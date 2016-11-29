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Состоялись первые в России «Старты Мечты» по роллер-спорту

29 ноября 2016, 20:21 [ «АН-онлайн» ]

Состоялись первые в России «Старты Мечты» по роллер-спорту

Во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник программа «Лыжи Мечты» провела спортивный благотворительный праздник для детей и взрослых с тяжелыми диагнозами.

16 участников, которые занимаются по программе «Лыжи мечты. Ролики», в возрасте от 5 до 28 лет с диагнозами ДЦП, синдром Дауна, аутизм, органическое поражение мозга, умственная отсталость, нарушение зрения приняли участие в состязаниях. Среди них были подопечные благотворительного фонда «Я есть!» Ксении Алферовой и Егора Бероева, а также воспитанники центра «Вера. Надежда. Любовь».

Соревнования прошли в двух категориях: с поддержкой (с использованием специального поддерживающего оборудования «ролятора») и без поддержки. Каждый участник преодолевал трассу в сопровождении инструктора программы «Лыжи Мечты». А в качестве волонтеров-ведущих приняли участие артисты Театриума на Серпуховке.

Всем участникам благотворительных соревнований вручили дипломы и призы – проигравших в этот день не было, только победители! Первое место в категории «без поддержки» заняла 12-летняя Алина Мартынова с диагнозом органическое поражение мозга, остаточное зрение 5%. Она смогла на максимальной скорости преодолеть роллер-трассу, оставив позади даже инструктора! Первое место в категории «с поддержкой» присудили 10-летней Арине Шахкеримовой с диагнозом ДЦП. Перед соревнованиями она призналась, что боится, но на трассе показала себя бесстрашным спортсменом. И уже собирается на горнолыжный склон, чтобы продолжить занятия по программе «Лыжи Мечты».

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