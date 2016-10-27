Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты» проведет инструкторские курсы в регионах России.

Обучать профессиональных горнолыжников работе с особенными детьми, а также авторской методике программы в ближайшее время будут сразу в нескольких регионах страны: с 31 октября по 6 ноября курсы пройдут в Екатеринбурге (Спортивный комплекс «Уктус»), с 10 по 16 ноября новых инструкторов обучат в Кировске (городской склон Snow Park TownHill), а с 14 по 19 ноября – в Миассе (горнолыжный центр «Райдер»).

Заявки в программу «Лыжи Мечты», которая занимается спортивной реабилитацией детей и взрослых с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями слуха и зрения с помощью горнолыжного спорта, поступают каждый день. Сегодня «Лыжи Мечты» работают в 14 регионах России и насчитывают более 3000 участников. Эти цифры постоянно увеличиваются. Поэтому нужны и новые инструкторы. Специалисты программы готовы делиться знаниями и приглашают подать заявки на обучающие курсы.

– Тренинг состоит из нескольких частей, – объясняет шеф-инструктор программы «Лыжи Мечты» Любовь Савлакова. – В теоретической части мы рассказываем об особенностях здоровья, с которыми придется работать: ДЦП, различные ментальные нарушения. Учим, как правильно использовать оборудование, проводить первичное интервью, оценивать состояние и возможности каждого отдельного ребенка или взрослого. Далее инструкторы выходят на склон и отрабатывают полученные знания сами на себе. Следующий этап – тренировки с детьми, под руководством и присмотром шеф-инструктора. После каждого занятия проводятся анализ и оценка.

Отправить заявку, получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по электронной почте: Ksenia.Ptushkina@dreamski.ru