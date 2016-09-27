Улыбка для ОРБИ

СРОЧНО
|14:15  Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве |12:47  Завершился 8-й тур РФПЛ |12:38  В киевских магазинах "Рошен" ищут мины |11:50  Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку |11:27  Емельяненко посетит Кубок России по ММА |11:27  Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет |11:15  В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь |10:45  Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта |07:25  Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки |07:06  Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах |06:53  Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб |26.09 23:08  Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы |26.09 22:33  Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии |26.09 22:18  ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний |26.09 21:57  В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО) |26.09 21:16  В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца |26.09 19:31  Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован |26.09 17:47  Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват" |26.09 17:23  В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному |26.09 17:17  В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику |26.09 16:45  В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея |26.09 16:17  В Башкирии пенсионер накинулся с ножом на попытавшихся его спасти подростков |26.09 15:52  Лавров: похоже, армия США не слушается Обаму |26.09 15:35  Кремль назвал неприемлемым тон заявлений Британии и США по Сирии |26.09 13:10  В Таиланде скончался еще один российский турист |26.09 12:04  Сборная Европы вышла в финал Кубка мира по хоккею |26.09 11:47  Барак Обама: за время президентства я стал чаще материться |26.09 11:09  Евросоюз - Киеву: не будете слушаться, отключим газ! |26.09 11:03  ЦБ намерен на треть сократить число микрофинансовых организаций |26.09 10:50  Петр Порошенко открыто назвал президента США самым главным

// Новости и анонсы

Проект "Профилактика социального сиротства" ищет волонтеров

Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" приглашает волонтеров в команду проекта…>>

«Арифметика добра» зовет на Московский марафон

25 сентября пройдет Московский марафон – одно из ожидаемых «беговых» событий года. Это…>>

Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» дает слово детям

15 сентября Экспертный совет Всероссийского Конкурса дневников приёмных семей «Наши…>>

Упсала-Цирк открывает новый сезон

Внимание, гости и жители Петербурга! Лауреат Премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк начинает…>>

Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

Совсем недавно лауреат Национальной Премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Близко…>>

Фонд «Арифметика добра» выпустил ролик о значимости наставников

Релиз приурочен к старту нового образовательного курса «Наставник» в рамках главной…>>

"Добрый Ватрушкин" поделится добротой в Оренбурге

11 сентября в Оренбурге состоится благотворительный кулинарный фестиваль. Организаторы…>>

Профессиональные наставники по чтению ищут волонтеров

Организация профессиональных наставников по чтению объявляет набор добровольцев, готовых…>>

Приемные семьи поделятся своими историями

Меньше недели остаётся для подачи работ на Второй Всероссийский конкурс дневников приёмных…>>

«Миссия» добрых дел отмечает 12-летний юбилей

30 августа 2016 года благотворительный фонд «Миссия» отметил двенадцатый день рождения. За это…>>

300 семей из сельских районов Республики Алтай готовы к 1 сентября

Накануне 1 сентября по итогам детского благотворительного фестиваля «Солоны» гуманитарную…>>

Пермяки помогают детям собраться в школу

Лауреат премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Я помогаю детям» проводит ежегодную…>>

В Общественной Палате обсудили ход реформы детских домов

25 августа 2016 года в Общественной палате РФ прошло второе онлайн-совещание с региональными…>>

Компаниям предлагают отказаться от сувениров в пользу благотворительности

Крупные компании тратят многомиллионные бюджеты на заказ и производство сувенирной…>>

Planeta.ru выпустила первое в России пособие по краудфандингу

Книга содержит практические рекомендации по запуску и продвижению проектов, которые…>>

Забег «Достигая цели» пройдет на ВДНХ

Регистрационные взносы участников забега будут переданы на оплату операции 17-летней Ани…>>

Фестиваль волонтеров пройдет в саду «Эрмитаж»

30 июля состоится второй ежегодный фестиваль волонтерских организаций, где они расскажут…>>

«Улица Доброты» приглашает всех желающих в Рязань

30 июля в сквере Рязанского кремля состоится семейный фестиваль «Улица Доброты». В этом году…>>

ОП РФ продолжает обучать лидеров НКО эффективному руководству

100 руководителей некоммерческих организаций вновь побывали в роли студентов, проходя…>>

//Сможем вместе

Улыбка для ОРБИ

27 сентября 2016, 14:44 [«АН-онлайн», Анастасия АНТОХИНА ]

Улыбка для ОРБИ

Каждые две секунды в мире происходит инсульт. Треть пострадавших обращаются за помощью сутки спустя, теряя драгоценное время из-за неумения распознать симптомы. Такую статистику непросто переломить. Но в России изменить ситуацию пытается фонд ОРБИ.

Наш корреспондент Анастасия Антохина беседует с директором по развитию фонда Екатериной МИЛОВОЙ.

– Екатерина, расскажите, как появился ОРБИ?

– Это личная история нашего учредителя Дарьи Лисиченко. Инсульт с тяжелыми последствиями случился у ее отчима. Благодаря заботе близких его жизнь удалось продлить еще на семь лет. Но далеко не у всех семей есть возможность проводить полноценную реабилитацию на дому. Поэтому мама Дарьи решила помогать и организовала Общество Родственников Больных Инсультом – ОРБИ. Совершенно разные люди, которых коснулась одна и та же беда, начали общаться друг с другом, делиться опытом, потому что инсульт – это такая болезнь, которая выбивает из колеи всю семью сразу. Надо и работать, и постоянно ухаживать за больным, фактически подчинив ему всю свою жизнь. И сочетать это катастрофически тяжело.

Через какое-то время общество выросло, превратилось в фонд. Сейчас в нашей команде семь человек.

– Нужны ли вам волонтеры или вы останавливаетесь исключительно на профессионалах?

– Нам нужны интеллектуальные волонтеры. Например, способные оказать юридическую помощь нашим подопечным. 80% звонков в фонд происходит в тот момент, когда люди растеряны, ведь им никто нигде не объясняет, что можно получить инвалидность, технические средства, те же памперсы... Люди выходят из больницы на руках, скажем так, со взрослым ребёнком, потому что человек часто обездвижен, не может говорить. Чем дальше от Москвы, тем, конечно, помочь сложнее.

Также всегда востребованы волонтеры-дизайнеры: они помогают делать социальную рекламу. Мы хотим, чтобы случаев инсульта стало меньше, а это возможно, если люди будут хорошо проинформированы. С самого раннего возраста ребенок уже должен знать симптомы инсульта. Мы размещали рекламу в метро и получили много отзывов. Нам говорили, что раньше просто проходили мимо человека, которому становилось плохо, думая, что он, скорее всего, пьян. А теперь знают, что это может быть инсульт и нужно срочно вызывать скорую.

– Ваш социальный ролик даже в кинотеатрах показывали...

– Да, это реклама с нашим хорошо узнаваемым человечком. 

– А что нужно сделать, чтобы фонд помог?

– Смотря какая помощь требуется. Если информационная, то нам достаточно просто позвонить. Также у нас есть школа ухода, в которую могут прийти родственники. Она функционирует более чем в 20 регионах России. Мы оказываем и адресную помощь: собираем деньги на реабилитацию. Для этого необходимо предоставить нам подтверждающие документы. Но, честно говоря, процесс сбора средств всегда продвигается очень трудно, так как мы поддерживаем в основном взрослых. А помощь взрослым в России не особо популярна.

– Я знаю, что у вас есть детская программа «Коробка храбрости». Неужели инсульт может случиться и у детей?

– Инсульт может произойти в любом возрасте, даже внутриутробно. К счастью, у детей он не так распространен. Но все же случается.

Что касается «Коробки храбрости», то мы стараемся поддерживать не только деток после инсульта, а любых маленьких пациентов неврологических отделений. Мы же не будем делить их на детей «с нашей проблемой» и детей с «не нашей проблемой». Когда ребята идут на процедуры, они получают игрушку «за храбрость». Это поднимает их «боевой дух» и очень помогает сотрудникам, которым легче делать инъекции маленьким храбрецам.

– В России тысячи благотворительных фондов. Как считаете, почему проблемой инсультов занимаетесь только вы?

– Вы знаете, люди недооценивают инсульт. Думают, это что-то вроде гриппа, только случается у всех в старости. К сожалению, инсульт с каждым годом молодеет. Если раньше он и вправду чаще встречался у пожилых, то сейчас большинству наших подопечных от тридцати до сорока, это социально активное население.

Мы привыкли лечиться какими-то народными методами или брать таблетки у соседей, даже скорую вызвать боимся. А злейший враг инсульта – время. Если человека не доставить в больницу в течение 4,5 часов после инсульта, то последствия для мозга могут быть необратимыми. Поэтому в наших программах красной линией идет информационная составляющая. Например, мы придумали проект «Напиток за улыбку». Чтобы получить стаканчик, нужно произнести свое имя, улыбнуться и дотянуться руками до окошка выдачи, расположенного выше обычного. Таким образом человек запоминает три симптома инсульта: если он не может улыбнуться, произнести свое имя и поднять одновременно обе руки, надо немедленно вызывать скорую!

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Сможем вместе

Улыбка для ОРБИ

Улыбка для ОРБИ

Каждые две секунды в мире происходит инсульт. Треть пострадавших обращаются за помощью сутки спустя, теряя драгоценное время из-за неумения распознать симптомы. Такую статистику непросто переломить. Но в России изменить ситуацию пытается фонд ОРБИ.

//Экономика

Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет

Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, но при этом вырос курс рубля, - чудо? Специалисты говорят, что в чудеса верить не надо, все объяснимо…

//Политика

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Лидер ЛДПР федерального уровня Владимир Жириновский не захотел изменить статус на региональный и уступил свой депутатский мандат в Саратовскую городскую думу соратнику по партии Антону Ищенко.

//Образование

Ольга Васильева рассказала, какой будет зарплата учителей

Ольга Васильева рассказала, какой будет зарплата учителей

Еще один проект реформ описала на совещании с региональными министрами глава Минобрнауки Ольга Васильева, рассказав о примерных положениях единой отраслевой системы оплаты труда школьных педагогов.

//Общество

Лучший город для шопинга - Самара, а не Милан или Париж

Лучший город для шопинга - Самара, а не Милан или Париж

Самара заняла почетную третью строчку в международном рейтинге консалтинговой компании Knight Frank среди городов с населением больше миллиона и с наиболее обеспеченными и качественными торговыми площадями.

//Общество

В Кремле отказались анонсировать отставку главы ГУЭБиПК Курносенко

В Кремле отказались анонсировать отставку главы ГУЭБиПК Курносенко

Возможная отставка главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрея Курносенко, растиражированная СМИ, обрастает противоречивыми сведениями.

//Криминал

Убийца бывшего следователя СКР сам сдался полиции

Убийца бывшего следователя СКР сам сдался полиции

Убийца известного иркутского адвоката, бывшего сотрудника СКР по Иркутской области Дмитрия Васькова явился с повинной в отделение полиции, спустя несколько часов после совершения преступления.

//Авто

Lada Vesta попала в топ самых продаваемых авто в Европе

Lada Vesta попала в топ самых продаваемых авто в Европе

Российский седан Lada Vesta в европейский топ попал впервые, став одним из самых продаваемых авто в странах Европы. Агентство "Автостат" сообщает, что за 8 месяцев в Европе продано 33 154 автомобиля этой марки.

//Криминал

Связанная и удушенная воспитательница полдня пролежала в съемной квартире

Связанная и удушенная воспитательница полдня пролежала в съемной квартире

Тело 27-летней Евгении З. обнаружила соседка по съемной квартире, спустя почти 12 часов после убийства. Женщина с бигудями на голове была полуобнажена, руки связаны скотчем, а на шее затянут шнур от удлинителя.

//Общество

Соединить Крым и Сочи поможет бизнес

Соединить Крым и Сочи поможет бизнес

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк надеется, что между Сочи и Крымом в скором времени появится морское сообщение.

//В мире

Станция киевского метрополитена треснула пополам

Станция киевского метрополитена треснула пополам

Многометровая трещина поделила станцию метро “Героев Днепра” в Киеве на две части. Многие пассажиры опасаются находиться внутри. Трещина могла появиться из-за ведущегося рядом строительства.

//Новости ADWILE

//Общество

Прокуратура Свердловской области подала в суд на магазины за минимальный чек

Прокуратура Свердловской области подала в суд на магазины за минимальный чек

Прокуратура Екатеринбургской области подала в суд на сеть магазинов "Светофор", где покупателям предлагалось приобрести товары на сумму не менее 300 рублей. В иске указаны города Арамиль и Сысерть.

//Происшествия

Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве

Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве

В московском метро на станции «Охотный ряд» упал на рельсы молодой человек, приехавший из Белоруссии. Сообщается, что он оступился из-за головокружения и получил сотрясение мозга, но остался жив.

//Здоровье

Чеченских врачей будут обучать в Японии

Чеченских врачей будут обучать в Японии

Минздрав Чечни 27 сентября подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшими центрами Японии в области лечения онкологии и кардиологии, сообщает министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

//Общество

Достанется ли скифское золото Крыму?

Достанется ли скифское золото Крыму?

Судьба скифского золота, на которое в равной мере претендуют Украина и Крым, решится в международном суде. 5 октября Городской суд Амстердама начнет слушания по этому затянувшемуся делу. .

//Шоу-бизнес

Бывшая участница “Дом-2” будет судиться с проектом из-за публикации интимного видео

Бывшая участница “Дом-2” будет судиться с проектом из-за публикации интимного видео

Видеозапись, на которой обнаженная экс-участница проекта “Дом-2” Элина Камирен исполняет эротический танец, было выложено на сайте проекта и мгновенно распространилось в социальных сетях.

//Армия

Северная Корея заявила, что ядерное оружие у нее почти готово

Северная Корея заявила, что ядерное оружие у нее почти готово

В пресс-релизе посольства КНДР в России, поступившем в СМИ, говорится, что разработка в стране ядерного оружия «в основном завершена». Пхеньян уверяет, что закончил необходимые исследования в этой области.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

В Петербурге парень в наушниках не услышал поезд

В Петербурге парень в наушниках не услышал поезд

В Петербурге на пешеходном переходе у железнодорожной станции Новая Деревня поезд насмерть сбил парня, который слушал музыку в наушниках. Эксперты подтвердили: пешеход просто не услышал поезда из-за музыки.

//Криминал

В Улан-Удэ неизвестные застрелили бывшего следователя СКР

В Улан-Удэ неизвестные застрелили бывшего следователя СКР

В центре Улан-Удэ на территории хостела в салоне черного автомобиля Mersedes был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Убитым оказался житель Иркутска Дмитрий Васьков, бывший следователь СКР.

//Спорт

Завершился 8-й тур РФПЛ

Завершился 8-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над «Томью» со счётом 2:1 завершился 8-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги. В отличие от казанской команды, лидеры чемпионата России в завершившемся туре очки потеряли.

//Происшествия

В киевских магазинах "Рошен" ищут мины

В киевских магазинах "Рошен" ищут мины

Третье за две недели сообщение о минировании в Киеве всех магазинов фабрики «Рошен», принадлежащей президенту Порошенко, поступило в правоохранительные органы. Они временно закрыты для проверки угрозы.

//Общество

В Дрездене взрывают мусульман?

В Дрездене взрывают мусульман?

Взрывы перед мечетью и конгресс-центром прогремели вчера, 26 сентября вечером в Дрездене (Германия). Жертв нет, ответственность за теракты никто на себя не взял, основная версия полиции - ксенофобия.

//Криминал

В Кировской области пенсионерка была жестоко убита своей нетрезвой гостьей

В Кировской области пенсионерка была жестоко убита своей нетрезвой гостьей

В поселке Большевик Кировской области сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство 82-летней женщины, чье тело было обнаружено в собственной квартире. Причиной оказалась ссора.

//Новости партнеров

//Образование

Минобрнауки РФ планирует ввести в 2017 году устное ЕГЭ по русскому языку

Минобрнауки РФ планирует ввести в 2017 году устное ЕГЭ по русскому языку

Устная часть в ЕГЭ по русскому языку появится в следующем учебном году, если ее апробация в девятых классах пройдет успешно. Об этом на всероссийском совещании региональных министров заявила Ольга Васильева.

//Экономика

Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку

Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку

Российским Министерством финансов было принято решение отложить введение акцизных сборов на сладкие напитки (соки, газировку и питьевые йогурты) в связи с его возможным негативным влиянием на отрасль.

//В мире

МИД Исландии заявит протест по поводу сближения самолетов ВКС РФ с их лайнером

МИД Исландии заявит протест по поводу сближения самолетов ВКС РФ с их лайнером

Сообщение газеты Morgundbladid о сближении двух российских бомбардировщиков с исландским пассажирским лайнером 22 сентября подтвердил МИД Исландии. Ведомство готово заявить протест по поводу инцидента.

//Спорт

Емельяненко посетит Кубок России по ММА

Емельяненко посетит Кубок России по ММА

Известный российский боец смешанных единоборств, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко станет гостем одного из самых престижных турниров по смешанным единоборствам в стране – Кубка России по ММА в Волгограде.

//Происшествия

В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

В Улан-Удэ сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента, приведшего к госпитализации одиннадцатилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу после того, как ему стало плохо во время перемены.

//Общество

Телевизор губит творческие способности детей

Телевизор губит творческие способности детей

Телевизор вреден для творческих способностей детей и успеваемости в школе. Вредное влияние начинается уже после 15 минут просмотра, считают британские учёные из Стаффордширского университета.

//Общество

Минэнерго: каждая третья шахта в России представляет опасность

Минэнерго: каждая третья шахта в России представляет опасность

В Минэнерго заявили, что в данный момент 20 из 58 шахт в стране представляют опасность. В связи с этим внесено предложение выдавать лицензии в первую очередь на отработку месторождений открытым способом.

//Экономика

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта

Запрет на поставки из Египта плодоовощной продукции, кроме картофеля, Россия снимет через 3-5 дней, сообщает Россельхознадзор. О снятии эмбарго Россия и Египет договорились в ходе недавней встречи в Москве.

//Криминал

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

В Удмуртии подросток расстрелял группу детей

17-летний учащийся одного из техникумов города Глазов в Удмуртии несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в группу учеников младших классов, которые выходили из школы после уроков.

//Криминал

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

В Петербурге 80-летняя пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

С легким ножевым ранением шеи доставлена в городскую больницу № 26 жительница Санкт-Петербурга, прогнавшая из своей квартиры грабителя, вооруженного ножом. Инцидент произошел 27 сентября рано утром.

//Авторы АН

//Наша фотогалерея

Сможем вместе

// Бизнес на благо

"Uber": мы создаём новые экономические возможности

У разных компаний – разный взгляд на проблематику корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех…>>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для…>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными…>>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам…>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель…>>

//Наши партнеры