Лауреат Национальной премии Добрых Дел "Сможем вместе!" благотворительный фонд "СОЗИДАНИЕ" проводит 11-й традиционный СБОР МОНЕТОК в помощь подопечным с диагнозом ДЦП.

До 7 ноября вы можете принести любое количество монет любого достоинства по адресам, где установлены баночки с логотипом фонда - маленьким трудолюбивым муравьем. Все собранные средства пойдут на оплату курсов реабилитации и средств реабилитации для детей с детским церебральным параличом.

За годы проведения акции фонду уже удалось собрать почти 4,5 млн рублей обычными монетками! Была оказана помощь 63 подопечным "Созидания". В данный момент в фонде 390 полных пакетов документов на оплату курсов реабилитации и на приобретение индивидуальных средств реабилитации для детей с ДЦП. Эти ребята очень ждут помощи, и помочь им можете именно вы.