Упсала-Цирк готовит спектакль по мотивам хокку
18 ноября 2016, 13:56 [ «АН-онлайн» ]
Лауреат премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк готовит премьеру спектакля "Я Басё". Она состоится 26 и 27 ноября в Петербурге.
Упсала-Цирк готовит спектакль по мотивам хокку
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18 ноября 2016, 13:56 [ «АН-онлайн» ]
Лауреат премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк готовит премьеру спектакля "Я Басё". Она состоится 26 и 27 ноября в Петербурге.
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