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В Москве пройдет самая душевная ярмарка

5 декабря 2016, 20:08 [«АН-онлайн», Варвара ТЕТЕРНИКОВА ]

В Москве пройдет самая душевная ярмарка

11 декабря в Гостином дворе состоится самая масштабная в России новогодняя благотворительная ярмарка «Душевный Bazar». Продавать сувениры ручной работы и устраивать развлечения для гостей здесь будут благотворительные фонды и социальные проекты, которые направят все вырученные средства на добрые дела.

«Душевный Bazar» проводится в Москве в седьмой раз и традиционно собирает несколько тысяч москвичей на своей площадке. Сюда приходят целыми семьями – встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга, поучаствовать в мастер-классах, купить новогодние подарки для близких и познакомиться с фондами. В этот раз о себе расскажут 56 благотворительных организаций, которые занимаются помощью тяжело больным детям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным животным.

Организаторы подчеркивают, что сбор денег на социальные программы – далеко не главная функция этого праздника. Основная задача состоит в том, чтобы понакомить людей с самыми разными добрыми проектами и формами помощи, заинтересовать их благотворительностью и волонтерством, показать, что это может быть ярко, красиво и вдохновляюще. И участники это хорошо понимают. Фонд «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», поддерживающий детей с редким генетическим заболеванием «буллёзный эпидермолиз», будет рассказывать о своей работе посетителям ярмарки уже в пятый раз. «Мы хотим, чтобы москвичи узнали о нас и о том, как можно помочь нашим «бабочкам», – говорит представитель фонда Екатерина Курдюкова. – Мы вовлекаем большое количество волонтеров для подготовки к каждой ярмарке (от мастеров, которые передают поделки в пользу фонда, до курьеров и водителей, которые все это привозят), и многие из них надолго остаются с фондом, становятся нашей надежной поддержкой. Радостно видеть здесь лица своих коллег, представителей других НКО, знакомиться с новыми яркими инициативами наших единомышленников!».

Посетителей ждут благотворительная елка, мастер-классы по росписи печенья, лепке на гончарном круге, изготовлению тактильных открыток, общение с главным зимний волшебником и еще много интересного. Будет на ярмарке и стенд Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!», которую каждый год проводят «Аргументы недели». Мы ждем вас 11 декабря с 11.00 до 19.00 в Гостином дворе по адресу ул. Ильинка, д.4, пд.4.

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