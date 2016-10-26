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Услышал ли ты?

26 октября 2016, 15:05 [«АН-онлайн», Инна СМЕЛЬСКАЯ ]

Услышал ли ты?

Этой осенью в Международный день глухих состоялась премьера фильма «Услышь меня» о глухих и слабослышащих людях. Фильм был придуман и создан Лабораторией социального кино «Третий сектор» при поддержке Всероссийского общества глухих и целого созвездия медийных, благотворительных и бизнес-партнеров. Премьерный показ в Москве прошел в кинотеатре «Космос» и сказать, что он удался, – это не сказать ничего. Зал кинотеатра, рассчитанный на 600 человек, оказался переполненным, и организаторам пришлось собирать стулья со всего помещения, чтобы разместить всех желающих увидеть первую масштабную документальную киноленту о глухоте и людях, которые живут в нашем обществе и одновременно изолированы от него.

Проект оказался успешным на краудфандинговой площадке и к моменту премьеры собрал 1 041 600 рублей, перевыполнив тем самым предварительный план по сбору 1 миллиона рублей. С момента всероссийской премьеры, охватившей более 30 регионов страны, прошел месяц и пришло время узнать мнение о первой и главной волне медиакампании у генерального продюсера проекта «Услышь меня» Никиты Тихонова-Рау.

– Спасибо Вам, Никита! Проект действительно нужный, премьера была очень мощной.

– Я хотел поблагодарить, в свою очередь, вас за теплые слова. Кто-то из великих сказал однажды, что у художника или артиста всегда одинаковая судьба: он что-то создает, а потом ходит с протянутой рукой, как на паперти, и просит только одного – теплых слов о своей работе. Действительно, теплых слов никогда не бывает много, поэтому взаимное спасибо, мне приятно.

– Расскажите о своих впечатлениях от премьеры не просто как режиссера и продюсера, а как зрителя.

– Мне очень много людей сказало о том, что они были потрясены этим днем и что не ожидали такого размаха событий. Мне это, конечно, было ужасно приятно, но я-то знал, что так будет. Мы со всей нашей командой к этому сознательно шли целый год, и мы знали, что Москва станет центром этого всероссийского события.

Что сказать? Много людей, много человеческого тепла, много впечатлений. Как и должно было случиться, мнения о фильме и о проекте оказались очень разными. Разными со стороны слышащих и со стороны неслышащих. Но такого рода кино не может не быть дискуссионным. Наоборот, его главная функция – поднимать общественную дискуссию, и чем эта дискуссия окажется острее, тем очевиднее успех проекта.

– На какие лагеря разделились мнения? Меня очень интересует вопрос, как глухие и слабослышащие люди отнеслись к выходу этого фильма.

– Есть два типа отношений к глухоте, об этом и в фильме говорится, – социокультурный и медицинский. Социокультурный подход говорит нам о том, что глухие люди – это отдельный мир, он самоценен, самобытен и самодостаточен. А медицинский характеризует глухоту как болезнь, которую надо лечить. Центральный водораздел между разными лагерями мнений проходит как раз по этой линии типов отношений к глухим.

Для меня, для слышащего человека, есть некое пространство универсальных человеческих ценностей, я озвучиваю эту позицию в качестве одного из героев фильма и рассказываю, почему этот проект важен, почему мы его делаем. Многие глухие после просмотра спрашивали, зачем в фильме так много кохлеарной имплантации, почему про нее так много говорят, это что, пропаганда? У глухих есть внутреннее сопротивление современным технологиям кохлеарной имплантации, которые позволяют людям восстанавливать слух. Некоторые зрители восприняли эту тему очень резко, буквально в штыки, именно из-за того, что через медицинское вмешательство глухих делают слышащими. Многие этого просто не хотят. Насколько мир слышащих способен открыться миру глухих – я понимаю и понимаю, чего я хочу от слышащего общества. Но я хотел бы увидеть такую же готовность принять мир слышащих со стороны глухих. Понимаете, в чем фокус-перевертыш? Многие из слабослышащих людей укоренились в своей действительности, замкнуты в ней и комфортно себя чувствуют, как оказалось. Поэтому не факт, что они готовы сделать шаг навстречу. Вот эта ситуация, мне кажется, будет центральной смысловой точкой, вокруг которой будет жить фильм. Мне это напоминает, как в период немого кино начал зарождаться звуковой кинематограф. Были целые плеяды художников, режиссеров и актеров, которые настаивали, что кинематограф должен остаться навсегда без звука.

– Есть ли отклик со стороны государственных структур?

– Я думаю, что рано подводить итоги. Кино будет работать долго, и оно будет постепенно находить свой путь на стол чиновников, политиков, общественных деятелей. Это не происходит одномоментно. Но первые отклики уже есть, и здесь хотелось бы привести в пример письмо из Министерства социальной политики Свердловской области. Они обратились к нам с просьбой показывать «Услышь меня» на регулярной основе, потому что верят в то, что фильм не только станет учебным пособием для специалистов, но и окажет психологическую поддержку тем людям, которые получили травму и лишились слуха недавно.

– Я понимаю, что медиакампания рассчитана на несколько лет, но, может быть, у вас есть какие-то конкретные примеры видимого и значимого эффекта от премьеры, которые уже сегодня можно причислить к достижениям вашего проекта?

– Мы планируем создать такую своеобразную презентацию, в которой будет отражено, каким образом «Услышь меня» повлиял в течение последнего времени на общественную среду. Информация будет постепенно наращиваться, пока что, на мой взгляд, основным эффектом является то, что совокупно на разных площадках по всей России фильм увидело более 10 000 человек. Пока что давайте ограничимся этой цифрой, потому что мы говорим про 10 000 зрителей, в которых фильм оставил след – это общественники, сами инвалиды по слуху, слышащие люди. Проекту еще нужно время, чтобы пожить и развиться. Показы продолжаются, на сайте проекта постоянно обновляется информация о предстоящих показах до конца года.

– Какие задачи стоят перед вами сейчас в рамках проекта? Каков план действий на ближайшее время и на следующие годы?

– Мы планируем издать фильм на DVD до конца года, ведутся переговоры с «Домом книги» на Новом Арбате, с которым мы хотим организовать продажу этих дисков. Рассчитываем, что это место станет одной из эксклюзивных точек, в которой фильм сможет купить любой желающий. Параллельно у нас ведутся переговоры о том, что фильм появится в одном из интернет-кинотеатров, чтобы его могли посмотреть пользователи Интернета. Также мы запустили новый краудфандинг, чтобы продолжать организовывать бесплатные показы по стране. Для этого должна работать команда и поддержка со стороны массового зрителя, который смотрит это кино бесплатно. «Услышь меня» не монетизируется, как большое игровое кино. Обычно зритель покупает билет на показ, и это поддерживает на плаву дальнейшее распространение фильма. Мы изначально хотели, чтобы «Услышь меня» был показан везде бесплатно, поэтому нам не на кого больше рассчитывать, кроме как на добровольные взносы неравнодушных зрителей. В новой кампании «#Услышь меня - ПРОДОЛЖЕНИЕ» мы придумали честный уникальный механизм: вы сначала смотрите кино, и, если оно вам понравилось, вы заходите и помогаете проекту двумя сотнями рублей, то есть фактически покупаете билет следующему зрителю.

– Когда ожидать выхода следующего вашего фильма?

– Он будет выпущен до конца декабря, выйдет вторая серия фильма про социальное предпринимательство – «Дело жизни». Первая серия уже есть. Снимать вторую мы будем в Югре в конце октября - начале ноября.

– Как вы все успеваете?!

– Мы много работаем и очень любим то, что делаем.

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