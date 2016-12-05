Казань решила стать «добрым городом»

В столице Татарстана прошел Первый Открытый форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности». Организаторы – мэрия Казани и сервис Добро Mail.Ru. Форум собрал более 500 участников – активных горожан, представителей благотворительных фондов, бизнес-структур, органов власти, волонтеров, а также федеральных экспертов в сфере благотворительности.

Проект «Добрая Казань» – один из 12 приоритетов развития города. Его основная составляющая – создание условий для развития благотворительности, как отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Он признался, что его мечта – чтобы Казань по праву могла называться добрым городом, где высокое качество жизни создало бы такой формат человеческих взаимоотношений, когда улыбаться друг другу, помогать окружающим, заботиться о слабых было бы не одолжением, а нормой жизни. «Верю, что форум позволит приблизиться к нашей мечте о доброй Казани и перевести энергию слова в энергию дела», – сказал Ильсур Метшин.









В пленарном заседании приняли участие член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Лев Амбиндер, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, создатель благотворительной ярмарки Душевный Bazar Евгений Горькаев, руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина.

«Я не помню, чтобы в России проводился форум не просто по благотворительности, а по воспитанию культуры благотворительности. Мы решили, что будет важно именно здесь, в Казани, где уделяется внимание этой теме, начать говорить о том, как сделать благотворительность частью нашей культуры и жизни, как воспитать благотворительность в людях – и в детях, и во взрослых, — говорит Елена Тополева-Солдунова».

В рамках форума обсуждались вопросы мотивации волонтеров, роли СМИ в освещении благотворительной деятельности, сотрудничества некоммерческого сектра с бизнесом. Прошел ряд образовательных лекций для представителей фондов. Среди самых популярных тем – краудфандинг как эффективный инструмент фандрайзинга, PR-сопровождение и взаимодействие со СМИ, грантовые возможности и сторителлинг для НКО, финансовое планирование, SMM в работе фондов, событийный фандрайзинг.









«Пространство получилось очень информативным и насыщенным. Нам дали тот конкретный набор инструментов, который необходим для каждого благотворительного фонда, для каждой НКО – только бери и делай. С такой мощной поддержкой, с такими ресурсами будущее у благотворительных организаций Казани очень радужное. Форум получился практичным, и это его большой плюс», – подытожила представительница Ресурсного центра некоммерческих организаций Республики Татарстан Татьяна Семченко.