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Творчество продлевает жизнь и связывает века…

14 октября 2016, 12:34 [«АН-онлайн», Мария ЕЛКИНА ]

Творчество продлевает жизнь и связывает века…

Октябрь традиционно начинается с Международного дня пожилых людей. Какой подарок можно преподнести в такой день? Конфетки-бараночки, конечно, хорошо, но лучше не дать почувствовать себя пожилым… Показать нестандартную старость. Ту, которая не укладывается в привычные форматы. Такой подарок преподнесли участникам и гостям октябрьского фестиваля «Веков связующая нить». Он организован Международным общественным Фондом защиты человеческого достоинства и безопасности и проводится в столице уже четвертый год.

Фольклор – снова в тренде

На сцене Московского губернского театра собралось порядка 250 творческих личностей преклонного возраста из разных уголков России, стран СНГ и Восточной Европы. Поддержать их пришло более тысячи зрителей – пенсионеров из Москвы и области.

Участники, которых язык не повернется назвать стариками, задорно поют и пляшут, играют на народных инструментах и даже сами расшивают свои костюмы традиционными узорами. Кстати, многие из них хоть и пенсионного возраста, но продолжают трудиться. Неудивительно, что в этот день Московский губернский театр превратился в сердце фольклорной жизни страны.

От заводных песен и плясок гостям стало жарко, хотелось танцевать не только в зрительном зале, но и в фойе театра, где участники «разминались», радуя гостей перед началом концерта и в антракте. Они приглашали в хоровод, предлагали вместе исполнить знакомые каждому песни, охотно фотографировались в роскошных костюмах.

Эти бабушки и дедушки – настоящие хранители истории. Они не только поют, но и передают новым поколениям уникальные традиции, зародившиеся в разных уголках страны. Те, которые завещаны им от бабушек и прабабушек. 

Творчество продлевает жизнь – этот посыл не раз звучал со сцены. Любовь к своему делу, увлеченность и бесконечная вера в то, что каждая песня не исчезнет, а найдет своего зрителя и останется жить в наших сердцах – вот действенный рецепт от сварливости, уныния и грусти, которые несправедливо считаются привычными атрибутами старости. 

Песня как завещание 

Закулисные разговоры с артистами в очередной раз доказали истину, что талантливый человек талантлив во всем. Они знают десятки колыбельных и с любовью поют их своим внукам. Умеют накрыть хлебосольный стол, провести свадебный обряд в традициях своего края и даже расшить платье дочери-невесты бисером.

Своим творчеством они доказали и то, что фольклорные песни – это не что-то забытое, далекое, устаревшее, это колоссальный багаж знаний целых поколений наших предков, на долю которых выпали самые разные испытания. Но при этом каждая композиция заряжена исключительно положительными эмоциями, вдохновляет и заставляет верить. За многие годы имена авторов песен стерлись – они стали народными, но каждая из них – дорогой, выстраданный подарок, послание через века. 

Многие артисты уже зарекомендовали себя на московской сцене, в частности, в рамках уникального проекта «Битва хоров». Для некоторых коллективов этот выход на столичную сцену был дебютом. «Визитными карточками» фестиваля можно назвать композиции «Я не думала сегодня угореть» и «Сибирская Матяня» – они исполняются в круговом танце, который является прообразом современного «баттла». 

Со сцены звучали не только народные, но и авторские песни Московской, Тверской и Курской областей. Зрители узнали татарские, мордовские и удмуртские напевы, а заграничные гости познакомили с сербскими и болгарскими песнями. Не оставили равнодушными сибирские частоговорки, обрядовые и храмовые песни и различные попурри. 

«Мы не встретим старость дома…»

Фестиваль был организован при поддержке Московской областной общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья», Ассоциации по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов, при содействии Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». 

– Наш фестиваль приобрел статус международного – в нем приняли участие представители старшего поколения из девяти государств. Это активные люди, которые поддерживают свои культурные традиции, их девиз – «Мы не встретим старость дома». Это лейтмотив фестиваля. Когда смотришь на его участников, хочется жить, поэтому нашим мероприятием мы хотим поддержать их, чтобы они еще долгие годы оставались столь же активными, радовали зрителя и передавали традиции молодежи», – отметил президент Ассоциации организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов, председатель Правления московской областной общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Валерий Родионов.

Участница Хора русской песни Дворца культуры «Яуза» из города Мытищи Московской области Наталья Иванова поет не только на сцене. Она преподает в подмосковной школе изобразительное искусство и на уроках подбадривает учеников песнями.

– Нашему коллективу больше 35 лет. Благодаря подобным событиям молодежь приобщается к культуре нашего народа. Мы убеждаемся, что народную песню в нашей стране любят. Когда мы выступаем на уличных фестивалях, пляшут все, в том числе молодежь. Все участники нашего коллектива пенсионного возраста, но многие продолжают работать.  Я, например, преподаю изобразительное искусство в школе. Некоторые частушки на злободневные темы, которые вошли в наш репертуар, услышала от своих учеников. Длинные стихотворения  младшеклассникам запомнить тяжело, а рассказать о том, что волнует в хлестком формате частушки – интересно и очень весело, – поделилась Наталья Иванова.

Многие коллективы могли посоперничать с прославившимися на весь мир «Бурановскими бабушками». Быть может, скоро самым ярким представителям удастся найти талантливого продюсера. 

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