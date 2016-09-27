Улыбка для ОРБИ

Каждые две секунды в мире происходит инсульт. Треть пострадавших обращаются за помощью сутки спустя, теряя драгоценное время из-за неумения распознать симптомы. Такую статистику непросто переломить. Но в России изменить ситуацию пытается фонд ОРБИ.

Наш корреспондент Анастасия Антохина беседует с директором по развитию фонда Екатериной МИЛОВОЙ.

– Екатерина, расскажите, как появился ОРБИ?

– Это личная история нашего учредителя Дарьи Лисиченко. Инсульт с тяжелыми последствиями случился у ее отчима. Благодаря заботе близких его жизнь удалось продлить еще на семь лет. Но далеко не у всех семей есть возможность проводить полноценную реабилитацию на дому. Поэтому мама Дарьи решила помогать и организовала Общество Родственников Больных Инсультом – ОРБИ. Совершенно разные люди, которых коснулась одна и та же беда, начали общаться друг с другом, делиться опытом, потому что инсульт – это такая болезнь, которая выбивает из колеи всю семью сразу. Надо и работать, и постоянно ухаживать за больным, фактически подчинив ему всю свою жизнь. И сочетать это катастрофически тяжело.

Через какое-то время общество выросло, превратилось в фонд. Сейчас в нашей команде семь человек.

– Нужны ли вам волонтеры или вы останавливаетесь исключительно на профессионалах?

– Нам нужны интеллектуальные волонтеры. Например, способные оказать юридическую помощь нашим подопечным. 80% звонков в фонд происходит в тот момент, когда люди растеряны, ведь им никто нигде не объясняет, что можно получить инвалидность, технические средства, те же памперсы... Люди выходят из больницы на руках, скажем так, со взрослым ребёнком, потому что человек часто обездвижен, не может говорить. Чем дальше от Москвы, тем, конечно, помочь сложнее.

Также всегда востребованы волонтеры-дизайнеры: они помогают делать социальную рекламу. Мы хотим, чтобы случаев инсульта стало меньше, а это возможно, если люди будут хорошо проинформированы. С самого раннего возраста ребенок уже должен знать симптомы инсульта. Мы размещали рекламу в метро и получили много отзывов. Нам говорили, что раньше просто проходили мимо человека, которому становилось плохо, думая, что он, скорее всего, пьян. А теперь знают, что это может быть инсульт и нужно срочно вызывать скорую.









– Ваш социальный ролик даже в кинотеатрах показывали...

– Да, это реклама с нашим хорошо узнаваемым человечком.

– А что нужно сделать, чтобы фонд помог?

– Смотря какая помощь требуется. Если информационная, то нам достаточно просто позвонить. Также у нас есть школа ухода, в которую могут прийти родственники. Она функционирует более чем в 20 регионах России. Мы оказываем и адресную помощь: собираем деньги на реабилитацию. Для этого необходимо предоставить нам подтверждающие документы. Но, честно говоря, процесс сбора средств всегда продвигается очень трудно, так как мы поддерживаем в основном взрослых. А помощь взрослым в России не особо популярна.

– Я знаю, что у вас есть детская программа «Коробка храбрости». Неужели инсульт может случиться и у детей?

– Инсульт может произойти в любом возрасте, даже внутриутробно. К счастью, у детей он не так распространен. Но все же случается.

Что касается «Коробки храбрости», то мы стараемся поддерживать не только деток после инсульта, а любых маленьких пациентов неврологических отделений. Мы же не будем делить их на детей «с нашей проблемой» и детей с «не нашей проблемой». Когда ребята идут на процедуры, они получают игрушку «за храбрость». Это поднимает их «боевой дух» и очень помогает сотрудникам, которым легче делать инъекции маленьким храбрецам.

– В России тысячи благотворительных фондов. Как считаете, почему проблемой инсультов занимаетесь только вы?

– Вы знаете, люди недооценивают инсульт. Думают, это что-то вроде гриппа, только случается у всех в старости. К сожалению, инсульт с каждым годом молодеет. Если раньше он и вправду чаще встречался у пожилых, то сейчас большинству наших подопечных от тридцати до сорока, это социально активное население.

Мы привыкли лечиться какими-то народными методами или брать таблетки у соседей, даже скорую вызвать боимся. А злейший враг инсульта – время. Если человека не доставить в больницу в течение 4,5 часов после инсульта, то последствия для мозга могут быть необратимыми. Поэтому в наших программах красной линией идет информационная составляющая. Например, мы придумали проект «Напиток за улыбку». Чтобы получить стаканчик, нужно произнести свое имя, улыбнуться и дотянуться руками до окошка выдачи, расположенного выше обычного. Таким образом человек запоминает три симптома инсульта: если он не может улыбнуться, произнести свое имя и поднять одновременно обе руки, надо немедленно вызывать скорую!