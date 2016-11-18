Один день из жизни сироты

Благотворительный фонд «Арифметика добра» снял документальную короткометражку об одном дне из жизни сироты. Фильм рассказывает о сокровенных переживаниях 12-летнего Никиты, живущего в детском доме. Премьеру приурочили ко Всемирному дню сирот.

Камера сопровождает Никиту весь день, создавая эффект погружения в жизнь ребенка из детского дома. Маленький герой делится своими переживаниями, ощущениями и мечтами, подтверждая мысль авторов о незаменимости семьи для детей-сирот. Зритель видит, что при внешнем благополучии Никита, осознанно или неосознанно, ждет тепла, внимания и заботы, которые в полной мере могут обеспечить только родители.

Сегодня в России по официальной статистике порядка 65 000 детей-сирот находятся в базе данных на усыновление. Большинство из них – подростки, которыми приемные родители интересуются гораздо реже, чем малышами, больше трети – дети с инвалидностью и отклонениями в развитии. Фильм благотворительного фонда «Арифметика добра» призывает обратить внимание на жизнь этих ребят и помочь им стать полноценными членами общества.