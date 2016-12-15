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Лес от своего имени

15 декабря 2016, 18:06 [«АН-онлайн», Анна ДЕМИДОВА ]

Лес от своего имени

Если вы беспокоитесь об экологии и хотите внести свой вклад в восстановление лесов, но не знаете, с чего начать, загляните на сайт сервиса «Посади лес». Волонтеры проекта от вашего имени посадят росток, который впоследствии станет частью лесного массива.

«Посади лес» – совсем молодой проект: не так давно его основатели отметили год с момента запуска. За этот сравнительно короткий срок они успели проделать огромный объем работы: посадить 20 тысяч деревьев в более чем 20 регионах России. 

Главная идея, которую развивают создатели проекта, заключается в том, что внести свой маленький вклад в решение большой экологической проблемы – недовосстановления лесов – может каждый, при этом даже не выезжая на места посадки. Достаточно просто зайти на сайт проекта, выбрать количество деревьев, которые будут посажены от вашего имени (стоимость одного – 150 рублей), и, при желании, даже регион, в котором они будут расти. Все остальное за вас сделают волонтеры – люди, готовые работать на благо экологии просто так.

Мотивации для этого у них достаточно: они любят природу и лучше других осознают, что с каждым годом экологическая обстановка только ухудшается, ресурсы исчерпываются и человечество все ближе подступает к точке невозврата – тому моменту, когда уже практически бесполезно будет что-либо предпринимать. «Люди привыкли только брать у природы, не отдавая ничего взамен, – говорит Лилия Сафина, одна из волонтеров проекта. – Сажая деревья, мы восполняем причиненный природе ущерб. В посадках участвуют те, кому небезразлична наша экология, как и мне. Буду рада, если мы своим примером вдохновим людей на совершение добрых дел и нас станет намного больше».

Впрочем, желающих помочь проекту и так немало: тема экологии в последнее время стала популярна среди молодежи. Катерина Александрова, преподаватель лесного права, рассказывает: «Я предложила своей группе студентов принять участие, и они с большим энтузиазмом восприняли эту идею. Я, причем, думала, что придет меньше ребят, но практически вся группа пришла».

Восстановление лесных массивов, пострадавших в большей степени из-за действий человека, – первоочередная задача, ведь леса играют огромную роль в поддержании естественного природного баланса Земли. К сожалению, уверенность в том, что деревья прекрасно растут сами по себе, не имеет под собой никаких оснований. Лесу требуются сотни лет, чтобы самостоятельно восстановиться после природных катаклизмов или вырубки. Человек слишком быстро растрачивает природные ресурсы: планета просто не успевает их восполнять. Фактически сейчас человечество живет «в долг» и постоянно берет у Земли больше, чем она может дать. Такая беспечность способна привести к непоправимым последствиям в будущем. Впрочем, некоторые из них можно наблюдать уже сегодня.

«Вот сейчас у нас была осень без осадков. Чтобы выпали осадки, нужна влага, – рассказывает руководитель сервиса «Посади лес» Петр Игнатов. – А естественными аккумуляторами влаги являются именно леса и луга». Из-за повсеместной вырубки мир сталкивается с опасностью опустынивания. С этим и пытаются бороться активисты проекта. 

Большинство из них – обычные люди, которые в какой-то момент своей жизни озаботились будущим человечества в целом и своих детей в частности. Ведь за наше пренебрежение к природе сегодня придется платить будущим поколениям завтра. Петр также признается: «Я искренне беспокоюсь за своих детей. Потому что я понимаю – это горизонты 20-30 лет».

Игнатов пришел в зеленое движение не сразу: сначала он работал в различных областях, с экологией никак не связанных. Поднялся по карьерной лестнице, добился определенных успехов, а потом понял, что душа лежит совершенно к другому. Расставив свои приоритеты, он уволился с работы и посвятил себя природе. «Так получилось, что я всегда много путешествовал по России. Меня родители приучили к выездам с палатками. Для меня это нормальное, естественное состояние – находиться в лесу; мне там комфортно» – рассказывает он. Так детские увлечения, которым поспособствовали родители, помогли человеку найти дело всей своей жизни.

По мнению Петра Игнатова, если каждый житель России будет сажать хотя бы по семь деревьев в год, природный баланс на нашей территории, возможно, удастся восстановить. Но не у каждого есть время и возможность заниматься посадками. Поэтому и был придуман сервис «Посади лес». На сегодняшний день им воспользовались уже более двух тысяч человек. Большинство из них – неоднократно.

На официальном сайте проекта можно найти немало отзывов о его работе. «Получила сертификат с номером 4 и почему-то второй день довольна, как слон. Как будто и правда своими руками дерево посадила», – признается на своей странице в «Фейсбуке» Ирина Мороз, одна из первых клиенток сервиса. «Вот так просто и интересно. Чтобы хоть как-то компенсировать последствия пожаров и вырубки», – пишет Алена Калиничева, прикрепляя к посту свой сертификат. 

Можно поддерживать «Посади лес» в одиночку, а можно привлечь в экологическое движение своих друзей и родных, передав им специальный подарочный сертификат, подтверждающий то, что где-то от их имени был посажен росток. Фактически можно дарить близким деревья, а это, согласитесь, довольно оригинальный подарок.

Каждый, даже самый небольшой вклад в решение глобальной проблемы невероятно важен. Конечно, если один человек посадит одно дерево, это не сильно повлияет на экологическую обстановку. Но если миллионы людей решат посадить по дереву, то это изменит мир. Только работая сообща можно спасти планету. Главное – понимание того, что заботиться об экологии необходимо. А в наше время это еще и проще, чем когда-либо. И проект «Посади лес» является тому доказательством.

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