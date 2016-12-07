"Линия жизни" приглашает на рождественский арт-марафон

8 декабря Арт-галерея "К35" совместно с благотворительным фондом "Линия жизни" проведут ежегодный рождественский арт-марафон. В течение 10 часов любой желающий сможет приобрести работы современных художников, которые предложили особые цены на свои произведения для этого благотворительного мероприятия.

Все картины и арт-объекты будут продаваться в 3-х ценовых категориях: 10 000 рублей, 25 000 рублей и 40 000 рублей, и их стоимость будет установлена ниже рыночной в 2-5 раз лишь на время мероприятия.

70% от выручки арт-марафона пойдут на лечение подопечных фонда "Линия жизни" - детей с тяжелыми заболеваниями, 30% - на поддержку художников, сотрудничающих с Арт-галереей "К35" и предоставивших свои работы для арт-марафона.

Безусловный интерес для коллекционеров составит работа английского художника Марка Куинна под названием «В дальних уголках вселенной». Куинн стал королём создания и исследования человеческих и природных форм, обыгрывая их в разных ситуациях - смерти, красоты, скрещивания и перевоплощений.

Также к участию в арт-марафоне заявлены работы следующих художников: Омар Гальяни, Сэм Шоу, Кристин Сур, Пьерпаоло Курти, Владимир Мацкевич, Марина Федорова, Кирилл Бородин, Виктор Сергей, Светлана Калинкина, Дарья Григорьева, Стелла Лабужская, Алексей и Антон Твороговы и многие другие.

















«Линия СтАРТа» - символичное название этого арт-марафона. У всех его участников есть возможность не только приятно и с пользой провести время, приобретая произведения искусства, но и помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, начать новую, здоровую и счастливую жизнь», - говорит президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

В 2015 году в ходе этого мероприятия были собраны средства на финансирование операций для 4-х подопечных фонда с врожденным пороком сердца и магистральных сосудов.