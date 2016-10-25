Волонтеры проекта «Хурма» вяжут вещи бездомным

Уже второй год в рамках проекта «Хурма» волонтеры собственными руками превращают бесформенные мотки пряжи в шарфы, шапки и носки, которые становятся теплыми новогодними подарками для бездомных людей. Принять участие в добром деле может любой желающий.

Проект «Хурма» возник по инициативе волонтера петербургской благотворительной организации «Ночлежка», журналиста Анастасии Дмитриевой, захотевшей подарить домашнее тепло, праздник и заботу тем, кто этого лишен. Добрый порыв нашел отклик в социальных сетях и уже получил значительные результаты – волонтерами было сделано более пятисот шарфов ручной работы. Новогодние подарки вручались нуждающимся во всех проектах «Ночлежки» – на стоянках «Ночного автобуса», в двух пунктах обогрева, в приюте и на приеме в консультационной службе благотворительной организации.

Кстати говоря, идею поддерживают не только в Санкт Петербурге. Неравнодушные люди всех возрастов присылают свои теплые подарки из самых разных городов Росиии и даже других стран − Голландии, Германии, Франции, Израиля и Таиланда!

По словам Анастасии, самому молодому участнику проекта «Хурма» − Соне, связавшей целых четыре шарфа, в прошлом году было семнадцать лет, а самому старшему – восемьдесят два. Баба Нина создала два теплых шарфа с прикрепленными к ним самодельными открытками и пожеланиями счастья.

«Хурма» много значит для нас, потому что теплые вещи, связанные с душой, будут греть бездомных людей и порадуют их, как подарок на Новый год. Но не меньше значит та общность, которая возникает между «ввязавшимися» в доброе дело неравнодушными людьми, которые не перестают нас восхищать. Большое спасибо всем, кто уже вяжет и еще только собирается присоединиться к «Хурме», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».