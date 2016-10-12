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#МарафонДобрыхДел начинается с тебя!

12 октября 2016, 15:00 [ «АН-онлайн» ]

#МарафонДобрыхДел начинается с тебя!

Общественная палата РФ запустила всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел. Главная цель марафона – вдохновить каждого на добрые поступки и показать, что позитивные изменения нашей реальности зависят он нас самих.

«Два года подряд во всех федеральных округах страны проходят форумы активных граждан «Сообщество». На них приезжают десятки тысяч людей, которые своей активностью и упорством добиваются изменений к лучшему на уровне муниципалитетов, городов, регионов. И задача нашей акции – привлечь внимание обычных людей к подобному опыту, показать, что все хорошие и добрые дела в первую очередь начинаются с нас самих», – рассказывает инициатор проекта, член ОП РФ Елена Сутормина.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте добродела.рф. После этого вы получите на электронную почту письмо с заданием. Выполнив его, необходимо выложить фото- или видеоподтверждение на странице акции и в своих социальных сетях с хэштегом #МарафонДобрыхДел.

«Мы специально выбрали своего рода игровой формат, потому что с помощью таких форм можно привлечь внимание большего числа людей, и в хорошем смысле «зарядить» их на такую активность. По итогам мы наградим лучших участников ценными подарками и призами. А победитель получит билет в любую точку России», – пообещала Елена Сутормина.

Отметим, что проект организован совместно с «Роспатриотцентром», «Ассоциацией волонтерских центров» и «Российским фондом мира» при поддержке Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». Итоги акции будут подведены 4 ноября на финальном форуме активных граждан «Сообщество», который состоится в Москве.

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