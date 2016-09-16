«Арифметика добра» зовет на Московский марафон

25 сентября пройдет Московский марафон – одно из ожидаемых «беговых» событий года. Это финишная прямая марафона добрых дел, на которую фонд «Арифметика добра» – официальный благотворительный партнер всех забегов московского марафона – выходит вместе со своими друзьями, «благобегунами», болельщиками и всеми людьми, неравнодушными к судьбе детей-сирот.

С Первого забега, который прошел в апреле, фонд «Арифметика добра» собирал команду «благобегунов» – спортсменов, готовых преодолеть дистанции московского марафона с доброй миссией. На сегодняшний день к ней присоединились уже около 600 человек! Команда спортсменов выйдет на трассу в майках, футболках или наклейках со специальной символикой, привлекающей внимание к проблеме детей-сирот.

20 «благобегунов» из этой команды стали активными фандрайзерами фонда и в течение всего времени подготовки к марафону привлекали средства в пользу его подопечных. Проводя благотворительные тренировки и презентации книг, приглашая на итальянские ужины и продавая картины, им удалось собрать более 130 000 рублей. И это еще не предел! Все привлеченные средства будут направлены на программу «Шанс» – дополнительные онлайн-уроки для детей-сирот.

Сами воспитанники детских домов также примут участие в марафоне 25 сентября. По специальному приглашению идейного вдохновителя и директора Московского марафона Дмитрия Тарасова 12 детей из разных городов России (Липецка, Чебоксар, Красноярска, Новосибирска и Первоуральска) приедут в Москву, чтобы преодолеть дистанцию в 10 км. Так ребята лично познакомятся с фондом и спортсменами, которые им помогают.

«Московский марафон для нас – та площадка, на которой встречаются вместе сотрудники фонда и спортсмены, «благобегуны», воспитанники детских домов, волонтеры. Это не только необычный для нас опыт, но и уникальная возможность для всех подробнее узнать о нашей деятельности, познакомиться с благотворителями и благополучателями», – отмечает Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Арифметика добра».

Все средства, собранные фондом во время забегов московского марафона, будут направлены на обучение детей-сирот по образовательной программе «Шанс». По итогам 5 проведенных забегов, уже собрано 423 735 рублей. Благодаря этому фонд «Арифметика добра» сможет провести 737 дополнительных уроков для воспитанников детских домов в новом учебном году.