Как Мексику и Россию волшебная нить связала

Иногда мы попадаем в истории, которые не спрашивая на то разрешения, делают нас чуточку лучше. Сначала просто заставляют улыбнуться, а затем, словно таинственные дверцы, приглашают в какую-то интересную комнату. Даже если ты совсем взрослый и думаешь, что твои сказки закончились...

Стряхнуть пыль

Моя взрослость заключается в том, что я научилась не растрачивать себя по пустякам, в частности говорить «нет» на разного рода странные просьбы. Но и не забыла то ощущение, когда так делать нельзя. Как нельзя отказать ребенку, который изо всех сил верит в чудо, даже вопреки советам взрослых быть разумнее (а когда сам становится взрослым с вариацией – дипломатичнее). Если откажешь, какая-нибудь слабенькая фея точно умрет, поэтому здесь нужно подыграть, с серьезным видом произнести: «Да, мальчик, я принимаю твой вызов».

И вот ты уже стряхиваешь пыль со своего наряда доброй феи и вспоминаешь, каково это... писать. В смысле когда не просто складываешь буковки в слова, а можешь этими словами дотянуться до кого-то и даже погладить.

Я не знаю, откуда этот мальчик узнал о том, что в моем шкафу пылится это платье, но его хитрый взгляд говорил: «Может, хоть попытаешься натянуть его? Может, его еще не съела моль?»

Примерно по такому лабиринту пробежались тогда мои мысли, а диалог с коллегой был такой:

– Маш, а давай напишем об этом.

– А давай.









О странных людях

Мы живем в системе координат, где не быть никому должным, смотреть друг на друга с осторожностью, не говорить «лишнего» – простые истины, которые диктует инстинкт самосохранения. А те, кто живут несколько иначе, нарекаются странными. Но что поделать?

Вот и история наша о весьма странном человеке. О мексиканце с оригинальным увлечением. Он покупает на аукционах ордена Великой Отечественной войны, разыскивает семьи законных владельцев и возвращает им.

Такой вот заокеанский представитель вида людей с хорошим слухом. Тех, которые тонко чувствуют несправедливость, но не сетуют об этом на каждом углу. Они просто берут на себя ответственность и наводят порядок хотя бы на маленьком участке, что называется, в своей теме.

Так решил поступить наш герой Эдуардо Круз, когда не в теории, а на практике столкнулся с тем, что историю крадут, ею торгуют, за нее получают деньги...

Со слов профессора

Эта трогательная история оказалась еще и из тех, что таинственным образом вырывают из потока повседневных дел и собирают для какого-то доброго поступка малознакомых людей – словно разноцветные бусины на нить. Позже они соскользнут с нее, каждая продолжит свой путь. Но все равно их будет многое объединять. Например, вера в то, что от этого дела, как от маленького камешка, заброшенного в пруд, пойдут круги.

Мой коллега Саша Радаев узнал об интересном увлечении Эдуардо от своего наставника – профессора, руководителя учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова РГГУ Галины Ершовой.

Для нее эта история стала очень близкой, поскольку однажды у нее украли семейную реликвию – Орден Красной Звезды отца.

Разумеется, деятельность Круза не могла не заинтриговать. Увидев его страницу в соцсети, сперва она не поверила в искренность мотивов двадцативосьмилетнего ювелира. И решила узнать обо всем из первых уст, а чуть позже сама стала волонтером, предложив помощь с составлением запросов в российские архивы.

Оказалось, что с некоторыми орденами связаны весьма запутанные истории, каждую из которых наш герой аккуратно распутывает. Как тонкую нить, чтобы не порвать.

– История сама по себе удивительна: человек покупает ордена и ищет, кому их вернуть. Сначала я думала, что он разыскивает семью владельца одного ордена, а оказалось, что их у него много. Ему не дает покоя мысль, что человек совершил подвиг, а награда его кочует по всему миру – передается из рук в руки, – поделилась Галина Гавриловна.

Она рассказала, что часть орденов он передал в посольство России в Мексике. Затем через МИД их переправили в Москву, нашли по архивам, кому принадлежат. Удалось найти родственников и передать награды им в руки.

Но были и весьма странные ордена, которые видимо перепродавали несколько раз. Настоящих владельцев по ним уже не отыскать. В таком случае Эдуардо передает награды в дар российским музеям.

– У него вообще очень трогательное отношение к россиянам. Он даже пытается учить русский. Обычно люди в интернете ставят лайки, полагая что это и есть бурная общественная деятельность. Найти среди них человека, который действительно что-то делает, очень круто. На своей странице в Facebook Эдуардо собрал вокруг себя целое сообщество людей, которые подключились к этой поисковой работе. Они всячески помогают ему, поддерживают. Я заказывала документы по архивам, чтобы мне собрали информацию – это та часть работы, которую сам он сделать не может, – рассказала профессор.

Эдуардо интересуется дальнейшей судьбой возвращенных наград. Одной из них удалось примирить членов семьи, которые годами не общались друг с другом.

У отца было два сына. И как в сказке Ершова, они были разные. Один приличный человек, другой – алкоголик. Однажды второй продал семейную реликвию. И вот спустя годы, проделав большой путь, в том числе через океан, награда вернулась в семью, попав в руки второго брата.

Мексиканец признался Галине Гавриловне, что в итоге братья решили восстановить отношения – поговорить и простить друг другу ворох прежних обид.

Без трудностей перевода

Потом я поняла, что трогательное апрельское письмо Круза, которое нашел на его странице Саша, было как раз частью этой истории. Оно адресовано этим братьям.

«Дорогой Роман! Я надеюсь, что возвращение этой звезды принесет примирение в ваши семьи. Уверен, что ваш отец от всего сердца желал бы этого. Сходите вместе к нему на могилу и расскажите, что нашли одну из его наград. И его душа будет спокойнее в том мире. Пожалуйста, возложите на его могилу букетик весенних цветов от меня. Эдуардо Круз, с любовью из Мексики».









Потом выяснилось, что мой коллега знает испанский. Он предложил написать Крузу, чтобы пазл окончательно сложился. Единственное, что хотелось у него спросить, что все-таки подвигло заняться столь необычным благородным делом? И почему оно связано с нашей страной? Я подумала, что тут наверняка кроется какая-то личная история. Так и оказалось.

Проект «Вечный огонь» (так назвал его Круз) вырос из семейной истории одной его подруги из Ростова. Истории этой уже 12 лет. Круз подробно нам ее описал.

Девушка переехала в Мексику еще ребенком. Вскоре ее мать заболела раком, а отец ушел из семьи. После смерти женщины девочку усыновили друзья матери, которые заботились о ней, как о родной.

Перед смертью мама передала дочери коробочку и наказала хранить как самую большую ценность. Это была коллекция медалей. Девочка не сразу поняла, что это, но со временем узнала, что не одинока. Вместе с мамой на небесах о ней беспокоятся герои: бабушка Наталья, дедушка Костя и двоюродный дедушка Максим.

– Эта светлая история тронула меня. Я увидел, что на Украине, в Польше и Венгрии разрушаются памятники советским воинам, уничтожаются медали СССР. Более того – из них делается неонацистская атрибутика. Я очень переживал по этому поводу и решил сделать все, что от меня зависит, чтобы сохранить советские награды. В этом меня серьезно поддержали друзья из России, Украины, США и Латинской Америки, – написал Эдуардо.

Первый Орден Красной Звезды «№ 3522807» он вернул сыну солдата Аристарха Казанцева. А недавно отправил орден Отечественной войны «№ 1253502» с помощью консульства России в Мексике в музей-заповедник «Сталинградская битва» и до сих пор ищет родственников солдата Анатолия Славгородского (Орден Красной Звезды «№ 3442176»).

Он нашел много боевых наград Великой Отечественной не только в родной Мексике, но и в США, и в Никарагуа. Много продается в Киеве. Со временем Эдуардо мечтает восстановить историю каждой из них.









Вещи без ценника

У каждого из нас есть такая коробочка с чудесными вещицами. Открывая ее через много лет, начинаешь плакать или смеяться, потому что каждая мелочь как ниточка из прошлого, рождает целый ворох воспоминаний. Среди них есть и те, что передаются из поколения в поколение, что подкреплены семейными историями.

Миссия таких людей как Эдуардо намного шире, чем кажется. Они ненавязчиво напоминают вещах, которые мы часто упускаем из виду. Например, о том, что где-то по отдельности, а где-то объединившись, мы можем что-то менять. И даже когда нам грустно, нельзя допускать, чтобы какой-то искренний порыв остановился на нас. Это ведь несложно –пропустить его через себя как солнечный лучик. Так стираются границы между континентами, национальностями, даже между живыми и мертвыми. А еще Эдуардо напоминает о том, что есть вещи, которым нельзя назначать цену.