Бочча. Совернования, где нужно победить самого себя

Ваню Бакаидова друзья называют не иначе как Стивеном Хокингом. Восемнадцатилетний парень с диагнозом ДЦП с трудом разговаривает и не может ходить, но это не мешает ему делать удивительные вещи. Иван разработал уникальные компьютерные программы DisType иDisQwerty, помогающие общаться людям с нарушениями речи. А еще он участвует в чемпионатах по бочча. Это спортивная игра на точность: в ней используются 12 мячей и один стартовый мяч «джекбол», цель игроков – при броске приблизить свой мяч к «джекболу», как можно ближе по отношению к мячу соперника. На Кубке России по бочча для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата в Алексине мы с Ваней и встретились.

Его мама Юлия рассказывает: «Для игры в бочча мало обладать хорошей спортивной формой, нужно продумывать каждый свой шаг, разработать правильную тактику. Ваня прекрасно показывает себя на соревнованиях, занимает призовые места, но, конечно, он пережил и огромное количество падений. Здесь очень важно вовремя взять передышку, чтобы не «перегореть». Бочча – это сумасшедший адреналин, постоянная упорная работа спортсмена и тренера, ежедневное преодоление трудностей, борьба не только с собой, но и со своим непослушным телом».









Старшего тренера сборной России по бочча Зинаиду Емлину спортсмены считают своей «второй мамой». Зинаида Валерьевна – пятикратная чемпионка СССР по плаванию, четырехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по армрестлингу. В 2000 году на Паралимпийских играх она вошла в десятку сильнейших спортсменов планеты! Инвалид с детства, Емлина стояла у истоков спортивного движения СССР среди людей с ограниченными возможностями, а в 2009 году начала активно внедрять бочча в России. «Бочча – прежде всего реализация своих сил и возможностей. Этот вид спорта дает инвалидам шанс не только побороть свои страхи и слабости, но и начать зарабатывать, приносить семье доход. Как координационный вид спорта, бочча помогает реабилитироваться, улучшить физические качества, тактику, ловкость, глазомер. Людям становится легче адаптироваться в обществе, часто спортсмены даже заключают браки.

В этом году на чемпионат приехали участники из 25 регионов, что является очень хорошей тенденцией: интерес к бочча растет!», – заключила Емлина. Также она отметила, что в проведении Кубка очень помогли спонсоры. Компания «МегаФон» выделила средства на развитие бочча в регионах России, а также на проведение соревнований. Некоторые спортсмены только благодаря этому смогли приехать и принять участие. Например, пятнадцатилетний Дорджи Карвенов прибыл в Алексин из Калмыкии. «Бочча – игра для нашего региона новая, мало кто о ней знает. Но развитие идет, хоть и медленными темпами», – говорит отец мальчика.









Другая участница Кубка России шестнадцатилетняя Диана Цыплина приехала из Краснодара. У девочки ДЦП, она занимается бочча три года и имеет первый разряд: «Поначалу я многого не понимала в игре, было очень сложно. Мне ставили бросок, учили кидать мяч, развивали меткость. Постепенно все стало получаться, я начала занимать первые места на региональных чемпионатах и попала в сборную Краснодарского края. За это время побывала на соревнованиях в Польше, Хорватии, Чехии. Что касается отношений с другими ребятами, то благодаря бочча я обзавелась большим количеством друзей и знакомых. Когда выходим на корт, все мы – соперники, но вне соревнований никакой вражды нет, мы общаемся с помощью социальных сетей и искренне переживаем друг за друга».

Таких невероятных ребят на Кубке России по бочча, который прошел в Тульской области в конце октября, было очень много. Первые места в разных категориях заняли спортсмены из Москвы, Московской области, Пермского края, Рязанской и Саратовской областей. Впервые в турнире поучаствовали спортсмены из Ивановской, Владимирской, Кемеровской, Нижегородской областей и Алтайского края. Всех их привело сюда желание реализовать свой потенциал, приобрести новые знакомства, расширить кругозор, увидеть мир, ощутить радость движения, стать частью спортивной жизни не только своего города, но и всей страны. Ведь это возможно, потому что, несмотря ни на какие трудности, будущее зависит от тебя!