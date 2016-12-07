Дистанционные уроки в подарок детям-сиротам

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил новогоднюю акцию: любой желающий в преддверии праздника может порадовать воспитанников из 50 детских домов очень ценным и полезным подарком – дистанционными уроками в рамках программы «Шанс».

Дети-сироты – подопечные фонда – занимаются с преподавателями, подтягивая знания по 8 школьным предметам. На интерактивной карте, которую фонд создал специально к Новому году, можно выбрать не только конкретный регион, но и определенный детский дом, узнать, сколько детей в нем занимается, какие предметы они изучают, а также сколько уроков запланировано на 2017 год.

«В детских домах каждый ребенок ежегодно получает десятки подарков: от мягких игрушек до навороченных гаджетов, но детям важны внимание и поддержка, помощь в учебе и адаптация к взрослой жизни. Подарки только негативно сказываются на их взрослении, восприятии мира и отношении к другим людям, – говорит Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Арифметика добра». – Более того, мягкой игрушки обычно хватает на месяц, смартфон хорошо работает только год, а знания – это подарок на всю жизнь!»

Программа «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра» позволяет детям получить качественное образование благодаря индивидуальным онлайн-занятиям с профессиональными преподавателями. Дети не просто регулярно подтягивают знания, они имеют возможность напрямую общаться с учителями, которые становятся для старшеклассников наставниками. В программе «Шанс» проходят занятия по школьным предметам и тренинги, на которых ребята развивают личные качества, способствующие успеху в жизни.

Благодаря занятиям в «Шансе» ребята становятся более ответственными, образованными, успешно сдают экзамены и поступают в учебные заведения. В прошлом учебном году 43% старшеклассников улучшили свои оценки по итогам прошедшего учебного года. Бесценно видеть, как меняются дети. Сотрудники фонда надеются на помощь неравнодушных людей и уверены в успехе, потому что для детей-сирот образование меняет все!