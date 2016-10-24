Как Мексику и Россию волшебная нить связала

СРОЧНО
|19:42  Поклонская: Порошенко надо прийти в себя |19:38  Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства |18:35  В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу |16:32  Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых |16:23  В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД |15:53  МОК решил не лишать медали погибшего российского борца |15:41  Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку |15:03  Российские самбисты победили в общекомандном зачёте турнира на призы Аслаханова |14:51  В поле от зари до зари |14:26  Песков прокомментировал разговор Путина и Порошенко на повышенных тонах |13:44  Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову |13:08  У России есть ответ на санкции США |13:00  Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево |12:01  Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии |11:58  Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат |11:56  На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО) |11:39  В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака |11:34  Мария Шарапова исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации |10:41  У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет |09:50  Степановых, ставших информаторами о допинге в российском спорте, наградил МОК |09:40  Мужчину ограбили и почти задушили в его собственном автомобиле в Подмосковье |09:22  Порошенко: существуют две альтернативы минским соглашениям |08:15  Обломки пропавшего в Забайкалье вертолета найдены |23.10 22:57  В Калужской области супругов заподозрили в убийстве приемного ребенка |23.10 21:53  Дом, в котором взорвался газ в Рязани, будет пригоден для проживания |23.10 20:29  Вертолет бесследно исчез в Забайкалье |23.10 19:32  Видеозапись взрыва в жилом доме в Рязани появилась в сети |23.10 18:15  В Рязани введен режим ЧС |23.10 18:00  В Нижнем Новгороде обнаружили квартиру боевиков |23.10 17:40  Пьяного лихача в Ленобласти пришлось останавливать стрельбой по колесам

// Новости и анонсы

Инвалид-афганец из Уфы осуществил мечту детства и покорил Эльбрус

Участник боевых действий в Афганистане, уфимец Рафаэль Исхаков покорил Эльбрус. 54-летнему…>>

В Центре «Шередарь» открылся веревочный парк для детей с ОВЗ

Реабилитационный центр «Шередарь» во Владимирской области представил инклюзивный…>>

Фонд "Арифметика добра" выпустил ролик об образовании детей-сирот

Ролик рассказывает об особенностях мотивации к учебе детей-сирот и знакомит с принципами…>>

Университет ОП РФ снова принимает студентов

В конце ноября для представителей некоммерческих организаций пройдет третий обучающий курс…>>

#МарафонДобрыхДел начинается с тебя!

Общественная палата РФ запустила всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел. Главная цель…>>

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

С 11 по 14 ноября в Москве пройдет VIII Международный кинофестиваль о жизни людей…>>

Известные писатели передали свои гонорары за книгу фонду «Арифметика добра»

6 октября в Московском Доме книги состоится презентация благотворительного сборника…>>

Сотрудники компании "Стрим" устроили День спорта в подмосковном детдоме

В рабочем поселке Обухово Ногинского района Московской области ( именно рабочим поселком…>>

Дети-сироты получили "Шанс"

Участвуя в мероприятиях Московского марафона, с апреля по сентябрь 2016 года фонд «Арифметика…>>

Успейте зарегистрироваться на забег 5275!

2 октября 2016 года на ВДНХ стартует пятый благотворительный забег на 1/8 классического…>>

На волгоградском «Сообществе» собирают книги для сельских библиотек

Общественная палата Российской Федерации организовала на волгоградском этапе серии…>>

В Волгограде стартовал заключительный этап серии форумов «Сообщество-2016»

Заключительный окружной этап серии форумов активных граждан «Сообщество-2016», которые…>>

Проект "Профилактика социального сиротства" ищет волонтеров

Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" приглашает волонтеров в команду проекта…>>

«Арифметика добра» зовет на Московский марафон

25 сентября пройдет Московский марафон – одно из ожидаемых «беговых» событий года. Это…>>

Более 630 участников соберёт форум «Сообщество» в Волгограде

Заявки на участие в восьмом и заключительном окружном форуме активных граждан…>>

Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» дает слово детям

15 сентября Экспертный совет Всероссийского Конкурса дневников приёмных семей «Наши…>>

Упсала-Цирк открывает новый сезон

Внимание, гости и жители Петербурга! Лауреат Премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк начинает…>>

Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

Совсем недавно лауреат Национальной Премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Близко…>>

Фонд «Арифметика добра» выпустил ролик о значимости наставников

Релиз приурочен к старту нового образовательного курса «Наставник» в рамках главной…>>

"Добрый Ватрушкин" поделится добротой в Оренбурге

11 сентября в Оренбурге состоится благотворительный кулинарный фестиваль. Организаторы…>>

Профессиональные наставники по чтению ищут волонтеров

Организация профессиональных наставников по чтению объявляет набор добровольцев, готовых…>>

Приемные семьи поделятся своими историями

Меньше недели остаётся для подачи работ на Второй Всероссийский конкурс дневников приёмных…>>

«Миссия» добрых дел отмечает 12-летний юбилей

30 августа 2016 года благотворительный фонд «Миссия» отметил двенадцатый день рождения. За это…>>

300 семей из сельских районов Республики Алтай готовы к 1 сентября

Накануне 1 сентября по итогам детского благотворительного фестиваля «Солоны» гуманитарную…>>

//Сможем вместе

Как Мексику и Россию волшебная нить связала

24 октября 2016, 18:45 [«АН-онлайн», Мария ЕЛКИНА ]

Как Мексику и Россию волшебная нить связала

Иногда мы попадаем в истории, которые не спрашивая на то разрешения, делают нас чуточку лучше. Сначала просто заставляют улыбнуться, а затем, словно таинственные дверцы, приглашают в какую-то интересную комнату. Даже если ты совсем взрослый и думаешь, что твои сказки закончились...

Стряхнуть пыль 

Моя взрослость заключается в том, что я научилась не растрачивать себя по пустякам, в частности говорить «нет» на разного рода странные просьбы. Но и не забыла то ощущение, когда так делать нельзя. Как нельзя отказать ребенку, который изо всех сил верит в чудо, даже вопреки советам взрослых быть разумнее (а когда сам становится взрослым с вариацией – дипломатичнее). Если откажешь, какая-нибудь слабенькая фея точно умрет, поэтому здесь нужно подыграть, с серьезным видом произнести: «Да, мальчик, я принимаю твой вызов». 

И вот ты уже стряхиваешь пыль со своего наряда доброй феи и вспоминаешь, каково это... писать. В смысле когда не просто складываешь буковки в слова, а можешь этими словами дотянуться до кого-то и даже погладить. 

Я не знаю, откуда этот мальчик узнал о том, что в моем шкафу пылится это платье, но его хитрый взгляд говорил: «Может, хоть попытаешься натянуть его? Может, его еще не съела моль?»

Примерно по такому лабиринту пробежались тогда мои мысли, а диалог с коллегой был такой:

– Маш, а давай напишем об этом.

– А давай. 

О странных людях

Мы живем в системе координат, где не быть никому должным, смотреть друг на друга с осторожностью, не говорить «лишнего» – простые истины, которые диктует инстинкт самосохранения. А те, кто живут несколько иначе, нарекаются странными. Но что поделать? 

Вот и история наша о весьма странном человеке. О мексиканце с оригинальным увлечением. Он покупает на аукционах ордена Великой Отечественной войны, разыскивает семьи законных владельцев и возвращает им. 

Такой вот заокеанский представитель вида людей с хорошим слухом. Тех, которые тонко чувствуют несправедливость, но не сетуют об этом на каждом углу. Они просто берут на себя ответственность и наводят порядок хотя бы на маленьком участке, что называется, в своей теме. 

Так решил поступить наш герой Эдуардо Круз, когда не в теории, а на практике столкнулся с тем, что историю крадут, ею торгуют, за нее получают деньги... 

Со слов профессора

Эта трогательная история оказалась еще и из тех, что таинственным образом вырывают из потока повседневных дел и собирают для какого-то доброго поступка малознакомых людей – словно разноцветные бусины на нить. Позже они соскользнут с нее, каждая продолжит свой путь. Но все равно их будет многое объединять. Например, вера в то, что от этого дела, как от маленького камешка, заброшенного в пруд, пойдут круги. 

Мой коллега Саша Радаев узнал об интересном увлечении Эдуардо от своего наставника – профессора, руководителя учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова РГГУ Галины Ершовой. 

Для нее эта история стала очень близкой, поскольку однажды у нее украли семейную реликвию – Орден Красной Звезды отца.

Разумеется, деятельность Круза не могла не заинтриговать. Увидев его страницу в соцсети, сперва она не поверила в искренность мотивов двадцативосьмилетнего ювелира. И решила узнать обо всем из первых уст, а чуть позже сама стала волонтером, предложив помощь с составлением запросов в российские архивы. 

Оказалось, что с некоторыми орденами связаны весьма запутанные истории, каждую из которых наш герой аккуратно распутывает. Как тонкую нить, чтобы не порвать. 

–  История сама по себе удивительна: человек покупает ордена и ищет, кому их вернуть. Сначала я думала, что он разыскивает семью владельца одного ордена, а оказалось, что их у него много. Ему не дает покоя мысль, что человек совершил подвиг, а награда его кочует по всему миру – передается из рук в руки,  – поделилась Галина Гавриловна. 

Она рассказала, что часть орденов он передал в посольство России в Мексике. Затем через МИД их переправили в Москву, нашли по архивам, кому принадлежат. Удалось найти родственников и передать награды им в руки.

Но были и весьма странные ордена, которые видимо перепродавали несколько раз. Настоящих владельцев по ним уже не отыскать. В таком случае Эдуардо передает награды в дар российским музеям. 

– У него вообще очень трогательное отношение к россиянам. Он даже пытается учить русский. Обычно люди в интернете ставят лайки, полагая что это и есть бурная общественная деятельность. Найти среди них человека, который действительно что-то делает, очень круто. На своей странице в Facebook Эдуардо собрал вокруг себя целое сообщество людей, которые подключились к этой поисковой работе. Они всячески помогают ему, поддерживают. Я заказывала документы по архивам, чтобы мне собрали информацию – это та часть работы, которую сам он сделать не может, – рассказала профессор. 

Эдуардо интересуется дальнейшей судьбой возвращенных наград. Одной из них удалось примирить членов семьи, которые годами не общались друг с другом.

У отца было два сына. И как в сказке Ершова, они были разные. Один приличный человек, другой – алкоголик. Однажды второй продал семейную реликвию. И вот спустя годы, проделав большой путь, в том числе через океан, награда вернулась в семью, попав в руки второго брата. 

Мексиканец признался Галине Гавриловне, что в итоге братья решили восстановить отношения – поговорить и простить друг другу ворох прежних обид. 

Без трудностей перевода

Потом я поняла, что трогательное апрельское письмо Круза, которое нашел на его странице Саша, было как раз частью этой истории. Оно адресовано этим братьям. 

«Дорогой Роман! Я надеюсь, что возвращение этой звезды принесет примирение в ваши семьи. Уверен, что ваш отец от всего сердца желал бы этого. Сходите вместе к нему на могилу и расскажите, что нашли одну из его наград. И его душа будет спокойнее в том мире. Пожалуйста, возложите на его могилу букетик весенних цветов от меня. Эдуардо Круз, с любовью из Мексики».

Потом выяснилось, что мой коллега знает испанский. Он предложил написать Крузу, чтобы пазл окончательно сложился. Единственное, что хотелось у него спросить, что все-таки подвигло заняться столь необычным благородным делом? И почему оно связано с нашей страной? Я подумала, что тут наверняка кроется какая-то личная история. Так и оказалось. 

Проект «Вечный огонь» (так назвал его Круз) вырос из семейной истории одной его подруги из Ростова. Истории этой уже 12 лет. Круз подробно нам ее описал. 

Девушка переехала в Мексику еще ребенком. Вскоре ее мать заболела раком, а отец ушел из семьи. После смерти женщины девочку усыновили друзья матери, которые заботились о ней, как о родной. 

Перед смертью мама передала дочери коробочку и наказала хранить как самую большую ценность. Это была коллекция медалей. Девочка не сразу поняла, что это, но со временем узнала, что не одинока. Вместе с мамой на небесах о ней беспокоятся герои: бабушка Наталья, дедушка Костя и двоюродный дедушка Максим.

– Эта светлая история тронула меня. Я увидел, что на Украине, в Польше и Венгрии разрушаются памятники советским воинам, уничтожаются медали СССР. Более того – из них делается неонацистская атрибутика. Я очень переживал по этому поводу и решил сделать все, что от меня зависит, чтобы сохранить советские награды. В этом меня серьезно поддержали друзья из России, Украины, США и Латинской Америки, – написал Эдуардо.

Первый Орден Красной Звезды «№ 3522807» он вернул  сыну солдата Аристарха Казанцева. А недавно отправил орден Отечественной войны «№ 1253502» с помощью консульства России в Мексике в музей-заповедник «Сталинградская битва» и до сих пор ищет родственников солдата Анатолия Славгородского (Орден Красной Звезды «№ 3442176»). 

Он нашел много боевых наград Великой Отечественной не только в родной Мексике, но и в США, и в Никарагуа. Много продается в Киеве. Со временем Эдуардо мечтает восстановить историю каждой из них. 

Вещи без ценника

У каждого из нас есть такая коробочка с чудесными вещицами. Открывая ее через много лет, начинаешь плакать или смеяться, потому что каждая мелочь как ниточка из прошлого, рождает целый ворох воспоминаний. Среди них есть и те, что передаются из поколения в поколение, что подкреплены семейными историями. 

Миссия таких людей как Эдуардо намного шире, чем кажется. Они ненавязчиво напоминают вещах, которые мы часто упускаем из виду. Например, о том, что где-то по отдельности, а где-то объединившись, мы можем что-то менять. И даже когда нам грустно, нельзя допускать, чтобы какой-то искренний порыв остановился на нас. Это ведь несложно –пропустить его через себя как солнечный лучик. Так стираются границы между континентами, национальностями, даже между живыми и мертвыми. А еще Эдуардо напоминает о том, что есть вещи, которым нельзя назначать цену. 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Поклонская: Порошенко надо прийти в себя

Поклонская: Порошенко надо прийти в себя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая должность прокурора Крыма, прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко о возможных альтернативах минским соглашениям.

//Общество

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Началось строительство проезжей части Керченского моста

Утром в понедельник, 24 октября, стало известно, что российские строители приступили к формированию проезжей части Керченского моста, который станет связующей нитью между Крымом и материковой Россией.

//Общество

Роскомнадзор разблокировал “Луркоморье”

Роскомнадзор разблокировал “Луркоморье”

Роскомнадзор принял решение разблокировать интернет-энциклопедию “Луркоморье” после того, как основатель проекта Дмитрий Хомак закрыл доступ российским пользователям к спорным материалам на сайте.

//Общество

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сотрудник РУДН два года сообщал спецслужбам о неблагонадежных вузах

Сам сознался в провокаторской деятельности на спецслужбы заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, составлявший справки о протестном потенциале вузов.

//Общество

Госдума против штрафов

Госдума против штрафов

Некогда бывший публичный, но сегодня подзабытый политик Борис Грызлов запомнился россиянам заявлением о том, что «Дума не место для дискуссий!». Верю, что над этой фразой засмеялась бы и сказочная царевна Несмеяна …

//Криминал

Варвара Караулова пыталась предупредить вербовщика, что за ней следят спецслужбы

Варвара Караулова пыталась предупредить вербовщика, что за ней следят спецслужбы

Варвара Караулова (после возвращения в Москву девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой), призналась в суде, что пыталась сообщить своему вербовщику о слежке со стороны спецслужб.

//Криминал

Суд по делу няни, отрезавшей голову ребенку, оценил ущерб в 6,5 млн. рублей

Суд по делу няни, отрезавшей голову ребенку, оценил ущерб в 6,5 млн. рублей

Гражданку Узбекистана подозревают в том, что она убила 4-летнюю девочку, подожгла квартиру ее родителей, а затем разгуливала у станции метро с сумкой, где лежала голова малышки. Над обвиняемой начался суд.

//Шоу-бизнес

Мик Джаггер изменил своей беременной подруге с гражданкой России

Мик Джаггер изменил своей беременной подруге с гражданкой России

Всемирно известный рок-музыкант, 73-летний Мик Джаггер изменил своей беременной подруге Мелани Хэмрик с русской моделью. Хэмрик должна родить солисту The Rolling Stones наследника уже через пару месяцев.

//Шоу-бизнес

48-летняя "Мальвина" пришла на "Модный приговор" избавиться от любви к голубому

48-летняя "Мальвина" пришла на "Модный приговор" избавиться от любви к голубому

На программу «Модный приговор» приходят не только безвкусно одетые домохозяйки, но и вполне звездные личности. Очередной гостьей передачи стала главная героиня фильма «Приключения Буратино», исполнившая роль Мальвины.

//Политика

Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства

Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров направил премьер-министру Франции Манюэлю Вальсу письмо с требованием возврата госкорпорации средств, на которые был наложен арест в связи с иском бывших акционеров ЮКОСа.

//В мире

Огромный паук, поймавший мышь, напугал интернет-пользователей (ВИДЕО)

Огромный паук, поймавший мышь, напугал интернет-пользователей (ВИДЕО)

Пользователи социальных сетей были напуганы видеозаписью с пауком, выложенной жителем Австралии Джейсоном Вомалем на его странице в Facebook. Многие заявили, что теперь точно не поедут в Австралию.

//Новости ADWILE

//Криминал

Задержана жена убитого в Нижнем Новгороде террориста

Задержана жена убитого в Нижнем Новгороде террориста

Жена одного из террористов, ликвидированных сотрудниками силовых ведомств в ходе проведения спецоперации, задержана по подозрению в связях с запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

//Сможем вместе

Как Мексику и Россию волшебная нить связала

Как Мексику и Россию волшебная нить связала

Это история о мексиканце с оригинальным увлечением. Молодой ювелир Эдуардо Круз покупает на аукционах ордена Великой Отечественной войны, разыскивает семьи законных владельцев и возвращает им награды.

//Происшествия

В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу

В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу

Отдых в одном из кафе городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) воскресным вечером для многих посетителей завершился печально. В устроенной здесь перестрелке пострадали четыре человека.

//Криминал

Боевик, расстрелявший полицейских в Алма-Ате, заявил, что не раскаивается

Боевик, расстрелявший полицейских в Алма-Ате, заявил, что не раскаивается

Боевик, устроивший вооруженное нападение на сотрудников полиции в Алма-Ате, да признательные показания, однако заявил, что не раскаивается в содеянном. При этом он подтвердил, что его целью были судьи.

//Культура

В интернет выложили сценарий седьмого сезона “Игры престолов”

В интернет выложили сценарий седьмого сезона “Игры престолов”

Популярный фэнтези-сериал “Игра престолов” по серии книг Джорджа Мартина уже пять лет заставляет зрителей с интересом следить за сюжетными перипетиями и обсуждать возможное развитие событий.

//Наука

Такой концентрации углекислого газа в атмосфере ещё не знало человечество

Такой концентрации углекислого газа в атмосфере ещё не знало человечество

Такой концентрации углекислого газа в атмосфере Земля не видела уже 3-5 млн лет. Концентрация в прошлом году составила 400 частей на миллион и продолжает расти. И виной тому вовсе не человеческий фактор.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Сотрудник свердловского УФСБ, убивший свою семью, дал показания

Сотрудник свердловского УФСБ, убивший свою семью, дал показания

24 октября гарнизонный военный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело сотрудника свердловского УФСБ Александра Игнатьева, обвиняемого в убийстве своей семьи - жены и 4-месячного ребенка.

//Общество

«Политический труп» Обамы предложили съесть на Хэллоуин в Омске

«Политический труп» Обамы предложили съесть на Хэллоуин в Омске

Один из баров Омска предложил своим посетителям в честь празднования Хэллоуина съесть торт в виде американского президента Барака Обамы, названный «политическим трупом», - сообщает "НДН.ИНФО".

//Общество

Буйный студент избежал наказания за избиение педагога

Буйный студент избежал наказания за избиение педагога

Нашумевшая история, когда первокурсник набросился на преподавателя в якутском городе Нерюнги, закончилась условным выговором для зачинщика и строгим представлением для руководства колледжа.

//Общество

Прокурорский спрут

Прокурорский спрут

Чтобы «рождённым не в СССР» было сразу понятно – «Спрут» - это не о любви прокурора к осьминогам, «Спрут» - это итальянский сериал (1984-1989) о борьбе комиссара Каттани с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти.

//В мире

Один из участников брифинга в Конгрессе США предложил убить Асада

Один из участников брифинга в Конгрессе США предложил убить Асада

Таким образом, было высказано предположение, что это может решить сирийскую проблему. Однако Конгресс не поддержал инициатора и объяснил, почему это неэффективно. Не говоря уже о том, что незаконно.

//Реклама

"Права в подарок"?

"Права в подарок"?

Рекламу распространяло местное Волгоградское телевидение в рекламном блоке на канале «Россия - 1». Потребителю предлагалась возможность получения прав в подарок при покупке продукции салона.

//Новости партнеров

//Правовед

Слово не воробей...

Слово не воробей...

Очень многие школьники общаются друг с другом, применяя грубые, а нередко и нецензурные выражения, не зная, что могут поплатиться за это в буквальном смысле, - в материале портала "Полуостров Камчатка".

//Происшествия

Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых

Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых

Пользователи социальных сетей из Сахалинской области были взбудоражены появившимися в интернете ориентировками на “группу террористов”, в которых они неожиданно узнали своих друзей и знакомых.

//Происшествия

В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД

В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД

Полицейский наказал своих коллег за то, что один из них не был пристегнут ремнем безопасности во время езды. Он наложил штраф в тысячу рублей. Однако после служебной проверки дело приняло неожиданный поворот.

//Общество

Чем «Вепсский лес 2016» не угодил чиновникам

Чем «Вепсский лес 2016» не угодил чиновникам

После проведения финальной стадии Чемпионата России по трофи-рейдам 2016 года деревья на востоке Ленобласти выглядят так, как будто здесь прошлась банда бешеных дровосеков, - сообщает "Санкт-Петербург.Ру".

//Криминал

Apple грозит второй иск антимонопольной службы

Apple грозит второй иск антимонопольной службы

Ещё один иск собирается подать на компанию Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поводу цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России. Решение примут по окончании проводимого анализа цен.

//В мире

Американки бойкотируют дочь Трампа

Американки бойкотируют дочь Трампа

Жительницы Соединенных Штатов, возмущенные сексистскими высказываниями кандидата в президенты от партии республиканцев Дональда Трампа, решили отыграться на его дочери Иванке и объявили ей бойкот.

//Метеоновости

Москву завалит снегом

Москву завалит снегом

К середине этой недели в столице обещают сильные осадки. К Центральной России приближается сильный циклон, который принесет дождь и мокрый снег. Особые «сюрпризы» от природы стоит ждать в ночь на 27 октября.

//Спорт

МОК решил не лишать медали погибшего российского борца

МОК решил не лишать медали погибшего российского борца

МОК принял решение не лишать награды борца вольного стиля Бесика Кудухова, погибшего в автокатастрофе почти три года назад, несмотря на то, что его допинг-проба дала положительный результат.

//В мире

МИД Украины выразил протест Cирии из-за признания Крыма российским

МИД Украины выразил протест Cирии из-за признания Крыма российским

Ранее председатель парламента Сирии Хадия Аббас заявил, что его страна признает полуостров как неотъемлемую часть России. Киевская власть сочла это недружественным шагом по отношению к Украине.

//Происшествия

Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку

В одном из гипермаркетов торговой сети “Лента”, находящемся в городе Нижнекамске, пойманный на воровстве покупатель покончил с собой в помещении для досмотра. Инцидент произошел накануне вечером.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится…>>

"Uber": мы создаём новые экономические возможности

У разных компаний – разный взгляд на проблематику корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех…>>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для…>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными…>>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам…>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель…>>

//Наши партнеры