Благотворительная акция «Спасибо!» пройдет на Манежной площади

24 декабря на Манежной площади благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Арифметика добра» проведет масштабную городскую акцию, чтобы привлечь внимание к теме социального сиротства. Известные актёры, музыканты, ведущие на фоне интерактивного пятиметрового экрана расскажут реальные истории из жизни детей-сирот, живущих в детских домах или нашедших приёмные семьи.

Подопечные фонда также обратятся к москвичам с экрана. Таким образом организаторы хотят познакомить тех, кто помогал ребятам в течение года, с адресатами помощи. После того как знаменитости расскажут истории, они раздадут стилизованные ёлочные игрушки со своими подписями в подарок горожанам. Импровизированная постановка пройдет с музыкальным сопровождением квинтета Большого театра.

Начало акции – в 14.00. К участию приглашены Ляйсан Утяшева, Эвелина Блёданс, Дмитрий Дюжев, Андрей Понкратов и др.