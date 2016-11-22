Университет ОП РФ снова примет студентов

Участниками программы третьего курса Университета Общественной палаты станут 150 активистов и представителей НКО со всей России.

Последний в этом году курс под названием «Становление лидеров общественного мнения» пройдет 25-27 ноября.

В программе – нетворкинг-сессии, тренинговые программы, встречи со специальными гостями, мастер-классы и многое другое. «Студенты» получат шанс найти себе ментора, связаться с экспертами некоммерческого сектора, получить навыки работы в команде и научиться множеству других вещей, необходимых для эффективного продвижения своих проектов.

Среди участников курса много людей с интересными инициативами. Ольга Ошуркова – автор более 20 изобретений, инноватор, предприниматель и бизнес-тренер. Она является автором проекта «Детский клуб по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)». Эта бесплатная детская группа ставит своей целью повышение интереса детей к техническому творчеству и развитие их способностей. Марина Петракова из Дудинки Красноярского края известна благодаря своей работе в сфере актерского искусства: много лет она руководила городским Камерным театром, а сейчас является главой театра-студии «Белые птицы». В рамках этой студии она и организовала проект под названием «Сказки сквозь камни», целью которого является помощь в социализации сирот из местного детского дома. Помимо этого Марина дала начало благотворительной акции для детей с особыми потребностями «Жить побеждая», которая проводится вот уже 11 лет.

Авторы социальных проектов встретятся на одной площадке, чтобы представить свои инициативы, обменяться опытом и заручитаться поддержкой экспертов.