Успейте зарегистрироваться на забег 5275!
27 сентября 2016, 16:35 [ «АН-онлайн» ]
2 октября 2016 года на ВДНХ стартует пятый благотворительный забег на 1/8 классического марафона 5275 метров в пользу подопечных фондов «Линия жизни» и «Дорога вместе». Регистрация участников идет полным ходом и продлится до 28 сентября включительно.
Благотворительные фонды объединились неколько лет назад, чтобы создать эту замечательную традицию и предоставить возможность каждому совместить полезный для здоровья бег с добрыми делами.
Для всех участников от 14 лет и старше будут организованы забеги на двух дистанциях: традиционная, протяженностью 5275 м, и в два раза длиннее – 10 550 м. Дети от 7 до 13 лет смогут попробовать свои силы в забеге на 1000 м.
Для участия нужно сначала выбрать дистанцию, зарегистрироваться и внести пожертвование в размере 1300 рублей. В стартовом комплекте бегуны получат футболку, стартовый номер и медаль.
График мероприятия:
09:00 – Открытие стартово-финишного городка
09:30 – Торжественное открытие Благотворительного Забега 5275
09:45 - Разминка для участников
10:00 – Детский старт на 300 м (до 6 лет)
10:20 – Забег на 1000 метров (дети от 7до 13 лет)
10:35 – Награждение победителей Забега на 1000 метров
10:50 – Построение на старт бегунов на 5275 и 10 550 метров
11:00 – Забеги на 5275 и 10 550 метров
12:00 – Награждение победителей Забега 5275
12:20 – Награждение по номинациям
12:30 – Закрытие мероприятия, официальная часть
13:00 – Окончание мероприятия
Как добраться:
Забег 5275 проходит на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ). До стартового городка, который находится на площади у ракеты-носителя «Восток», можно дойти пешком от станций метро «ВДНХ» или «Ботанический сад».