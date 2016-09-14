Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

Кому сложнее: умирающему от неизлечимой и мучительной болезни или родным, которые вынуждены наблюдать за тем, как день за днём угасает жизнь в глазах близкого человека? Прикованные к постели больного домочадцы в бессилии кричат о помощи, но их крик зачастую остается не услышан... Вернее, оставался. Совсем недавно лауреат Национальной Премии "Сможем вместе!" благотворительный фонд «Близко к сердцу» добился исполнения мечты, к которой шёл шесть лет.

В сентябре прошлого года волонтёры занялись разработкой проекта "Мобильный хоспис", а уже в июле фонд, помогающий людям, оставшимся один на один с диагнозом «онкология», стал победителем 1-го тура открытого Конкурса Президентских грантов. Проект был оценен «Лигой здоровья нации», которую возглавляет всемирно известный кардиохирург Лео БОКЕРИЯ. Волонтёры получили 3,5 млн. рублей, из них 1,87 млн. направили на приобретение специализированного автомобиля для полноценной работы выездной службы. Остальная сумма пойдёт на покупку противопролежневых матрасов, костылей, ходунков, кислородных концентраторов. Выигранный грант позволит на год вперед обеспечить пациентов современными средствами ухода: шапочками для сухого мытья головы, варежками для мытья, пенками, лосьонами…

Долгожданный автомобиль в настоящее время направляется в Ангарск из Калуги. Волонтёры ожидают его прибытия к концу сентября.

– Санитарный автомобиль комплектуется дополнительной износоустойчивой изоляцией салона, устройством для подачи носилок и самими носилками, – описывает четырёхколесного помощника директор по развитию фонда Андрей СЕРЕДКИН. – Также предусмотрены крепление для инвалидной коляски и кресло для сопровождающего. Мы очень рассчитываем, что автомобиль поможет облегчить работу пока нашего единственного специалиста выездной службы. До сих пор Жанна ПЛОТНИКОВА в рабочее и в свободное от работы время, что называется, на своих двоих спешила к пациентам и успевала за день обойти максимум двух человек. Кроме того, мы планируем использовать автомобиль для госпитализации тяжелобольных в стационар. Чего греха таить, сейчас на такие вызовы «скорая» приезжать не особенно торопится. Другой выход – звонок на телефон платной транспортной службы. В свою очередь волонтеры нашего фонда незамедлительно приедут, помогут погрузить больного и довезут до места, не взяв ни копейки. Но не устану повторять, что для нас важнее всего помочь домочадцам научиться ухаживать за больным. Ни один стационар не заменит дома. Главное – научить родных правильно обращаться с умирающим.

Андрей Середкин уверен: один автомобиль вполне сможет охватить территорию всего округа.

Теперь волонтёры планируют осуществить следующий этап организации паллиативной помощи в Ангарске. Проект под названием «Хоспис – территория жизни» на базе пустующего здания бывшей инфекционной больницы в 20 квартале позволит увеличить число мест в стационаре и обеспечить достойную жизнь даже тем пациентам, которых уже нельзя вылечить.

– В июле мы получили субсидию от администрации АГО в размере 77 тысяч для приобретения специализированной кровати с электроприводом, - рассказывает директор фонда Наталья ТИТОВА. – Такая кровать значительно облегчит жизнь пациента и труд санитарок. Но, к сожалению, она пока одна. Мы ищем возможности для приобретения большего количества таких кроватей, а также с нетерпением ждём момента, когда бесхозное здание наконец-то перейдет в ведение горбольницы №1 и мы сможем начать ремонт. Ещё предстоит сделать немало важного и нужного для тех людей, которые пока рядом и ждут нашей любви.