Университет ОП РФ снова принимает студентов

В конце ноября для представителей некоммерческих организаций пройдет третий обучающий курс от Университета Общественной палаты России. Он будет посвящен лидерам общественного мнения. Программа построена на основе ключевых характеристик настоящего лидера – это авторитет в определенной сфере деятельности, публичность и харизма, активная жизненная позиция, широкая сеть контактов.

Для «студентов-третьекурсников» предусмотрены самые разные форматы работы. В частности, в рамках индивидуальных консультаций за 30 минут они смогут получить обратную связь от ключевых экспертов некоммерческого сектора и найти себе ментора. В ходе тернинг-викторины проверят навыки эффективной работы с командой и получат рекомендации по тому, как выстраивать внутреннюю коммуникацию. А на «ток-шоу» научатся успешно продвигать свой проект.

«Специальная сессия поможет создать идеальное описание своего проекта для внешней аудитории и презентовать его экспертам, а в рамках нетворкинг-сессии «НКО-баттл» у участников будет возможность расширить полезные контакты», — рассказал о программе Университета секретарь ОП РФ Александр Бречалов.

Третий курс Университета ОП РФ пройдет с 25 по 27 ноября и станет последним в этом году. На площадке Корпоративного университета Сбербанка соберутся 230 гражданских активистов и представителей НКО.