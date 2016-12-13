Программа «Лыжи мечты» освоила виртуальную реальность

«Лыжи Мечты» и VRability представили в Сети первый совместный российский VR 360 проект, использующий виртуальную реальность для мотивации людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям горнолыжным спортом.

Видео можно открыть через VR-приложение на своем смартфоне и вложить смартфон в очки виртуальной реальности. Если же таких очков у вас нет, ролик в формате 360 градусов можно посмотреть на YouTube.

Видео поможет развеять сомнения тех, кто сомневается в собственных силах или испытывает страх перед неизвестностью, а также подготовит к настоящим занятиям по программе «Лыжи мечты», – считают его создатели.

Ролик снимали на подмосковном горнолыжном склоне в СЭК «Лата Трэк» с участием профессиональных инструкторов «Лыжи Мечты» и участников Программы.

Многим до сих пор сложно представить, как человек, который не может ходить, катается на горных лыжах. Теперь убедиться, что эта наша сегодняшняя реальность, можно не выходя из дома. «Лыжи Мечты» использовали VR для того, чтобы рассказать и показать, как именно работает Программа.

Что такое «Лыжи мечты» рассказывают основатели Программы Сергей и Евгений Белоголовцевы, затем пользователь сможет спуститься на лыжах по снежному склону и увидеть даже больше, чем сосредоточенный в реальности на спуске горнолыжник: во время просмотра можно поворачивать голову во все стороны. Зритель прокатится с помощью специального поддерживающего оборудования для людей с ограниченными возможностями – слайдера, а потом будет управлять им в качестве инструктора.

– Я 12 лет занимаюсь социальной рекламой и понял, что традиционные форматы аудиовизуальных посланий перестают замечаться из-за большого количества отвлекающих внешних факторов, – считает режиссер проекта VRability Георгий Молодцов, – виртуальная же реальность ограждает зрителя от внешнего воздействия и позволяет лучше усваивать информацию. Плюс эмоциональный всплеск в тот момент, когда человек видит спуск с горы, создает эффект «вовлечения». Ему становится понятно, что, во-первых, это не страшно, а во-вторых, доступно людям с такими же ограничениями здоровья, как у него.

По словам создателей, этот проект позволит, в частности, людям с ДЦП попробовать то, на что по каким-то причинам они пока не готовы решиться в реальности.

– Виртуальный ролик «Лыжи Мечты» воздействует на мозг таким образом, что человек воспринимает изображение VR 360 близким к настоящей реальности. При этом важно, что идет не ее замена, как в компьютерных играх. Это шаг в направлении того, чтобы поверить в свои силы, выйти за привычные рамки, – считает со-автор проекта Станислав Колесник.