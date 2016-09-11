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На ошибках учатся. Социальные гостиницы в помощь детям-сиротам

11 сентября 2016, 17:20 [«АН-онлайн», Елена САМСОНОВА ]

На ошибках учатся. Социальные гостиницы в помощь детям-сиротам

Как приготовить обед? Сколько денег потратить на продукты? Где оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги? Как не остаться с пустыми карманами? Ответы на эти вопросы кажутся очевидными для большинства людей, но не для выпускников детских домов. Начав самостоятельную жизнь, они сталкиваются с массой проблем бытового, финансового и юридического характера. Как помочь им во всем разобраться? Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» нашел простой выход из трудной ситуации – социальные гостиницы.

За время работы фонда с региональными социальными организациями выяснилось, что, несмотря на непростую жизнь в детском доме, с большинством проблем дети сталкиваются уже после выпуска, когда им нужно начинать самостоятельную жизнь в общежитии или отдельной квартире, устраиваться на работу, организовывать быт. 

«Это происходит оттого, что в детском доме, к сожалению, не дают тех знаний и навыков, которые помогут ребятам после выпуска, – говорит президент фонда Анна Чупракова. – Дети не готовы к тому, что придется самим за себя отвечать. Безусловно, с ними работают и психологи, и социальные работники. Обсуждаются такие важные темы, как семья, быт, работа. Но детей много, а персонала очень мало, и есть масса других задач, которые нужно решать. Поэтому они не получают в должном объеме необходимые знания и плюс ко всему не успевают практиковаться». 

Социальная гостиница – это прототип отдельной квартиры на территории детского дома, в которой ребята должны проводить от двух до четырех недель в год под присмотром куратора. Проект рассчитан на воспитанников детских домов в возрасте от 13 лет. В зависимости от размера помещения в гостинице одновременно смогут проживать от четырех до шести человек. Они будут полностью отвечать за уборку, приготовление еды, закупку продуктов на неделю... И, помимо решения бытовых задач, пройдут специальное обучение по таким важным темам, как юридическая грамотность, ведение личного бюджета, устройство на работу.

Для реализации проекта фонд выбрал три учреждения Саратовской области: интернат села Широкий Буерак Вольского района, детский дом села Белогорное и детский дом города Вольска. Они выбирались по двум критериям. Во-первых, заинтересованность руководства в создании социальных гостиниц. Во-вторых, наличие свободного помещения. Сейчас в этих детских домах около шестидесяти детей, готовых заселиться в социальные гостиницы. В одной из них строится кухня, в другой полным ходом ведутся ремонтные работы. Ремонтом занимаются волонтеры и персонал детских домов, благодаря чему значительно сокращаются расходы: приходится платить только за материалы и оборудование.

Конечно, есть определенные требования и к кураторам, которые будут контролировать самостоятельную жизнь детей. «Это, естественно, опыт работы с подростками, достаточно хорошее знание их характеров: важно составить график пребывания в гостинице таким образом, чтобы совместное проживание складывалось наиболее комфортно», – объясняет Анна Чупракова. 

На создание и дальнейшее поддержание трех социальных гостиниц (закупку продуктов, бытовой химии и пр.) требуется 1,68 млн. рублей. На краудфандинговой площадке Planeta.ru уже собрано больше половины необходимой суммы, что достаточно для обустройства и открытия двух гостиниц. Пока большую часть средств удалось собрать благодаря читке новой пьесы попечителей фонда – актеров «Квартета И». «Они сделали это абсолютно безвозмездно, и все собранные средства от продажи билетов пошли на проект социальных гостиниц», – добавляет Анна.

Еще одна важная составляющая проекта – онлайн-вебинары, которые дадут воспитанникам детских домов дополнительную информацию в различных областях. Например, в сфере финансовой грамотности. «Дети не могут планировать расходы на определенный промежуток времени. У них есть желание и склонность израсходовать все сразу. А в результате они остаются с пустыми карманами», – рассказывает попечитель фонда, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Другая важная проблема – юридическая грамотность. В России известно много случаев обмана выпускников детских домов в сфере недвижимости, поскольку они просто не представляют, сколько реально стоит их квартира. В результате жилье покупается у них по смешным ценам, а сами молодые люди оказываются на улице.

Конечно, нельзя обойти такие вещи, как поиск работы, грамотное составление резюме, собеседование. Актуальны темы семьи, выстраивания отношений, внебрачных детей. «Причем, что очень важно, мы будем стараться, чтобы дети слышали эту информацию из уст людей, которые тоже прошли через детские дома и получили положительный опыт, сумели состояться. Они вызывают большее доверие как выходцы из той же среды», – говорит Андрей Шаронов.

Сами дети ждут гостиницы с большим нетерпением, поскольку им интересно пожить самостоятельно. В детском доме их целыми днями окружает одна и та же обстановка, они живут под постоянным присмотром воспитателей. В социальных гостиницах, несмотря на наличие куратора, основная цель заключается в том, чтобы дать детям максимальную самостоятельность, даже если они будут совершать ошибки. Ведь сейчас исправить их намного проще, чем в будущем.

Социальные гостиницы рассчитаны не на один год. Они способны функционировать столько, сколько существует детский дом. По мнению Анны Чупраковой, подобный проект не гарантирует что ребенок будет успешным после выпуска, но он существенно повышает шансы детей-сирот состояться в этой жизни.

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