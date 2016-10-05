Известные писатели передали свои гонорары за книгу фонду «Арифметика добра»

6 октября в Московском Доме книги состоится презентация благотворительного сборника рассказов «Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве», куда вошли произведения Дины Рубиной, Юрия Полякова, Павла Санаева. Сборник выпущен в поддержку детей-сирот – большинство его авторов передали свои гонорары в пользу подопечных фонда «Арифметика добра».

Сборник состоит из рассказов 47 талантливых писателей современности. Это невыдуманные истории о детстве авторов: трогательные рассказы о миллиарде пятерок и бабушке Наташе, о «душе» баклажана, короле с клюкой и первом бое тимуровца, о первых победах и первых неудачах, о детской памяти, надеждах и мечтах.

«Мы рады, что большинство писателей, рассказавших о своем детстве, поддержали идею помощи детям, – говорит Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» и один из авторов сборника. – Сегодня, когда культа семьи не существует, обществу особенно важно обратить внимание на детей, напомнить себе, что мы, взрослые, за них в ответе. Ребенок не может вырасти счастливым и успешным без семьи. Статистика неумолима – 90% выпускников детских домов не способны социализироваться и адаптироваться к жизни, многие из них погибают. Наш фонд оказывает содействие в семейном устройстве сирот. За полтора года существования клуба «Азбука приемной семьи» уже более 100 детей обрели родителей».

6 октября в 18.00 в Литературном кафе Московского Дома книги (ул. Новый Арбат, д.8., 2 эт.) представят сборник и ответят на вопросы читателей Мария Метлицкая, Павел Санаев, Ксения Драгунская, Валерий Попов, Роман Волков, Юрий Нечипоренко, Татьяна Веденская, Маша Трауб, Александр Дорофеев, Андрей Звонков, Екатерина Неволина, Татьяна Алюшина, Владимир Сотников, Диана Машкова, Елена Нестерина, Ирина Горюнова, Андрей Коровин, Роман Сенчин и Ася Гусева.