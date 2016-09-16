Более 630 участников соберёт форум «Сообщество» в Волгограде

Заявки на участие в форуме активных граждан «Сообщество» в Волгограде подали уже более 630 активистов. Об этом рассказал генеральный директор фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» Александр Свинин во время пресс-завтрака, посвящённого очередному окружному форуму «Сообщество», которые Общественная Палата Российской Федерации проводит во всех федеральных округах нашей страны уже второй год подряд.

«Сообщество» в Волгограде пройдёт с 22 по 23 сентября и станет восьмым и заключительным окружным форумом серии в этом году. В город-герой Волгоград съедутся гражданские активисты, эксперты, представители некоммерческих организаций (НКО), власти и бизнеса со всего Южного федерального округа России (ЮФО), чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы «третьего сектора».

Особое внимание организаторы форума планируют уделить теме доступа НКО к оказанию социальных услуг населению, как одной из наиболее злободневных для некоммерческого сектора России тем.

«Всего 20% НКО Южного федерального округа в принципе пытались как-то войти в реестр поставщиков социальных услуг на данный момент, поэтому, мне кажется, это будет одной из наиболее актуальных площадок, – рассказал Свинин. – У нас будет во второй день специальный мастер-класс, где мы будем ещё и учить некоммерческие организации, как же им стать теми самыми поставщиками социальных услуг и получить доступ к этим средствам».

Помимо этого в рамках волгоградского форума обсудят вопросы общественного контроля, социального предпринимательства, развития сельских территорий, интернет-технологий в работе НКО, вовлечения некоммерческих организаций в международную деятельность и многие другие актуальные темы.

Также на форуме будет организован пункт сбора книг в фонды сельских библиотек, поучаствовать в акции смогут не только участники форума, но и простые неравнодушные жители Волгограда.

Основной же темой серии форумов «Сообщество» в этом году стала Концепция содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций. Общественникам из ЮФО предстоит оставить последние штрихи в этом документе. До них свои предложения в Концепцию смогли внести участники каждого из семи окружных форумов, которые в этом году уже прошли в Перми, Омске, Хабаровске, Ялте, Екатеринбурге, Череповце и Грозном. Итоговый текст Концепции будет представлен президенту России Владимиру Путину на отчётном съезде, который пройдёт 3-4 ноября в Москве. Ожидается, что для подведения итогов работы «Сообщества-2016» в столице соберутся около 3500 представителей НКО со всей страны.









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