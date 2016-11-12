«Кимерия», или путеводная звезда для людей с ограниченными возможностями

В воле человека есть сила стремления,

которая превращает туман внутри нас в солнце.

Джебран Халиль Джебран

Как бы ты ни стремился двигаться вперед, на пути всегда встретятся трудности. Иногда кажется, что непреодолимые. В моей жизни таких случаев было много. Когда в возрасте 5 лет я чуть не попрощалась с жизнью из-за непонятного, по мнению врачей, диагноза, который поразил левую часть моего тела. Когда с каждым годом мне становилось хуже, и левый глаз все больше закрывался. Я нашла спасение в музыке. Но наше общество не готово воспринимать людей, на него не похожих: меня далеко не всегда были рады видеть на сцене. И перед очередным своим выступлением от организатора мероприятия я услышала: «Ты понимаешь, люди не хотят видеть таких, как ты. Поэтому надень лучше маску...»

После этих слов я собрала всю волю в кулак и вышла на сцену. Всем понравилось, как я пою, но после этого случая я долгое время не могла выступать, боясь снова услышать оскорбления. Никогда не думала, что инвалиды так мешают обществу. Многие не понимают, какими можем быть мы, люди с ограниченными возможностями. И сколько у нас желания дарить свое внутреннее тепло окружающим.









Когда человек становится инвалидом, он не знает, как развить свое творческое начало, направить эмоции в правильное русло. Меня этому научило крымское республиканское общество инвалидов «Кимерия» во главе с Адиле Аметовной Закиряевой. С ее помощью я впервые побывала в Киеве, где участвовала в фестивале творчества для людей с ограниченными возможностями «На крыльях вдохновения» и заняла первое место. Я каждый год выступаю в реабилитационно-оздоровительных мероприятиях «Кимерии» на берегу Черного моря вместе с другими ребятами, имеющими различные заболевания. Мы устраиваем спортивные соревнования, концерты. Это помогает инвалидам осознать, что в жизни не все потеряно, что надо идти вперед и добиваться всего, чего только пожелаешь. Ведь мир не ограничен в возможностях, скорее наоборот! И мы своим стремлением к жизни должны научить людей ценить то, что каждому из нас дает природа.

В дальнейшем Адиле Аметовна предложила мне работу журналиста на известном крымскотатарском канале. Там я проработала пять лет и получила огромный опыт общения и большую практику в телевизионной сфере. Человеку с инвалидностью, скажем прямо, не всегда легко устроиться на работу мечты. «Кимерия» помогла мне достичь этого, как и многим моим знакомым. Притом Адиле Аметовна за нами, как за своими детьми, присматривала и узнавала, как идет работа, как относится к нам руководство и коллектив...

Пару лет назад мы целой делегацией приехали в столицу и посетили Московский государственный гуманитарно-экономический университет – уникальное образовательное учреждение, где обучаются 70% людей с ограниченными возможностями и 30% здоровых. Меня поразило, что в этом университете нет различий, и в 2015-м я поступила сюда на журналистику. Теперь учусь и, конечно, продолжаю заниматься вокалом. Часто выступаю на концертах, как в вузе, так и вне его: недавно ездила в Азербайджан на международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Теперь мне больше не страшно выходить на сцену. Я дарю зрителям свое собственное тепло и чувствую в ответ их доброту, которая согревает меня саму.