14 ноября во время Всемирного дня сирот благотворительный фонд «Арифметика добра» запускает акцию «Так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети». Фонд просит всех неравнодушных людей разместить картинку с потерявшим маму мамонтенком из мультфильма в своих социальных сетях и сменить на один день свой аватар на изображение мамонтенка. Таким способом фонд старается привлечь общественное внимание к проблеме сиротства.

По данным UNICEF, в 2014 году в мире было около 150 млн детей-сирот, включая детей, потерявших одного из родителей. В России сейчас 65 000 детей-сирот числятся в банке данных на усыновление, а число детей, оставшихся без попечения родителей, по разным оценкам, составляет более полумиллиона. 80% из них – это социальные сироты, у которых живы один или оба родителя.

«Общество не имеет права оставаться равнодушным к проблеме детей-сирот и просто не замечать их, – отмечает председатель правления благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. – Государство обеспечивает их материально, но только долговременные программы обучения и социализации ребят, а также кропотливые усилия по поиску и подготовке приемных семей могут в итоге решить эту проблему. Мы считаем распространение информации о сиротах и многообразии возможных форм помощи им очень важной частью деятельности нашего фонда».

Благотворительный фонд «Арифметика добра» помимо усыновления обращает внимание общества на другие формы помощи детям сиротам. Среди них наставничество и общение с ребенком в гостевом режиме, волонтерство, пожертвования на программы, помогающие детям-сиротам и приемным семьям, распространение информации о проблеме и способах помощи. Вы можете присоединиться к этому движению и помочь ребенку, живущему в детском доме, любым возможным способом!

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