратства в отношении к себе не позволяет. Съемки передачи на телевидении могли закончиться очень трагично.

//Происшествия

На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ

На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ

По всей видимости, пассажиры стали готовиться к эвакуации, когда узнали о грозящей опасности. Правда, сообщается, что спасательные жилеты есть не на всех погибших при крушении авиалайнера Ту-154.

//Общество

Ростуризм: россияне стали на 20% реже выезжать за рубеж

Ростуризм: россияне стали на 20% реже выезжать за рубеж

Турпоток россиян за рубеж сокращается уже три года подряд. За десять месяцев 2016 года он стал меньше на 20%. Эту информацию 26 декабря озвучил на брифинге глава Российского союза туроператоров Юрий Барзыкин.

//Общество

Трогательная история прощания с дочерью одного из погибших при крушении Ту-154

Трогательная история прощания с дочерью одного из погибших при крушении Ту-154

Вдова пассажира рухнувшего авиалайнера рассказала о последних днях жизни мужчины. Он не знал, когда сможет снова увидеть ребенка, поэтому решил сделать незабываемым свой отъезд в командировку.

//Криминал

На Урале экс-полицейский пойман с похищенным золотым слитком

На Урале экс-полицейский пойман с похищенным золотым слитком

Бывший полицейский Пластовского района Челябинской области в 2013 году присвоил себе вещественное доказательство – золотой слиток. Но как ни конспирировался правоохранитель, тайное все равно стало явным.

//Общество

Крушение Ту-154 над Черным морем попало на видео

Крушение Ту-154 над Черным морем попало на видео

Силовикам удалось найти людей, которые видели падение Ту-154 в Черное море. Также в ведомстве рассказали, что в распоряжение его сотрудников поступила видеозапись инцидента, сделанная видеорегистратором.

//Новости партнеров

//Сможем вместе

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Россияне подарили сельским библиотекам 65 тысяч книг

Акцию #АгроМания три месяца назад начала проводить Общественная палата России. Россияне из 16 регионов страны пожертвовали более 65 тысяч как новых, так и прочитанных книг в хорошем состоянии сельским библиотекам.

//В мире

Боевики заминировали перед уходом почти весь Алеппо, даже детские игрушки

Боевики заминировали перед уходом почти весь Алеппо, даже детские игрушки

На территории освобожденного сирийского города нашли захоронение десятков зверски убитых мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

//Общество

Названы четыре ключевые версии крушения Ту-154

Названы четыре ключевые версии крушения Ту-154

В понедельник, 26 декабря, в ФСБ сообщили, каковы четыре ключевые версии крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Уточняется, что признаков диверсии или теракта на борту воздушного судна не выявлено.

//В мире

Новый президент Молдавии снял флаг ЕС с резиденции

Новый президент Молдавии снял флаг ЕС с резиденции

Смена политических ориентиров с приходом к власти нового президента Молдавии Игоря Додона выразилась наглядно: прежде висевший на здании резиденции главы государства флаг Европейского союза исчез.

//Спорт

Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо

Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо

В Архангельской области впервые отметили Всероссийский День самбо. Включение этого дня в региональную праздничную программу стало особо актуально в связи с предложением Президента Российской Федерации.

//Общество

Песков заподозрил Божену Рынску в сумасшествии

Песков заподозрил Божену Рынску в сумасшествии

В Кремле жестко прокомментировали высказывание журналистки Божены Рынски о крушении Ту-154. Слова Рынски – это «уродливое проявление сумасшествия», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

//Общество

Обнаружены 140 фрагментов тел жертв крушения Ту-154

Обнаружены 140 фрагментов тел жертв крушения Ту-154

К настоящему моменту на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружили двенадцать погибших, а также около 140 фрагментов тел пассажиров и членов экипажа аварийного воздушного судна.

//Общество

Доктора Лизу могут канонизировать

Доктора Лизу могут канонизировать

Об этом рассказал Глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он отметил, что Елизавета Глинка несла очень важную миссию добродетели на Земле.

//Шоу-бизнес

"Принцесса Лея" пережила клиническую смерть в самолете

"Принцесса Лея" пережила клиническую смерть в самолете

Знаменитая актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в фильме "Звездные войны", пережила клиническую смерть. Звезда едва не погибла во время перелета - ее сердце не билось почти пятнадцать минут.

//Наука

Ученые расшифровали ДНК древнейших мумий и попытались узнать, зачем их создавали

Ученые расшифровали ДНК древнейших мумий и попытались узнать, зачем их создавали

Генетики из Национального музея естественной истории Чили провели уникальное исследование. Они расшифровали ДНК и просканировали несколько мумий детей и младенцев, являющихся одними из самых древних на Земле.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова рассказала, есть ли у этих лагерей будущее, как…>>

LG провела спортивно-космический День донора

Российский офис компании LG Electronics провёл свой юбилейный, уже 80-й по счёту День донора…>>

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала…>>

Дни донора с LG: программа поддержки донорства крови добралась до космоса

За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится…>>

"Uber": мы создаём новые экономические возможности

У разных компаний – разный взгляд на проблематику корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех…>>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для…>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными…>>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам…>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель…>>

//Наши партнеры