Создать себе улицу

Все города, в которых мы живем, созданы взрослыми. Улицы, дома, парки, детские площадки и развлекательные центры. Вокруг нас находится взрослый мир. Команда проекта «Улица Детства» выяснила, а что будет, если предоставить слово детям. И дала юной фантазии развернуться на улице Бартенева в Евпатории...

Идея создать «Улицу Детства» появилась в 2014 году, когда архитектор Валерия Буторина обнаружила здесь улицу, на которой практически все здания построены для детей. Еще в конце XIX века тут появилась мужская гимназия, в которой учился известный поэт Илья Сельвинский. Позже открыли женскую гимназию, Александровское духовное училище, а в XX веке свои двери распахнул детский театр, который затем превратился в Международный Детский Центр с мастерскими, кружками и собственным пресс-центром для юных журналистов. Вместе со своими единомышленниками Александром Асафовым и Натальей Мирясовой Валерия решила узнать у детей, как должна выглядеть «их» улица и что на ней должно находиться.









Был объявлен конкурс среди юных жителей Евпатории. Участники присылали свои проекты Улицы Детства, выполненные в виде рисунков, эссе и даже макетов. По словам Валерии, уже на первом этапе стало очевидно, что идеи детей намного интереснее, чем та среда, которую сейчас им предлагают взрослые. Ребята заботятся не только о себе, но и о своих родителях. Например, одна девочка написала, что Улица Детства – это улица, попадая на которую, взрослый может почувствовать себя ребенком.

«Как раз во время проведения нашего конкурса в Крыму был энергетический «блэкаут»: не работал интернет, была плохая телефонная связь, сбился график работы школ из-за отключения тепла. Но мы решили не приостанавливать работу, и в те школы, которые не могли прислать нам работы, я приходила сама, рассказывала ребятам о конкурсе, о том, что у них есть шанс повлиять на среду своего города, и они рисовали свои работы прямо у меня на глазах», – рассказывает руководитель проекта Валерия Буторина.

В результате было получено около 100 индивидуальных и коллективных работ, из них 40 прошли в полуфинал. Критериями отбора послужили новизна идеи и оригинальность подхода к работе. Для финалистов профессиональные архитекторы прочитали лекцию и дали ребятам советы по их проектам. Потом состоялась защита: ребята голосовали за работы друг друга и выбирали самые интересные.

















Вторым этапом стала работа над макетом. Для начала взрослые и дети проанализировали реальную улицу и решили, где примерно может быть осуществлена каждая из идей. Затем финалисты конкурса приступили к созданию самого макета. Его основа была деревянной и представляла собой улицу с уже существующими зданиями. Молодые люди объединились в мастерские, как в настоящем проектном институте. Каждая группа занималась своей зоной и воплощала идеи при помощи пластилина, бумаги и картона.









Через два месяца на улице Бартенева начали появляться первые задумки юных архитекторов. «Реализацию детских идей мы начали с возведения временных конструкций, инсталляций и арт-объектов: картонного города, инсталляции «ракета» ко дню Космонавтики, гирлянды из разноцветных журавликов – того, что было под силу сделать детям и не требовало больших финансовых затрат», – отмечает Валерия.

















В настоящее время одной из ключевых построек на Улице Детства является уличный амфитеатр. Это многофункциональный объект, который можно использовать для проведения лекций, кинопоказов, школьных мероприятий и даже уроков. В Евпатории хороший климат, поэтому мероприятия на свежем воздухе здесь можно проводить практически круглый год. Кроме того, в школе Сельвинского нет актового зала, а это значит, что для детей этого учебного заведения амфитеатр пришелся как нельзя кстати.

Постройкой объектов занимаются сами дети, помогают им специалисты и различные общественные организации. Амфитеатр, например, строили совместно с мотоклубом «Южный легион» и Благотворительным фондом Романа Тихончука, который предоставил строительные материалы.

«Наверное, это было одно из самых запоминающихся мероприятий – под флагом Улицы Детства нам удалось объединить людей настолько непохожих друг на друга. Байкеры приехали на своих мотоциклах и вместе с детьми стали строить амфитеатр, а в перерывах между строительством евпаторийские поэты Николай Столицын и Юрий Степ читали свои стихи и импровизации», – делится Валерия.

















Еще один важный объект на Улице Детства – это уличная библиотека «Калейдоскоп знаний». Ее автором является Виталина Деркач, которая участвовала с этим проектом в конкурсе «Моя страна – моя Россия» и заняла первое место в номинации «Архитектурный образ моего города». В настоящее время библиотека еще не построена, поскольку требует финансирования. В ближайшее время проект будет запущен на краудфандинговой платформе.

По замыслу автора библиотека будет многофункциональна: ее планируют использовать не только для чтения книг, но и для литературных выступлений, лекций и конкурсов.

Виталина Деркач рассказывает о своем проекте: «Идея создания уличной библиотеки пришла при анализе мест, в которых подростки могут проводить время с интересом и пользой для себя. В нашем городе таких мест оказалось очень немного. Поэтому задачей стало создание нового культурного центра в городе. Почему именно библиотека? Очевидно, что уровень образованности и начитанности подростков как во всей стране, так и в каждом отдельном городе нужно повышать. Необычный формат и оформление библиотеки, я думаю, должны привлечь внимание подростков».

Библиотека будет представлять собой деревянную арку-навес, расположенную рядом с литературной студией имени Батлера. Специальные перемещаемые «модули» в ее конструкции смогут использовать в качестве полок, сидений и даже сцены. Стены и крышу украсят кусочки цветного пластика, что создаст творческую атмосферу.

На Улице Детства часто проходят мероприятия, в которых принимают участие различные творческие сообщества. Например, в праздновании Дня защиты детей участвовали Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, художественная школа имени Волкова, Лаборатория Архитектурной Мысли и другие. А во время строительства картонного города удалось воплотить в жизнь одно из желаний многих детей – ларек с бесплатными сладостями. Дети сами построили его из картона, а пончики приготовило дружественное проекту кафе.

























В ближайшее время команда «Улицы Детства» планирует раскрасить стену гимназии Сельвинского. Здесь появятся стихи поэта и иллюстрации к ним. Известная художница Татьяна Ильинична Сельвинская, дочь Ильи Львовича, согласилась сделать эскизы, которые дети потом перенесут на стену.

Не так давно проект вышел за пределы Крымского полуострова. В сентябре этого года на Чукотке совместно с руководителем независимой научной группы CAU Research Александром Асафовым была открыта архитектурная студия. В ней дети и взрослые смогут придумывать и строить объекты для села Лаврентия. Для этой цели будет использоваться технология recycling, то есть процесс преобразования строительных отходов в повторно используемые материалы с целью уменьшить объемы строительного мусора и негативное воздействие на природу. Уже сейчас школьники создали арт-объект «Пианино» и эколавочку «Лаврентия». На изготовление последней пошли доски, найденные в окрестностях села.

















Сегодня Улица Детства становится не только пространством для творчества, но и территорией Детства: работа по практическому воплощению проектов в городской среде происходит в форме «праздников», «игрушечного строительства» или «архитектурных игр-квестов», что позволяет создавать уникальную атмосферу творческой свободы. Ребята на некоторое время уходят из-под контроля взрослых, принимают самостоятельные решения и строят свой красочный мир!