«Лыжи Мечты» отметят Всемирный день благотворительности на роликах

29 ноября 2016 года в 12.00 во всемирный День благотворительности #ЩедрыйВторник Программа «Лыжи Мечты» устраивает спортивный благотворительный праздник для детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития.

Первые в истории России «Старты Мечты» по роллер-спорту состоятся в развлекательном центре «Ролл Холл» на станции м.Тульская.

Дети, которые занимаются по программе «Лыжи Мечты. Ролики», в том числе подопечные благотворительного фонда «Я есть!» Ксении Алферовой и Егора Бероева, покажут, чему они научились на занятиях вместе с инструкторами Программы. После соревнований состоится награждение участников и чаепитие. Для юных спортсменов Программы и всех участников Щедрого Вторника «Лыжи мечты» выступит чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы, 11-летняя звезда роллер-спорта Софья Богданова.