Лауреат премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк готовит премьеру спектакля "Я Басё". Она состоится 26 и 27 ноября в Петербурге.

В каждом человеке живёт поэт, и поэзи я – универсальный я зык, на котором могут разговаривать все люди без исключени я . Вдохновившись этой идеей, режиссёр Я на Тумина решила поставить спектакль « Я Басё » с артистами Упсала-Цирка по мотивам я понских трёхстиший – хокку. Спектакль про красоту, которую можно выразить всего в трёх строчках. В нём участвуют дети и подростки с особенност я ми развити я и без них – каждый артист рассказывает о той красоте, которую видит вокруг и внутри себ я , открыва я в себе будущего поэта – ученика Мацуо Басё .