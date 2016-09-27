Успейте зарегистрироваться на забег 5275!

2 октября 2016 года на ВДНХ стартует пятый благотворительный забег на 1/8 классического марафона 5275 метров в пользу подопечных фондов «Линия жизни» и «Дорога вместе». Регистрация участников идет полным ходом и продлится до 28 сентября включительно.

Благотворительные фонды объединились неколько лет назад, чтобы создать эту замечательную традицию и предоставить возможность каждому совместить полезный для здоровья бег с добрыми делами.

Для всех участников от 14 лет и старше будут организованы забеги на двух дистанциях: традиционная, протяженностью 5275 м, и в два раза длиннее – 10 550 м. Дети от 7 до 13 лет смогут попробовать свои силы в забеге на 1000 м.

Для участия нужно сначала выбрать дистанцию, зарегистрироваться и внести пожертвование в размере 1300 рублей. В стартовом комплекте бегуны получат футболку, стартовый номер и медаль.

График мероприятия:

09:00 – Открытие стартово-финишного городка

09:30 – Торжественное открытие Благотворительного Забега 5275

09:45 - Разминка для участников

10:00 – Детский старт на 300 м (до 6 лет)

10:20 – Забег на 1000 метров (дети от 7до 13 лет)

10:35 – Награждение победителей Забега на 1000 метров

10:50 – Построение на старт бегунов на 5275 и 10 550 метров

11:00 – Забеги на 5275 и 10 550 метров

12:00 – Награждение победителей Забега 5275

12:20 – Награждение по номинациям

12:30 – Закрытие мероприятия, официальная часть

13:00 – Окончание мероприятия