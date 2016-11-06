ИГРАЕМ ВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону

Часто говорят, что одно доброе дело обязательно влечет за собой другие добрые дела. Убедиться в том, что это не просто красивые слова, мы смогли благодаря истории лауреатов премии «Сможем вместе!» – Фонда защиты брошенных младенцев «Я без мамы» из Ростова-на-Дону. Фонд помогает сиротам и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, а теперь решил позаботиться и о детях с инвалидностью, построив у себя в городе инклюзивную детскую площадку, первую в регионе! О том, как воплощались смелые планы, «Аргументам недели» рассказала член попечительского совета фонда Кристина ИСАЕВА.

Кристина, почему вы решили взяться за строительство инклюзивной площадки? Направление у фонда совсем другое...

– Год назад мы получили Национальную премию Добрых Дел «Сможем вместе!». На церемонии вручения наряду с нами получал награду проект инклюзивной площадки из Кирова – «Вместе получится!». И это навело на мысль, что для наших детей-инвалидов ничего не приспособлено: в Ростовской области нет ни одной такой площадки. Единственную на весь Южный федеральный округ построил «Макдональдс» в Сочи – к Олимпиаде. И у нас возникла идея открыть в Ростове-на-Дону специализированную площадку. Мы вернулись в Ростов и через несколько месяцев начали искать землю для реализации проекта.

Учитывая то, что у нас город-миллионник, нужно было найти место, которое было бы одинаково доступно для инвалидов из всех районов. В итоге нам выделили 400 кв. метров земли в центре города – в самом сердце, на пешеходной улице, типа Арбата в Москве. И мы начали поиск средств.









Наверное, нелегко было найти финансирование на такой достаточно инновационный для социальной сферы проект…

– Год ушёл на то, чтобы привлечь спонсоров. Многие нам говорили: «А для кого площадка? Мы не видим детей-инвалидов на улице». Но их никто не видит, потому что для них нет инфраструктуры, они сидят в квартирах и, как максимум, выходят подышать на домашний балкон!

Наконец мы все-таки нашли деньги: проект поддержали Кавказский филиал ПАО «Мегафон», ООО «Торговый дом – Кондитерские изделия Морозова», «Благотворительный фонд И.И. Саввиди». И мы начали строительство, которое заняло два месяца.

Проект стоил порядка 4 млн рублей – там очень много элементов, мы собирали их со всей России, потому что на данный момент на эти детали нет массового спроса. Оборудование заказывали в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, по кусочкам свозили все в Ростов.

Расскажите о площадке, как она приспособлена для детей с ОВЗ?

– Сердце комплекса – это городок. Он оборудован пандусами, чтобы можно было заехать на коляске. Есть качели, куда заезжает коляска, карусель тоже приспособлена. Цель площадки – инклюзия, сам проект называется «Играем вместе». Делается это не для того, чтобы собирать изолированных в своих квартирах ребят с инвалидностью на одной площадке, а для того, чтобы объединить их со всеми остальными детьми. Это развитие толерантности в обществе, это помощь в адаптации детей-инвалидов к обычной жизни. Соответственно, все элементы приспособлены для разных детей. Допустим, песочница. Их две – обычная на уровне земли, а вторая выше, чтобы ребёнок-колясочник мог подъехать и комфортно играть. Ребята были в восторге, дети на колясках вообще не представляли, что это возможно.









Планируете продолжение этой работы?

– Я считаю, что это первый шаг нашей организации в сфере создания доступной среды. Дальше мы двинемся в направлении развития толерантности наших горожан, потому что не все «готовы» к таким детям. Зачастую не сами здоровые дети, а их родители не знают, как себя вести, и иногда реагируют не совсем адекватно. Сейчас мы продумываем ряд проектов, способных изменить ситуацию. Потому что, как мы поняли, сами родители вряд ли найдут взаимопонимание. Проблема оказалась гораздо глубже, чем мы предполагали поначалу. Площадка – это здорово, это очень фундаментальный шаг, но это только первая ступень.

Правильно я понимаю, что площадок, подобных вашей, не так много в России?

– Насколько я знаю, в стране есть всего несколько таких площадок. Они созданы некоммерческими организациями. Об этом как-то не задумывались раньше, а сейчас наконец-то обратили внимание.

На открытии нашей площадки присутствовал мэр города, который, увидев этот проект, действительно был впечатлён и дал указание открыть две подобные площадки в других районах города за бюджетные средства. Сейчас мы выступаем консультантами по данному вопросу для глав районных администраций. Площадки было решено возводить в самых больших спальных районах, где больше всего детей с ограниченными возможностями.

Опять-таки, я считаю, это очень классный пример взаимодействия: власти, которая должна была выделить землю, бизнеса как инвестора и общественной организации, которая завязала всё это в один узел.

И, конечно, эта идея возникла во многом благодаря премии «Сможем вместе!». Если бы нас не наградили тогда, мы бы не познакомились с кировскими коллегами и не узнали об их чудесном начинании. Возможно, эта мысль появилась бы у нас сама, но не так быстро: а сейчас мы уже готовы делиться опытом и распространять его!









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