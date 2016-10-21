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«Будка» для Рыжика

21 октября 2016, 16:00 [«АН-онлайн», Анастасия АНТОХИНА ]

«Будка» для Рыжика

«Будка-Омск» – самое крупное в Омске сообщество волонтеров, оказывающих помощь бездомным животным. Любовь к котикам и собачкам они выражают не «мимимишными» постами в социальных сетях, а реальным делом. Подумайте только, за 9 лет работы добровольцы нашли дом 6 тысячам брошенных и потерянных четвероногих! О том, как животным ищут и находят крышу над головой, рассказала волонтер «Будки» Елена Олюнина.

– Елена, согласно известной пословице, человека встречают по одежке, а провожают по уму. А с животными происходит так же? Сначала люди влюбляются в мокрый нос и сверкающие глаза, а затем уже расспрашивают про характер? Или же для них первостепенно, как животное будет вести себя в новой семье?

– Есть такое понятие, как «пиарные фото». Их делают, например, журналисты для различных газет. Это красивые броские фотографии с выгодных ракурсов. Когда я вижу подобные снимки наших кошек и собак, иногда приходится звонить и просить сменить картинку. А происходит это вот почему... После таких публикаций люди часто находят нас и первое, что спрашивают: «Ой, а он на самом деле такой красивый? А у него правда такие глаза?». И как только узнают, что у котенка, допустим, нет одной лапки или поврежден глазик, на этом разговор заканчивается. Истории о том, как бездомыш был найден, что с ним случилось и как он чувствует себя сейчас, трогают далеко не всех потенциальных хозяев. Те, для кого это важно, проходят, скажем так, наш первичный отсев.

Есть у нас своя ежемесячная газета «Будка-Омск». Волонтеры распространяют ее по ветеринарным клиникам и магазинам. Мы рассказываем о питомцах, которые ищут крышу над головой, о мероприятиях с нашим участием, печатаем полезные материалы о животных. Здесь однажды была опубликована очень показательная история... Женщина из Германии, Аннет, увидела на сайте нашего сообщества информацию о том, что котенок Тошик ищет дом. Ее сердце дрогнуло, и она забрала себе маленький комочек из далекой Сибири даже после вердикта врачей, что вскоре Тошику придется ампутировать одну лапку.

– Была ли какая-то история спасения, возможно, особенная собака или кошка, которая тронула сильнее остальных?

– Таких историй у нас много. Не так давно я занималась спасением запертого в машине лабрадора. В Омске стала распространяться информация о собаке, которая уже месяц живет в машине. Наконец хозяина нашли. Я ему записку в автомобиль кинула, он все прочитал, понял, что нажил себе проблем с предприимчивыми волонтерами, и забрал собаку. Оказывается, хозяин лабрадора живет в частном доме. Сказал: «Простите, был неправ, собака машину охраняла».

Еще была история спасения Рыжика. Нашему волонтеру позвонила девушка и рассказала, что кот, которого мы совсем недавно ей отдали, провалился в шахту. Позже выяснилось, что он упал в огромную дыру в туалете. Там Рыжик пролежал 2 дня! Мы пытались спасти его, но даже не понимали, жив ли он, ведь высота, с которой упал кот, была очень приличная.

– Так Рыжик уцелел?

– Да, отделался лишь небольшим испугом. Пожилая женщина, хозяйка квартиры, на этаже которой застрял кот, отказывалась открывать дверь и волонтерам, и участковому. Объясняла это тем, что сосед, чей кот провалился к ней, недавно ее залил, тем самым испортив ремонт. Поэтому она будет только рада смерти кота! Лишь к полуночи совместными усилиями нам удалось уговорить ее открыть дверь.

А Рыжика у бывших хозяев мы, кстати, забрали. Решили, что их совместное проживание ничем хорошим точно не закончится.

– Ваш рассказ об этой женщине напомнил мне про догхантеров. Какая-то нездоровая жестокость... Как думаете, что движет такими людьми?

– Мне кажется, жестокость к животным говорит о глубоких внутренних проблемах. Это обиженные по какой-то причине люди.. Для догхантеров убийство стало неким культом, причем не только сама смерть животных, но и всеобщая огласка. Они в свое оправдание что только ни называют! И санитарные проблемы, и опасность, которую могут причинить бездомные животные. Только решение проблем так же глупо, как если б люди, пытающиеся спасти пешеходов от наездов на них автомобилистов, сжигали бы все машины.

– А если отлавливать бездомных животных и отдавать их на попечение в приюты? Это предложение из ряда нереальных? Вообще, как вы оцениваете ситуацию с приютами в России?

– Ситуация очень двусмысленная. Есть регионы, где существуют муниципальные приюты, и, с одной стороны, это здорово, потому что невозможно все сделать волонтерскими силами. И по закону положено, чтобы животные, которые представляют опасность для жителей, не оставались на улице. Двусмысленность заключается в том, что происходит разворовывание денег в муниципальных приютах.

В Омске, к сожалению, есть всего один приют, он общественный и никем не финансируется, кроме граждан. Он буквально захлебывался в собаках и на следующий тендер уже не вышел. Тогда тендер взяла коммерческая организация, и, естественно, произошло то же самое, что и в Москве, когда собак оттуда вывозили трупами. И потом всех выживших отправили, опять же, в этот бедный общественный приют.

– А если так же собраться неравнодушными людьми и самим создать приют?

– Своими силами поднять приют катастрофически тяжело, потому что волонтер – это человек, который помимо благотворительности имеет основную работу, благодаря ей он и живет. И после 8-часового рабочего дня очень сложно руководить приютом.

Летом мы проводили эко-пикник. Я была куратором акции, и, естественно, что мой номер телефона везде опубликовали. Всю неделю мне звонили люди и спрашивали... нет, не про мероприятие и не про то, чем нам помочь, а про то, как отдать нам своих животных. С одной стороны, ничего удивительного. А с другой, печально, потому что услышав слово «волонтер» от человека начинают слишком много требовать и ждать.

Вообще, я всегда советую повесить объявление в подъезде со словами: «Уважаемые соседи, ищем новых хозяев для животного. С его обустройством в новом доме поможем». Это, кстати, хорошо срабатывает.

– А у вас есть животные?

– У меня две кошки и два кота. Больше, к сожалению, квартирка не вмещает. Я кошатница, с собачками не получается. Вот, видите, который час, а я до сих пор на работе.

Буквально вчера кормила кошку у подруги, а рядом с ее домом бегает море котов. Мне приглянулся один: по опыту, мы его могли бы очень быстро пристроить. Я захотела его сфотографировать и поманила, так ко мне кинулась целая толпа котов! От этого просто дрожь в сердце. Понимаешь сразу, как все они хотят домой. Есть, конечно, «самодостаточные» животные, которым хватает того, что им иногда дают вкусняшку на улице. А есть те, у которых прямо в глазах читается, что им очень нужен дом.

– Елена, почему вы не зарегистрируете сообщество как юридическое лицо? Тогда вы, например, сможете участвовать в грантовых конкурсах и больше бездомышей обретут крышу над головой.

– Я согласна, что регистрация даст гораздо больше возможностей в работе, но это еще более серьезная форма отчетности и ответственности даже для самих себя. Беда в том, что официальность сразу снизит нашу эффективность. Сегодня наша команда – это люди, взаимоотношения с которыми основаны лишь на доверии, а не на документах в налоговой, благодаря чему можно быстро реагировать на происшествия, быстро искать и выделять деньги, организовать мероприятия, не задумываясь о каких-то официальных разрешениях. Как обычным гражданам нам проще. Если мы официально зарегистрированный фонд, будет большой проблемой оказать, к примеру, экстренную помощь. Даже договор с клиникой на оказание услуг потребует немалых временных затрат.

Конечно, «Будке-Омск», как и каждому сообществу, есть куда расти, но команда наших волонтеров уже сделала, казалось бы, невозможное для многих бездомных животных повседневной домашней явью.

 

Сообщество «Будка-Омск» вошло в число лучших социальных инициатив Сибирского федерального округа, презентованных на форуме «Сообщество» в Омске. По совместной программе Общественной палаты России и газеты «Аргументы недели» проект получает информационную поддержку в рубрике «Сможем вместе!».

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