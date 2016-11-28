Зимний Праздник жизни на ГУМ-Катке

4 декабря на «кремлевском» ГУМ-Катке на Красной площади с 9:45 до 11:00 пройдет традиционный благотворительный зимний Праздник жизни (приходить можно уже к 9:30). На добром льду гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с президентом Благотворительного фонда «Линия жизни» Фаиной Захаровой зажгут новогоднюю елку.

Гости праздника смогут принять участие в интерактивной анимационной программе с героями «Веселых картинок», получить праздничные подарки и сладости, приобрести сувениры на рождественской ярмарке и с удовольствием провести зимнее утро. В программе также выступления фигуристов и мастер-классы от известных спортсменов.

Все собранные средства пойдут на оплату лечения двухлетнего Илюши Быстрова из Вологодской области, которому диагностирована врожденная патология формирования черепа сагиттальный синостоз. На проведение операции требуется

903 000 рублей.